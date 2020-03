Planes de contingencia de empresas colombianas contra el coronavirus

A medida que el coronavirus avanza por el mundo y causa disrupciones en la vida diaria, la economía y los negocios de los países, las empresas toman medidas como el cierre de fábricas o de oficinas, con el fin de que el virus cause la menor afectación entre sus trabajadores y actividades.



Las compañías, sobretodo en Asia, donde se originó el virus, han recurrido al cierre de fábricas y oficinas y al teletrabajo, cuando es posible. Solo hasta ahora, después de un mes, algunas compañías comenzaron a operar parcialmente en ese continente.



Mientras tanto, a este lado del mundo, las empresas ya comienzan a implementar planes de contingencia para evitar que el coronavirus cause la menor afectación para sus empleados y actividades.



Portafolio.co consultó con varias empresas del país sobre estos planes de contingencia.





ECOPETROL: LA PEDAGOGÍA



En Ecopetrol, la compañía más grande del país, se viene adelantando desde hace un par de semanas una campaña interna de prevención, en la cual les explican a las personas por qué no deben alarmarse y conservar la calma con pedagogía y concientización.



La pedagogía consiste en enseñarle a todos sus empleados en qué consiste el coronavirus, recomendaciones de medidas preventivas, uso adecuado del tapabocas y evitar saludar de mano o beso. Si una persona presenta síntomas de gripa debe permanecer en la casa en cuarentena teletrabajando por 14 días.



Así mismo la compañía decidió suspender las comisiones de viajes a Europa y Asia de todos sus colaboradores. Y si las personas regresan de algunos países de Asia y Europa con síntomas de resfriado, lo deben reportar a los jefes y a la línea de salud de Ecopetrol, que hará el respectivo seguimiento.



Ecopetrol le manifestó a Portafolio.co que se espera que la parte administrativa de la compañía no sufra mucho, pues desde hace tiempo se ha instaurado el sistema de teletrabajo con facilidades tecnológicas para que las personas tengan la posibilidad de conectarse, teleconferencias y horarios flexibles.



De la misma manera, las personas en los campos petroleros cuentan con protocolos específicos para cada situación.





AVIANCA VUELA EN SU PLAN DE CONTINGENCIA



En Avianca, el personal operativo y administrativo ha recibido capacitaciones y diferentes campañas de comunicación y pedagogía respecto a la evolución del COVID-19, para que estén informados y sigan las recomendaciones de higiene y autocuidado de las autoridades de salud.



Las políticas de talento humano de la compañía ya incluyen la jornada flexible y Home Office, sin embargo, quienes se sientan enfermos deben guardar reposo, no solo para este caso de coronavirus sino para cualquier caso de salud, aseguró la compañía a Portafolio.co.



En cuanto a las tripulaciones y personal que tiene contacto directo con el cliente, el personal de la aerolínea en aeropuertos y a bordo está preparado para detectar cualquier posible alerta y actuar según los protocolos de seguridad establecidos.



“En caso de evidenciar antes del abordaje que un pasajero estuvo en alguno de los países de riesgo en las últimas dos semanas, de haber una respuesta positiva, se indaga si presenta sintomatología de enfermedad respiratoria, y si es así, será direccionado a Sanidad Aeroportuaria para que la autoridad valore al pasajero y determine si puede viajar o no”, afirmó la compañía.



Además, todo el personal cuenta con seguros en salud y riesgos laborales, que permiten garantizar una cobertura de la totalidad de exámenes médicos que sean requeridos y ordenados ante cualquier condición de salud que presenten.



Respecto al protocolo para la limpieza de las aeronaves, la aerolínea explicó que “el riesgo de contraer un virus a bordo de un vuelo es más bajo que en otros espacios cerrados, dado que los aviones cuentan con sistemas de aire en las cabinas, equipados con filtros que tienen un desempeño similar al de las salas de cirugía de un hospital o cuartos limpios industriales. Estos filtros son efectivos en capturar el 99.97% de los microbios transportados por el aire”.



