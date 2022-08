Delegados de Latinoamérica se alistan para Misión Comercial en Florida

Directores de zonas francas, puertos, así como todos los involucrados en las cadenas de suministro y logística, desde ya se preparan para lo que será la ‘Misión Comercial a Miami, Fort Lauderdale & Tampa’, que se desarrollará del 12 al 16 de septiembre de 2022.

Este encuentro sectorial tiene como principales objetivos promover los negocios entre Latinoamérica y estos destinos del Estado de Florida, donde importantes stakeholders de la región podrán conocer de primera mano su industria logística y de supply chain.

Al mismo tiempo, brindará la posibilidad a los delegados de Latam de mercadear y promover sus productos y servicios a través de sesiones de negocio uno a uno, además de interactuar con líderes empresariales de alto nivel en la Florida, ayudando a expandir su mercado e incrementar sus ventas.

Esta misión comercial, que incluye visitas a los principales puertos, sedes de empresas multinacionales y zonas francas de Florida, es organizada por The Miami Dade County Office of Economic Development, The Office of Economic and Small Business Development de Broward County y el World Trade Center de Tampa, en alianza con World BASC Organization, Xtrategy US LLC y la Asociación de Zonas Francas de las Américas (AZFA), y con el apoyo de Enterprise Florida.

Sobre las expectativas de este evento, Pilar V. Cerón, directora general de Xtrategy Center, manifiesta que el propósito es implementar estrategias de negocios para impulsar el comercio internacional en Latinoamérica y el Caribe, específicamente, atendiendo a las oportunidades de inversión por los constantes cambios que se han generado en las cadenas globales de valor.

De igual forma, María Camila Moreno, directora ejecutiva de AZFA, subraya que esta es una de las grandes iniciativas que se encuentra desarrollando la Asociación de Zonas Francas de las Américas de cara a la actual coyuntura comercial y geopolítica que vive el mundo, buscando estrechar las relaciones comerciales entre EE. UU. y América Latina, aprovechando las oportunidades que se presentan con el Nearshoring.

“En resumen, la Misión Comercial a Florida busca optimizar las actividades de exportación, afianzar acciones en temas de logística, cadenas de suministro y Nearshoring”, puntualiza la directiva.

Y es que, recientemente, la comunidad internacional ha reconocido las oportunidades de crecimiento para América Latina, particularmente, con la atracción de proyectos de Nearshoring.

Evidentemente, según explican los organizadores, esta estrategia permite reducir costos en las transacciones de comercio internacional; no obstante, para hacerles frente a los nuevos retos es necesario fortalecer las cadenas de suministro y la logística en la región.

