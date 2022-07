Dar más felicidad es tarea de las marcas, dice 93% de los clientes

Entre los cambios que dejó la pandemia en las personas está su percepción sobre la felicidad y la urgencia de experimentar buenos momentos y sensaciones positivas.

Esto, trasladado a todos las esferas de la vida: la personal, la familiar, la laboral, la social. Y en la interacción con las marcas esto no podría ser diferente.



Así lo plasma un estudio que, como principal conclusión, muestra que mientras los clientes van tras esta necesidad las marcas no están alineadas y le tienen miedo a incluir el humor y la alegría en sus mensajes, lo cual puede afectar el objetivo de tener clientes satisfechos y fieles en bien de sus negocios.



El análisis lo hacen Oracle Advertising and Customer Experience (CX) y Gretchen Rubin, autora best-seller del New York Times y creadora de podcasts. El informe fue realizado con más de 12.000 personas en 14 países, incluyendo A Colombia.



Allí, en primera instancia, se muestra que el 79% de los colombianos cree que la pandemia cambió su percepción sobre la felicidad.



Pero en un mayor nivel, el 91% reconoce que busca nuevas experiencias que les permita divertirse, sonreír y reír.



En ese orden de ideas, el 97% de los consultados prefiere que las marcas sean divertidas, pero el 77% de las empresas teme utilizar el humor en las interacciones.



El estudio indaga sobre cuáles los aspectos que los colombianos priorizan para estar felices. El primer lugar lo tiene la salud, según el 88% de las personas que participaron. Siguen las conexiones personales (78%) y de las experiencias en general (68%) para ser felices.



Sacrificios y dinero



La encuesta les preguntó a las personas a qué estarían dispuestas a renunciar por una hora de felicidad.



El 70% dijo que sacrificaría a su amigos, en tanto que un 57% señaló que podría dejar de lado una parte de sus ingresos. En el mismo porcentaje del anterior, las personas renunciarían a la ducha, en tanto que el 52% expresó que renunciaría a su familia. Curiosamente, un 47% dice que renunciaría a comer durante una semana.



La encuesta ahonda en el tema del dinero. Y señala que “el 37% desearía que el dinero pudiera comprar la felicidad, y el 67% estaría dispuesto a pagar más por disfrutar de la verdadera felicidad”.



El manejo del dinero y su conexión con las alegrías se pudo medir en pandemia, El 85% reconoce que en ese tiempo intentó encontrar felicidad haciendo compras en línea. Menos de la mitad, 46%, afirmó que recibir paquetes los hizo felices pero 9% no lograba recordar las compras hechas.



“La experiencia que ofrecen las empresas sigue evolucionando a medida que se incorporan herramientas, pero al final todo se reduce a una cosa: hacer feliz al cliente porque, hoy más que nunca, cada interacción importa”, considera Augusto Fabozzi, vicepresidente de Ventas de Aplicaciones en Oracle América Latina.



LA HORA DEL GIRO



Para Oracle, lo que han expresado los consumidores y otros datos que evidencian nuevas expectativas que tienen frente a las marcas, invitan a que la publicidad, el marketing, las ventas y el servicio al cliente tomen un nuevo rumbo.



La mayoría (93%) cree que las marcas pueden hacer más para ofrecer felicidad y el 97% manifestó su preferencia por aquellas que sean divertidas. De hecho, el 95% dijo que recuerda más anuncios divertidos. Como contraste, las empresas dijeron que solo el 22% de sus anuncios offline (televisión, carteles en vía pública, etc.) y el 16% de sus anuncios online utilizan activamente el humor.



El 89% de las personas está más abierto a realizar compras con representantes de ventas que les diviertan, pero el 15% de las empresas lo tiene en cuenta. Las expectativas no son menores en el mundo online. El 89% de las personas seguiría una marca si es divertida en redes sociales, pero solo el 8% de las empresas usa ese recurso.



El 76% de las personas abriría un correo electrónico de una marca si la línea del asunto fuese más divertida, pero solo el 27% lo hace. Por su parte, el 74% preferiría interactuar con un bot conversacional o un asistente digital divertido, pero entre las empresas solo el 34% incorpora este tipo de comunicaciones.



En esa línea es clave el personal ‘listo para divertir’. Germán Borromei, Gerente general de Oracle para Colombia y Ecuador comenta que crear un ambiente de trabajo en el que los empleados se sientan alegres y optimistas puede generarle beneficios a cualquier empresa y eso se fomenta a los usuarios.



De esta manera, 41% de las personas no cree que mantenga una relación con una marca a menos que les haga sonreír o reír y el 37% se alejaría de las que no lo hagan con regularidad.



Si una marca utiliza humor, las personas tienen más probabilidades de recomendarla a familiares y amigos (81%), volver a comprarla (78%), elegirla frente a la competencia (66%) y gastar más en ella (61%).



Además, el 94% de las empresas percibe la oportunidad de utilizar el humor para mejorar la experiencia del cliente y cree que su marca puede hacer más para divertir a sus clientes.



El estudio agregó que “sin embargo, el 77% teme utilizar el humor en las interacciones con sus clientes y este temor no es infundado, ya que el 62% de las personas afirmó que “habían descartado una marca" porque se habían sentido ofendidas”.



El 39% de las empresas sostiene que no disponen de los datos, los conocimientos o las herramientas que se necesitan para recurrir al humor con éxito.



“Para las marcas que tratan de contribuir a la felicidad de su público objetivo, todo comienza con los datos y el conocimiento de sus clientes. Solo entonces se puede aportar la mezcla adecuada de humor, personalidad y experiencia de marca que impulsará la fidelización y su defensa”, concluye Gretchen Rubin.



CONSTANZA GÓMEZ