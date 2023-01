Altos costos de los créditos afectan ventas en mayoría de industrias

Para Nicolás Upegui, gerente de BMW Motorrad, el mayor reto que tiene la comercialización de motos en el país está relacionado con crecer en ventas en medio de altas tasas para la financiación.



A su juicio, “lo que más afecta hoy a la industria y a todas las industrias son los costos de financiación para el cliente final”.



“Para nadie es secreto que la gente compra estos bienes en gran proporción con crédito, y en vista de que se subieron los intereses como medida que están tomando los gobiernos para controlar la inflación se están afectando las ventas”, aseguró.



Desde su perspectiva, la tarea es volver la financiación más atractiva porque la gente hoy le hace el quite a endeudarse porque esto afecta el flujo de caja de las personas directamente y en la medida que suben las tasas de interés la demanda se contrae, como empezó a notarse en el último trimestre del 2022.



“Toca ser muy innovadores en los planes de financiación, estamos fortaleciendo un plan que tiene como ventaja que la tasa de financiación es tasa fija con cuota fija, cuando normalmente es cuota fija con tasa variable”, explicó.



De todas maneras, el ejecutivo señaló que la meta para el 2023 es crecer dos o tres puntos por encima de lo que crezca el mercado.



Una de las novedades para el 2023 será la moto ciento por ciento eléctrica, BMW CE 04.

“Ya está llegando al país y viene a marcar una pauta en la movilidad urbana”, consideró.

Para Upegui esa será la principal apuesta de este año, dado que el resto de lanzamientos se concentrarán para finales del 2023, en el marco de la celebración de los 100 años de operaciones de BMW Motorrad.

El mercado

En el 2022, la marca logró vender 2.068 unidades, 19,6% más que el año inmediatamente anterior, lo cual considera positivo.



“El mercado de motos del país viene creciendo año tras año y en el 2022 la industria tuvo un año muy bueno en el que alcanzó casi las 800.000 unidades. La buena dinámica se mantuvo pese a la escasez de producto que se presentó en toda la industria”, aseveró.

En el caso de la marca, favoreció la relación con el fabricante para lograr el abastecimiento suficiente.



“Maximizamos lo que la fabrica nos pudo entregar. En el caso de motos -el tema de la escasez- fue mucho menos crítico ca que en vehículos. Entonces la falta de disponibilidad no fue tan pronunciada. Lo que sí pasó es que se desarrollaron nuevos segmentos y el mix de las ventas se amplió mucho más”, comentó el directivo.



BMW Motorrad maneja casi 30 modelos en el portafolio y el año pasado se difuminó mucho más el tipo de motocicletas que comercializa, explicó Upegui, tras indicar que ante la falta de unos productos se promocionaron otros.



“Eso nos permitió, por ejemplo, que en la medida en que no teníamos muchos modelos de aventura vendimos muchas más motos deportivas frente a años anteriores, lo cual nos deja bien parados de cara al futuro”, afirmó. Como está el mercado hoy en día, estimó que no se esperan sobresaltos en el mercado por falta de productos.



Respecto a los costos de importación, el ejecutivo reconoce que varían de la mano con la evolución del dólar. Sin embargo, considera que “el alza del dólar no frena tanto la demanda porque las personas están sensibilizadas y tienen claro que si el dólar va al alza necesariamente se impacta el precio de los importados.



PORTAFOLIO