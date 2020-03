Órdenes en Rappi se han incrementado hasta 40% por coronavirus

Matías Laks, country manager de Rappi en Colombia, habló con Portafolio.co sobre cómo la compañía se ha preparado para afrontar esta coyuntura del coronavirus en el país con las personas trabajando desde sus casas, sin clases, por recomendación gubernamental y sin querer salir a hacer compras.



Lea: (Vea el mapa interactivo de la propagación del Coronavirus por el mundo)

¿Cómo se ha preparado Rappi para afrontar esta coyuntura en que el coronavirus se expande en el país y mucha gente recurre a sus servicios?



En eso empezamos a trabajar desde la semana pasada, pensando que iba a ser algo importante pero no a este nivel. El miércoles pasado tuvimos una reunión con la alcaldía de Bogotá y hemos tenido con otras de diferentes ciudades del país para priorizar el abastecimiento y la seguridad de la población.



Lea: (¿Cómo hacer un tapabocas casero, barato y efectivo?)



¿Qué se acordó con la alcaldía de Bogotá?



En la aplicación de Rappi con la alcaldía y la gobernación acordamos poner toda la información sobre el coronavirus: cuidados, síntomas, prevención, etc. Adicionalmente desarrollamos un bot para que las personas puedan hacer un autodiagnóstico y evitar la congestión en centros médicos y hospitalarios.



También estamos habilitando una opción para los usuarios de Rappi para poder recibir un domicilio sin la necesidad de contacto físico y tener el distanciamiento social recomendado. Hoy en día lo pueden solicitar en los comentarios, pero en muy pocos días va a salir esa función en la aplicación para todo el mundo.



Lea: (Realizan primera prueba en humanos de vacuna contra coronavirus)



¿Cuáles han sido las recomendaciones a los Rappitenderos?



Continuamente los entrenamos y tenemos comunicaciones con todos ellos. Ahora con el coronavirus les hacemos más énfasis, que ya lo hacíamos, en la prevención para trabajar manteniendo la rutina del lavado de manos y en unos días el uso de tapabocas. A los aliados que los pedidos estén en bolsas cerradas, que ya también se venía haciendo. La idea es que todo mundo esté protegido ante esta crisis y asegurar el abastecimiento a los hogares.



Con las diferentes alcaldías estamos viendo un plan para entregar gel, tapabocas o cualquier elemento de cuidado personal que los gobiernos necesiten llevar a los hogares.



¿Cómo garantizar que un rappitendero contagiado de coronavirus no vaya a hacer despachos?



Nosotros tenemos todos los días contacto con ellos por diferentes medios y ahora para controlar que no haya ninguna persona infectada con este virus.



¿Podrán seguir operando si hay cuarentena?



Hoy estamos viviendo el minuto a minuto, en comité de crisis permanente y en comunicación con las alcaldías locales. Si el gobierno dictamina cuarentena donde nadie puede estar en la calle pues acataremos leyes y reglamentaciones, pero estamos hablando con las autoridades para nosotros poder mantener nuestro servicio activo y que las personas que están en los hogares puedan abastecerse, sin tener que salir a los supermercados, restaurantes o hacer un trámite.



¿En cuánto se han incrementado los pedidos desde que apareció el primer caso de coronavirus en el país?



Hay un incremento de la demanda que nos toma a todos por sorpresa. Dependiendo del día y hora hay un aumento hasta de 30 y 40% en órdenes y nuestra prioridad es abastecer y cumplir esas ordenes porque cada una de ellas corresponde a una necesidad. Queremos contribuir con eso.



¿Tienen los suficientes rappitenderos?



Cualquier usuario que haya hecho un pedido en estos últimos cuatro días ha notado que hemos tenido demoras por encima de lo normal ya que un incremento tan fuerte de la demanda no es fácil de ajustar. Estamos congestionados.





Pedro Vargas Núñez

Editor Portafolio.co