Así mismo, el sistema de aire de la cabina entrega aproximadamente el 50% de aire exterior y el 50% de aire filtrado y recirculado, lo que significa que el aire suministrado es esencialmente estéril.



Cuando se presentan casos sospechosos de eventos de salud de interés nacional o internacional, todos los aviones pasan por un proceso de limpieza, que incluye la desinfección del ambiente y la desinfección de superficies, de acuerdo con los protocolos exigidos por las autoridades. “Una vez finalizado el proceso de limpieza del avión, se envía un informe a la autoridad de salud local para que dé su aval y pueda ser puesto de nuevo en operación”, manifestó la compañía.



Como parte de la incertidumbre que el coronavirus ha ocasionado en los viajeros, la compañía implementó el plan ‘Compra con tranquilidad, cambios a $0’ a algunos destinos, mediante el cual la aerolínea ofrece a los clientes la opción de cambiar de itinerario sin cobro de penalidad en caso de que sus planes cambien, si compra boletos en rutas desde y hacia Europa y Norteamérica entre el 4 y el 15 de marzo.



Para esto es importante tener encuenta que se permitirá realizar el cambio de fecha con 15 días de pre-aviso a la fecha original del vuelo operado por Avianca Holdings, el nuevo viaje deberá ser completado al 31 de diciembre de 2020, la exoneración de la penalidad solo aplicará una vez, el cambio de itinerario puede generar diferencias tarifarias, aplican reembolso según condiciones de la tarifa, estas medidas no aplican para los viajeros que presenten pérdidas de conexión o que no se presenten al vuelo y si los clientes compran a través de agencias de viaje, estas pueden aplicar cobros por cambios.





BANCOLOMBIA, PROTOCOLOS DEFINIDOS PARA EMPLEADOS Y CLIENTES



El banco más grande de Colombia hizo público entre sus empleados su protocolo de emergencia.



“Como organización tenemos definidos lineamientos claros que buscan la protección de las personas y la continuidad del negocio, atendiendo siempre a las directrices brindadas por la OMS y el Ministerio de Salud y Protección Social ante la declaratoria de pandemia. Dichos lineamientos incluyen desde la identificación de la amenaza, su monitoreo a través de fuentes internas y externas de información que permitan tomar decisiones frente a la continuidad de prestación del servicio, hasta la finalización del evento generador de riesgos”, explicó la entidad a Portafolio.co.



Bancolombia añadió que contemplan acciones dirigidas a dos grupos en procura de gestionar de manera ordenada la evolución de cualquier amenaza.



El primero: las personas que hacen parte de la operación de la entidad, que incluye actividades preventivas y, según el caso, la activación de restricciones de viajes y movilidad, esquemas flexibles de trabajo y otros mecanismos para la atención de eventualidades en nuestras sedes.



El segundo: las áreas de atención a clientes y usuarios, para quienes se debe contemplar desde acciones de custodia y entrega de dinero en efectivo, hasta ofrecer instrucciones para la prestación de servicios presenciales y la manipulación del dinero.



Adicionalmente, es tarea de la organización notificar sobre los servicios que se tienen disponibles, y entre ellos los digitales: medios claves para reducir entre la población de clientes los desplazamientos para el desarrollo de transacciones y negocios.



“Cada uno de los lineamientos planteados debe ejecutarse de manera coordinada con las autoridades correspondientes y buscan ofrecer las garantías de servicio y seguridad en contextos en los que, como los referentes a la salud de las personas, se requiere de la mayor responsabilidad”, finalizó Bancolombia.





FAMILIA: CAMPAÑAS DE BIENESTAR, SALUD E HIGIENE



Por su parte, en el Grupo Familia se han reforzado las campañas de bienestar, salud, higiene y aseo, algo que siempre ha hecho parte de su cultura organizacional, experiencia que ha sido requerida por otras compañías que han solicitado acompañamiento para la implementación de protocolos de prevención. Este trabajo se ha desarrollado a través de una de sus unidades de negocio: Familia Institucional.



