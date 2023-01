Crem Helado de la Caracas y cómo se convirtió en una reconocida marca

Es domingo por la mañana, el sol brilla radiante en el cielo azul y los parques de Bogotá se llenan de risas de niños que celebran la llegada del ansiado momento: la compra del helado.



En la tiendita del sector se abre la nevera y la boca se hace agua cuando los ojos reparan en una deliciosa paleta que refresque el paladar, ¿se puede acaso ser más feliz? Aunque muchos crean que en ‘La Nevera’ no se come helado, esta tradición se ha instaurado en los hogares colombianos por generaciones.



Una de las marcas más reconocidas y queridas en este gremio ha sido Crem Helado, una empresa que empezó como un restaurante y evolucionó con el tiempo.

El inicio de un emporio

A mediados de la década de los 60, uno de los planes por excelencia era asistir al Crem Helado de la avenida Caracas entre calles 30 y 32 para almorzar hamburguesa, un perro caliente o un pollo en canasta y amenizar con un buen postre con helado.



El ‘Crem Helado de la 34’ nació en 1965 como un imitación de los grandes dinner de Estados Unidos, los cuales tenían colores y música muy particular. Seguramente usted habrá visto alguno en series y películas americanas como ‘Brillantina’ (1978) y ‘Riverdale’ (2017).

El Crem Helado de la caracas con 34. pic.twitter.com/Jo9Yup4ofi — Luisa M. Henao G. (@luisamhenaog) March 30, 2020

Horacio Day, un norteamericano residente en Colombia, fue el encargado de tomar su cotidianidad y hacerla tangible en Bogotá. Pero a diferencia de lo que muchos creen, ese negocio no fue el primer restaurante de este tipo que había fundado el estadounidense.



Años antes existió el Crem Helado de la Caracas con 63, un restaurante que se ubicaba cerca a la hoy Basílica Menor Nuestra Señora de Lourdes y que, cuando cerró, le dio paso a la construcción e inauguración del icónico Crem Helado de la calle 34.

Avenida Caracas con calle 63, se observa el Crem Helado y al fondo parte de la iglesia de Lourdes.... Bogotà a comienzos de los 60 pic.twitter.com/PGT6rLDUj1 — Historia Fotográfica de Bogotá y Colombia (@HistoriaFotBog) March 28, 2020

¿Cómo nace ese lugar? Pues bien, para la década de los 60, Day adquirió en concesión un lote que era propiedad de la firma Bavaria S.A y sacó provecho a las nuevas corrientes que estaban ingresando al país.



La casa gigante con techo en triángulo y ventanas por doquier se convirtió en un establecimiento icónico. En los amplios parqueaderos se instalaron citófonos desde donde la clientela podía hacer sus pedidos -lo que hoy se conoce como un drive thru- y en el interior, los visitantes hacían su orden a través de intercomunicadores.

Sin embargo, los años no pasaron en vano. De acuerdo con una publicación de 1995 de EL TIEMPO, el deterioro del centro de la ciudad modificó los hábitos de los ‘rolos’, quienes empezaron a buscar hacia el norte nuevos sitios para acudir. A eso se le sumó la construcción de la troncal de la Caracas y la inseguridad del sector, factores que se encargaron de cerrar las puertas del famoso restaurante.



Ante los hechos, se decidió vender, a principios de 1995, el lote a una empresa inmobiliaria, la cual lo arrendó a la compañía Parking Internacional. En la actualidad, en ese mismo sector se ubica la estación de Transmilenio Calle 34, algunas casas residenciales antiguas, monumentales edificios y algunos negocios, peluquerías, restaurantes y bancos.

Quien se alcanza a acordar del Crem Helado? pic.twitter.com/aEXQUpf4pU — Sebastián Arias (@sebasarias2001) December 16, 2019

El gran crecimiento

Pero lo que parecía el fin de una era, no fue más que el comienzo. En 1964, se creó Tropicrem Ltda, que comercializaba helados como el Chococono, el cono Twist, el cono con pasas y el Platillo; productos que le dieron inicio formal a la industrialización y comercialización de estos famosos productos fríos.



Tiempo después, se inauguró un nuevo restaurante/fábrica en la calle 13 en lo que hoy en día se conoce como Puente Aranda y con los años, la demanda de lo que empezó como un pequeño emprendimiento superó la capacidad de abastecimiento del restaurante y tomó un giro hacia la industrialización.

En 1982 la empresa se empezó a llamar Mercadeo de Alimentos de Colombia, mejor conocida como Meals S.A., la cual fue la encargada de proporcionar el enfoque masivo a la producción de helados de Crem Helado y yogures de la marca francesa Yoplait.

