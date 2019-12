Contenedores se vuelven locales comerciales

Los contenedores, esas enormes moles de hierro que nacieron como bodegas móviles para el transporte y el cuidado de la carga, tienen ahora un nuevo uso.



En efecto, están siendo reciclados para adecuarlos y convertirlos en atractivos y novedosos locales de comercio. Este es un claro ejemplo de la tendencia mundial de reutilización de materiales que no son biodegradables.



Y Colombia, por supuesto, no se queda atrás. Esta tendencia ha creado una alianza generando una propuesta visual contemporánea y alineada con los principios ecológicos que toman cada vez más importancia en el sector industrial a nivel mundial.

Ahora bien, este tipo de propuestas se ha replicado en oficinas, ambientes domésticos y en sofisticados entornos donde el diseño industrial y el principio de reciclaje se convierten en los focos de atención.



Pero la reutilización de los contenedores, no llega solo hasta ahí. Estos grandes cuartos metálicos tienen diversos usos, todos ellos ecológicos e involucrados con procesos sostenibles.



En efecto, la empresa colombiana E-Containers ha logrado avanzar en la conquista de espacios para este tipo de productos novedosos en el mercado nacional de infraestructura comercial, usando para ello, la recuperación de contenedores.



Esta innovación en la construcción y el diseño le ha permitido a la empresa generar alianzas con diferentes industrias nacionales, con la visión de expandirse globalmente, dadas las necesidades del mercado y la capacidad interna de la empresa para internacionalizarse con éxito.



Los contenedores han revolucionado no solo los entornos a nivel estético sino la movilidad del comercio dentro y fuera del país, la posibilidad de exportar nuestra riqueza natural al exterior conservando sus propiedades, colores, sabores y calidad, parten del cuidado del cómo se transportan éstos insumos.



E-Containers tiene la capacidad de cumplir con dicho propósito a través de prácticas sincronizadas con responsabilidad social y cooperatividad en el mercado Colombiano, con el fin de crear nuevas alternativas con los contenedores.



Pero E-Containers no nació como una empresa productora de contenedores adecuados a la infraestructura comercial. En realidad, este uno de los proyectos innovadores de la empresa.



Por el contrario, la compañía nació con el mismo objetivo que lo han hecho otras empresas fabricantes de estas bodegas móviles de carga. Sin embargo, hoy la empresa toma un papel activo en la construcción de un futuro innovador, creativo y sostenible Sin embargo, sigue produciendo contenedores para la exportación de flores, productos industriales.