“Con la crisis del Covid19, compañías de sectores clave como salud y alimentos han buscado nuestro acompañamiento para realizar jornadas, activaciones, comunicación impresa y digital con sus usuarios para la generación de conciencia sobre la importancia de adherir el protocolo de higiene de manos como parte de su cultura”, señaló el grupo empresarial.



En enero pasado, según contó a Portafolio.co el Grupo Familia, se triplicaron estos acompañamientos, los cuales estipulan programas de sensibilización que promueven la correcta higiene de manos con los productos adecuados, jabón, toalla desechable y gel antibacterial, entre otras cosas.





DAFITI, PROTOCOLO DESDE HACE SEMANAS



María Alejandra Campuzano, directora de Recursos Humanos de Dafiti, multinacional dedicada a la comercialización de ropa, accesorios y artículos de lujo, habló del plan de contingencia de la compañía.



"Como primera medida hemos restringido los viajes a nuestros empleados a países en los que ya se ha detectado la presencia del virus. Así mismo, para las personas que ya tienen reserva para vacaciones o Semana Santa tenemos un programa de teletrabajo para que cuando regresen de su viaje trabajen desde su casa por un periodo de 15 días para prevenir posibles contagios", puntualizó Campuzano.



El otro frente que está atendiendo la compañía, además de la política de viajes, es el cuidado preventivo de los empleados. Por esto desde la semana pasada han estado enviado piezas comunicativas con información acerca del virus. En ella promueven el lavado de manos y los cuidados básicos que deben tener todas las personas previniendo lo que puede llegar a pasar.



Por otro lado, se ha iniciado un plan de compras en el que se incluyen jabones antibacteriales, toallas, guantes y elementos que serán útiles para la contención de la enfermedad. Hay que tener en cuenta que ante la escasez de tapabocas, se ha recomendado el permanente lavado de manos.



Así mismo, se tiene disposición al plan de comercio electrónico para que los clientes no tengan que desplazarse hasta una tienda física sino que le llevamos el producto hasta la casa.



“Además, ya identificamos los casos que tienen más exposición al virus, como nuestros empleados mayores y las mujeres en embarazo para estar muy pendiente de ellas. Nuestra política en recursos humanos se ha basado en la prevención”, indicó la directora de Recursos Humanos de Dafiti.





HOGARU, LA LIMPIEZA SEGUIRÁ



Hogaru, la aplicación de limpieza de casas y oficinas por horas, que emplea a más de 900 personas y atienden unos 35.000 servicios mensualmente en Bogotá, Cali y Medellín, se anticipó a la llegada de la enfermedad al país realizando sondeos a clientes y trabajadores para conocer qué tan dispuestos están a recibir o realizar servicios cuando el coronavirus llegue a Colombia.



“Por un lado quisimos investigar cómo los clientes reaccionarían a esto, porque sabemos que ellos pueden ver a las profesionales nuestras como un vector de contagio. Y por el lado de ellas queríamos ver qué opinaba si hubiera una epidemia del virus. En ambos casos las respuestas en un 80% fueron de continuar recibiendo el servicio y seguir prestándolo”, comentó Nicolás Restrepo, gerente de crecimiento de Hogaru.



Frente a esto, Restrepo añadió que son conscientes de que sus trabajadores se mueven principalmente en transporte público y que allí están en contacto con mucha gente, por lo que crearon una guía para enseñarles a moverse en caso de que haya una epidemia del virus. “Ellas por defecto deben trabajar con tapabocas, entonces reforzamos esto en caso de que se sientan enfermas, les enseñamos a preparar un gel antibacterial en casa, dado que los que venden son caros o muchas veces son difíciles de conseguir, les recomendamos lavarse las manos antes de comenzar cada servicio y usar guantes toda la jornada”, precisó Restrepo.