Con ayuda de una paletera reconstruida, la marca empezó a producir las famosas paletas de agua, conocidas como ‘Sky’ en ese tiempo: “Empezamos a hacer esos helados y si se hacían 20.000 se vendían los 20.000 y si se hacían 30.000, se vendían los 30.000”, afirma Luis Alberto Calderón, extrabajador de Crem Helado, para EL TIEMPO.

Más adelante, construyeron la primera planta de producción de helados Crem Helado en el Barrio La Floresta, en Bogotá.



“Meals de Colombia hizo posible que los helados se produjeran masivamente, se hiciera un marketing adecuado a las marcas que se fueron creando y se construyera una red logística que permitiera llegar a todos los rincones del país”, asegura Mario Alberto Niño, presidente actual de Meals de Colombia, para EL TIEMPO.



De acuerdo con este medio, en 1995 la multinacional Unilever Andina, adquirió Helados La Fuente. Seis años después, esta compañía hizo una alianza estratégica con Meals, lo que provocó que Crem Helado empezara a comercializar helados de La Fuente.

Para 2004, Meals ya había obtenido el ‘Premio Colombiano a la Calidad de la Gestión’, otorgado por el Ministerio de Desarrollo Económico, y para principios de 2010 había empezado a incursionar en una nueva forma de dar a conocer sus productos: pequeñas heladerías que estuvieron distribuidas en todo el territorio nacional. Aunque algunas eran propias, muchas otras pertenecieron a terceros que las adquirieron como franquicia.

En 1973, hace 47 años, publicidad de Helados La Fuente (1942-2001), actual Crem Helado (1956). Imagen El Colombiano. 📰🇨🇴🍧🍨🍦 pic.twitter.com/5Uh90wp6rW — Carlos Alberto Cardozo Cardozo (@Cabezaborrador) November 15, 2020

A pesar de que este negocio funcionó por años, decayó con el tiempo. De acuerdo con Niño, por este motivo se decidió que los productos se empezaran a distribuir únicamente a terceros desde 2017. Este modelo, que se maneja en la actualidad, permite que las heladerías realicen sus propios productos con helados Crem Helado y que las paletas puedan ser distribuidas en droguerías, tiendas de barrio, supermercados y grandes superficies.



“Esta dinámica hace parte de un modelo en el que damos acompañamiento a estas heladerías en todo el país, a través de una asesoría integral. Este modelo busca desarrollar los puntos de venta del cliente para aumentar su competitividad, mantenerse vigentes, rentables y sostenibles en el tiempo”, asegura Niño para este diario.



Los distintos dueños que ha tenido Crem Helado

Para 2006, Meals de Colombia, empresa dueña de Crem Helado, traspasó el 100 por ciento de sus acciones al Grupo Nacional de Chocolates (GNC), luego de tener ventas por debajo de las expectativas y una participación en el mercado cercana al 43 por ciento, según reportó EL TIEMPO.

“Sus costos de ventas de ese año, y en años anteriores, sólo crecieron 5 por ciento debido a la mayor eficiencia en las plantas, replanteamiento estratégico en las políticas de precios de venta de algunas líneas de helados y la efectividad de los grupos interdisciplinarios”, se afirmó en este diario.

Cinco años después, el GNC se alió con Nutresa, cambiando su nombre y el de todas sus filiales. Así pues, Crem Helado pertenece al Grupo Nacional de Chocolates que, a su vez, es de Nutresa.



Desde ese momento, el éxito de la marca de helados se ha disparado, pues, de acuerdo con el presidente de Meals, cuentan con dos plantas de producción ubicadas en Bogotá y Manizales y le dan empleo a cerca de 1.500 personas en todo el territorio nacional.

En 2019, Cream Helado anunció que harían un cambio de imagen en todos los productos de su marca. Renovó su logo, cambió las fotografías de sus helados, transformó los empaques y todos los elementos que interfieren con el consumidor. Su imagen, tres años después de la noticia, es más sofisticada y moderna, todo lo contrario a lo que fue aquella heladería retro.



Solo en el primer semestre de 2022, la empresa vendió alrededor de 250 millones de unidades, a través de los diversos formatos y productos en todo el territorio nacional. Además, obtuvieron el primer puesto en el ranking ‘Dinero: top of mind 2022’, convirtiéndose en la marca en la que primero piensan los colombianos cuando se trata de helados.

KAROL DANIELA PEÑA SEVERICHE

NICOLÁS CORTÉS MEJÍA



Tendencias EL TIEMPO