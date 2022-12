Proyecto de cobre en el país recibió una inversión de US$100 millones

En medio de un complejo panorama macroeconómico mundial y la incertidumbre que ha manifestado el sector empresarial por los posibles cambios que pueda hacer el nuevo gobierno, la minera Córdoba Minerals, que cotiza en la bolsa de Canadá y opera en Colombia, recibió una inversión por US$100 millones por parte de la minera china JCHX que compró 50% de la participación en la mina Alacrán.



(Lea: Airbus busca producir 75 aviones al mes en 2025).

Córdoba cuenta con una serie de áreas mineras asignadas, algunas de las cuales constituyen el proyecto Alacrán, ubicado en San Matías, Córdoba. Esta mina está en etapa de licenciamiento ambiental.



Hasta el momento, los resultados de las perforaciones han demostrado la presencia de cobre, oro y plata que permitiría la producción anual de 68,8 millones de libras, 55.000 onzas y 386.000 de onzas respectivamente. Esto teniendo en cuenta que la vida útil estimada de la mina sería de 13 años.



De acuerdo con Sarah Armstrong-Montoya, CEO de la compañía, esta inversión servirá para avanzar con el licenciamiento ambiental, así como la reubicación de las personas ubicadas en las zonas aledañas a la que será la operación de la mina. “Tenemos tres objetivos para 2023. Uno es terminar el estudio de factibilidad, el segundo es radicar el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) y el tercero es seguir trabajando con las comunidades”, explicó la líder.



Al respecto Santiago Varela, gerente en Colombia de Córdoba Minerals, explicó que “si bien nos toca seguir trabajando con la comunidad para la gestionar la nueva ubicación, ya logramos un primer acuerdo que es la hoja de ruta de reubicación y recomposición productiva”.



(Además: Lo que dice carta que empleados de Viva enviaron al presidente Petro).

El pago se hará en tres fases. La primera de estas con un préstamo de US$10 millones que se hará efectivo entre diciembre de este año y enero del próximo, seguido con el cierre del negocio con sus debidas aprobaciones que llevará al pago de US$30 millones.



En la segunda fase se pagarán los otros US$40 millones que estarán ligados a la aprobación del estudio de factibilidad. Esta aprobación viene después de dos pasos, la aceptación de la Junta Directiva de Córdoba y la radicación del EIA. Esperan que este sea efectivo entre julio y octubre del próximo año.



El último pago se hará máximo en dos años, tras la aprobación de EIA; en caso de que no sea aprobado, JCHX puede elegir si bajar su participación a 40% y no hacer el último pago o mantenerse en el estimado original.



De esta forma, en 2025 se terminaría la inyección de capital de la empresa china. Armstrong-Montoya explicó que tienen una relación de más de 20 años con la empresa, pues han participado en conjunto en otros proyectos en Mongolia y en el Congo. Así mismo, destacó que en el programa de San Matías van a continuar operando, por lo que nada cambiará en términos de la operación y relación que ya existe en Colombia.



En 2024, la empresa espera que se pueda iniciar la construcción de la mina. Esta parte del proceso lo hará la minera china JCHX para que en 2026 pueda empezar a darse la primera producción de mineral.



(Lea: Banco de Bogotá se une a la iniciativa Net Zero Banking Alliance).

“En este momento están en el proyecto del Congo y terminaron la construcción más temprano y por debajo del presupuesto, algo que normalmente no pasa en los proyectos mineros y por eso nos sentimos con ellos como socios”, dijo Varela.



Hasta el momento ya se han perforado 26.000 metros de los 43.000 que se esperan en total en esta etapa. Algo que han notado con los resultados preliminares es que el grado de cobre y de oro es mejor al esperado inicialmente. “Hace unas semanas salimos en los top 5 en el mundo de resultados de cobre y oro, entonces estamos viendo muchos mejores resultados de los esperados”, explicó la CEO de Córdoba Minerals,

Gracias a esto en parte se logró esta inyección de capital.



De hecho Armstrong-Montoya explicó que llevaban tiempo buscando un socio para continuar con el proyecto. Señaló que habían debido frenar un poco el avance por falta de recursos. “Estábamos gastando millones de dólares cada mes, pero necesitábamos más para continuar en estos estudios. Ahora con esta inversión tenemos la esperanza de avanzar más rápido”, afirmó.



Si bien tienen otras áreas asignadas en Colombia, explicó la CEO que su foco seguirá en el proyecto del Alacrán. Las otras áreas se encuentran en pasos de exploración más superficial, y si bien están cumpliendo con los requerimientos de los títulos, por tiempos y recursos mantendrán el énfasis en San Matías.

Daniela Morales Soler