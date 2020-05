Ante cierres, los comerciantes echan mano a ventas virtuales

La pandemia ha obligado que el comercio tradicional entre con más fuerza en el mundo de las ventas virtuales en vista de que ha tenido que suspender la operación de sus tiendas físicas.



(Lea: Personas van menos al supermercado, pero llevan más en una sola visita)



Lo que antes se limitaba a aplicaciones informativas o conexiones para fidelizar clientes, ahora son formas concretas para generar ingresos, incluso, operados por los mismos vendedores de los locales.



(Lea: Ventas de videojuegos crecen a triple dígito en la cuarentena)

El caso más reciente es el del centro comercial DiverPlaza que anunció DiverCasa como la plataforma de comercialización que utiliza un centro comercial en Colombia para llegar a sus clientes. La iniciativa contempla tres canales: e-commerce, app y venta telefónica con DiverDomiciliarios para entregas.



(Lea: Peluquerías, gimnasios y los spa serían los últimos en abrir)



Ángela León, directora de Estrategia y Mercadeo de Diverplaza, explica que “cada canal tendrá habilitada la búsqueda por categoría, marca o producto iniciando en la fase I con gastronomía, fase II, canasta familiar, farmacias, salud y belleza y en la fase III con retail. Todas las opciones de pago están habilitadas.



Explicó que en la primera fase participarán Crepes & Waffles, Buffalo Wings, KFC, El Carnal, SushiFans, Sandwich Qbano, Frisby, Sopas de Mamá y Postres de la Abuela, Subway, Alitas Colombianas, Cosechas, Jennos Pizza, El Tolimense, Bife, Sandwich Gourmet y Mis Carnes.



“Nuestro objetivo es, incluso, llegar a aquellos comercios que no están vinculados físicamente con nosotros. De esta manera ofreceremos un portafolio más amplio de productos e incluso servicios”, señala León, quien habla de que al 2023 las ventas pueden llegar a ser de $100.000 millones.



El uso de tecnologías para vender más lo han usado las marcas de diferentes maneras. En los últimos días se ha visto el trabajo de la popular cadena Only que ha acudido al WhatsApp para atraer compradores. Les envía fotos, les entrega en la puerta de la casa y hace ventas efectivas.



Lo propio hace Tania, especializada en ropa femenina, que se apoya en su base de datos de clientas fieles. Las empleadas de las tiendas físicas hacen el contacto y ofrecen el catálogo por este medio.



Hasta Helados Popsy, que ha visto caer de manera importante su tradicional venta al paso, aprovecha herramientas tecnológicas. Natalia Niño, gerente general, aseguró que “decidimos reinventarnos para mantener el empleo de nuestros trabajadores y contribuir a la economía del país, haciendo más feliz y más fácil la vida de nuestros usuarios en medio de la difícil situación”.



Además de Popsy y The Cookie Jaar, el canal digital amicasa.com.co ofrece -en Bogotá y varios municipios de la Sabana- otros productos de Juan Valdez, La Fazenda, McCain, Koller, Europastry, Nestlé, El Kiosko y Pastas Carmis.



Las cadenas de cine también se han movido. Cine Colombia inició el pasado 29 de abril su campaña ‘Para que no nos extrañes del todo’ que consiste en la venta a domicilio de la comida que tradicionalmente se ofrece en sus salas de cine. La comercializa por su plataforma y por UberEats. Lo mismo está haciendo Procinal, empresa que anunció el montaje de un autocinema cerca a Medellín.



UNA TENDENCIA



Dieter Avella, gerente general para Zebra Colombia, empresa dedicada al desarrollo de soluciones tecnológicas para la industria y el retail, comentó que “efectivamente los comercios están siendo retados a reinventarse.



Desde Zebra, hemos visto que ciertas marcas intensificaron su actividad en redes sociales, convirtiendo este canal, no solo en un medio de promoción, sino también como un canal de venta.



Otras están buscando en sus CRM los contactos para llegar a los clientes más fieles y promocionando sus catálogos de producto vía WhatsApp. Y definitivamente, quienes no habían explorado mucho el canal de e-commerce, ahora ponen en él todos sus esfuerzos”.



A su juicio, si bien se pensaba que en estos momentos los proyectos de tecnología de las compañías iban a caer, se ha visto una tendencia positiva, pues las empresas son conscientes de que es precisamente la tecnología la que va a darles una ventaja competitiva.



Por su parte, Marcos Pueyrredon, presidente del eCommerce Institute, comenta que hablar por estos días “cómo lo están haciendo Mercado Libre o Amazon sería un dato interesante, sin embargo lo realmente destacado es ver cómo lo están haciendo aquellos retailers y marcas que se encontraron sin brújula o a mitad de camino” cuando comenzaron a tomarse las primeras medidas preventivas por la pandemia.



Carlos Martínez, socio y director estratégico de Firma Trias, advierte que hay empresas que han empezado el camino del comercio electrónico en la coyuntura para obtener ingresos, pero el reto estará en el trabajo que hagan en satisfacción al cliente para que se recojan frutos a mediano y largo plazo.