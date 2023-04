'El poder adquisitivo ha crecido más rápido que el costo de vida'

Andrés Giraldo, managing director & partner de Boston Consulting Group (BCG), analiza el panorama del consumo y la desaceleración en Colombia. Dice que la situación no es tan desfavorable como se ha planteado desde algunos sectores.



¿Cómo está el consumo?



Creo que estamos manejando un ambiente muy negativo. Cuando uno mira los fundamentales de la economía eso no necesariamente se está reflejando y en ese sentido hay una responsabilidad conjunta de líderes empresariales y medios de aportar una visión un poquito más neutra sobre lo que pasa. Pueden existir desafíos pero si nos comparamos con lo que pasa en otras partes del mundo, la situación no es necesariamente negativa. Hay que ser mucho más prácticos en nuestras diferentes posturas desde los negocios para darle también un poco más de vuelo a la máquina general de la economía.



¿Cuáles son las señales favorables?



Si tomamos el 2010 y nos comparamos con lo que pasa hoy en día, aún con la inflación del año pasado y la de hoy, el IPC ha aumentado 73%. Pero, al mismo tiempo, el salario mínimo en ese periodo, ha crecido 2,25 veces o sea, 125%. Esto significa que, en teoría, el poder adquisitivo, con mismas bases, del colombiano ha crecido más rápido de lo que ha aumentado el costo de vida. Ahora bien, si se mira el IPC, todo el mundo tiene en la cabeza la canasta familiar como si fuese la canasta básica. Pero por la evolución, en la canasta familiar están, por ejemplo, Netflix y lo cascos para moto o el alimento para mascotas. Eso significa que en los últimos años el colombiano promedio está teniendo acceso a una serie de bienes y de servicios que no tenía. Además, el poder adquisitivo que ha venido ganando por los incrementos de salario es más alto que el mayor costo de esos mismos bienes y servicios. Esto no es un tema político, sino el análisis de 13 años. Lo que sí pasa es que si perdemos la confianza y las perspectivas son negativas, elementos como la tasa de cambio sí entran a jugar.

¿Entonces ve una mejoría?



Una conclusión relativamente buena es que con todos los problemas que tenemos en el país, hemos logrado con el paso de los años que el colombiano tenga una mejor calidad de vida, con un aumento en el poder adquisitivo.



¿Pero ahora el consumo está desacelerado?



Claramente, las tasas de crecimiento que se esperan a nivel global son inferiores a las de años anteriores. Sin embargo, mientas en algunas geografías sí se plantean decrecimientos, en Latinoamérica lo que se ven son tasas más bajas de crecimiento. En la oferta al consumidor se ve que cada vez más empiezan a separarse los productos de marca hacia un segmento un poco más premium y empezamos a ver más productos sin marca con una participación muy importante entre quienes están en los niveles bajos y medios.



¿Cómo se refleja?



Viendo el fortalecimiento de D1. Si pensamos en compras de quienes están en los niveles medios o bajos hay mayor demanda por el deseo de economizar, lo cual no quiere decir que eso vaya en detrimento del consumidor porque los productos de marca propia son, en general, de buena calidad. Si hablamos de compras que demanden más compromiso o financiamiento, por el alza de las tasas de interés sí tienden a desacelerarse. Aquí, nos referimos a la vivienda y a los vehículos, por ejemplo.



¿Qué opciones quedan para las marcas líderes?



Hay muchos caminos y no es que estén condenadas ante un evento de mayor restricción de desembolsos. Lo primero es que tienen que ser muy prudentes en la administración de los aumentos de precios que deben hacer por el mayor costo de materias primas.

Deben ser muy diferenciada y entendiendo la sensibilidad de los consumidores con estos productos. El otro punto es afinar la identificación del canal apropiado. También puede considerar el desarrollo de un portafolio con otras marcas u otras calidades que vayan a competir directamente con las marcas propias. Igualmente, podrían ver cómo se trabaja con las diferentes cadenas que tienen sus marcas propias para adoptar estrategias conjuntas en la que ganen las dos partes.

¿Y las tiendas de barrio?



Tienen una opción de financiamiento que ningún otro canal brinda: el fiado. Y mientras exista en Colombia va a ser un diferencial importante. Al fin y al cabo es un crédito sin intereses. Sin embargo, la competencia para este canal es cada vez más dura.



¿Se pueden esperar productos más baratos cuando empiece a ceder la inflación?



Difícilmente, porque no es una lógica de mercado de commodities.



Cuando hablamos de inflación se trata de un efecto transversal, no asociado a bienes individuales sino a un encarecimiento general del proceso productivo que se traduce en un valor de moneda.



Muy seguramente, en el 2023 vamos a ver costos subiendo pero a tasas menores frente al 2022.

¿Cuál es su mensaje final?



Tenemos que ver que estamos en un camino convulsionado pero evolutivo, en el cual tenemos que transmitir un poquito más de confianza en las capacidades para salir adelante, sobre todo cuando nos miramos en el comparativo internacional en condiciones mucho más favorables de lo que tenemos en varios países vecinos que también siguen creciendo a pesar de los traumatismos o de las convulsiones sociales, económicas y políticas del momento.

CONSTANZA GÓMEZ GUASCA

Periodista de Portafolio