En el primer trimestre inició la construcción de 38.140 viviendas

El primer trimestre arrancó de forma dinámica en el mercado de vivienda. Por un lado las ventas de vivienda nueva registraron el mejor resultado histórico para el periodo enero-marzo, se comercializaron 54.874 unidades de vivienda, y por otro, arrancó la construcción de 38.140 viviendas, el mejor resultado de un trimestre de los últimos dos años.



(Lea: Así puede aplicar para el subsidio de vivienda del programa Mi Casa Ya)



Estos indicadores los reveló el gremio de los edificadores, Camacol, que destacó que las iniciaciones de vivienda resultan fundamentales para la recuperación de la economía, pues con la construcción de los proyectos se asegura la reactivación de la cadena de valor y la generación de empleo.



(Lea: La nueva propuesta de vivienda para mayores de 50 años)

En el caso de las viviendas de interés social (VIS), se registró el inicio de obra de 24.879 unidades, y en el segmento No VIS empezó la construcción de 13.261 unidades, lo que implica un crecimiento de más de 65% frente al mismo trimestre del año pasado.



Según Sandra Forero, presidente de Camacol, estas nuevas edificaciones se han traducido en 165.000 puestos de trabajo, de los cuales 69.000 son directos y 90.000 indirectos, por los 34 subsectores que se relacionan con la construcción, para los cuales se han inyectado alrededor de $4,2 billones en demanda de insumos y materiales.



“En el proceso constructivo el momento en que más se genera empleo y más se demandan insumos es en las iniciaciones. Esto es una buena noticia”, dijo Forero.



LAS VENTAS



Otro de los logros del sector en los primeros tres meses del año tiene que ver con las ventas de vivienda nueva. En el primer trimestre la comercialización aumentó 14%, con ventas de 54.874 unidades, frente a 48.055 en 2019.



Por el lado del segmento VIS las ventas llegaron a 37.004 unidades para el periodo de referencia, mientras que en el No VIS fueron 17.870 hogares los que iniciaron sus obras.



Forero destacó en ese sentido dos fenómenos, por un lado, que “estamos ratificando la confianza de los hogares en la vivienda social, que sigue superando las expectativas”, y por otro, el repunte en los segmentos altos, que desde 2016 venían cayendo, pero este año vieron un impulso luego de cuatro años registrando ajustes en el mercado.



“En el primer trimestre de 2021 ya se observan señales de reactivación, con un crecimiento del 15%, la protagonista sigue siendo la vivienda social, pero la No VIS comienza a tener un comportamiento positivo y a ser parte de esa reactivación”, explicó Forero.



Además, según el reporte presentado por la presidente de Camacol, las ventas de vivienda nueva del primer trimestre significaron una inversión de $11.9 billones de parte de los hogares colombianos.



Por el lado de la oferta, el gremio de los edificadores destacó también que los empresarios continúan trabajando en poner nuevas casas y apartamentos en el mercado, pues en el último año se registró el lanzamiento de 194.481 unidades de vivienda, 146.353 de las cuáles fueron en VIS.



“De 13 millones de hogares que vivimos en Colombia alrededor de 10 millones tienen ingresos inferiores a 4 salarios mínimos, eso quiere decir que requieren de las condiciones para acceder a una vivienda de interés social”, dijo Forero.



Adicionalmente, la presidente de Camacol celebró que se ha venido presentando una reducción en indicadores como la tasa de renuncias, que está en 9%, mientras que hace un año con el inicio de la pandemia llegó a 21%, o del inventario terminado acumulado, que solo está en 5,6% del mercado.