DHL apunta a tener 12 aviones eléctricos trabajando para 2024

En un mercado demandante, los proveedores logísticos han tenido que ponerse a la vanguardia para ser el servicio predilecto de sus clientes. En DHL Express Colombia, por ejemplo, han empezado ha incursionar en nuevas tecnologías ecoamigables que permiten ser más eficientes y agregar un valor a su negocio.

En entrevista con Portafolio, Allan Cornejo, country manager de la firma, contó los detalles de su plan de expansión en el país y la llegada a otras ciudades.



¿Cuál es el balance de este año?



Siempre los retos nos conectan con oportunidades y es así como lo vemos en DHL: las dificultades nos invitan a innovar.



El 2022 fue un año muy interesante, pospandemia, donde logramos reinventarnos sobre todo con sostenibilidad, digitalización y cercanía con nuestros clientes. Por ejemplo, implementamos nuestro primer Punto de Servicio Móvil (POS Móvil) en el país, ya completamos 10 en América, así mismo cerramos con nuestro puesto número 70, lo que a su vez generamos más empleo.



En general, el crecimiento de DHL Express Colombia en 2022, en comparación con 2021, fue del 11%. Este crecimiento refleja que el mercado se está estabilizando a una nueva normalidad pospandemia. Si comparamos 2022 con pre-pandemia 2019, el crecimiento es del 62%.

¿De que se trata la POS Móvil?



Es para tener mayor cercanía con nuestros clientes en diferentes escenarios, una feria, un evento o una festividad. Además son 100% sostenibles, con páneles solares en los techos. La inversión fue de 36.500 euros.



Tienen todos los servicios de nuestros puntos de venta y la flexibilidad de ponerlo donde se necesite, básicamente es un traje a la medida con todos esos elementos que hemos recogido en este tiempo.



Además, ¿incursionan con nueva flota eléctrica?



Sí. En 2022 también invertimos en flota eléctrica. Con los vehículos que ingresen el próximo año esperamos tener un 25% de nuestra flota 100% eléctricas. Vale aclarar que tenemos 144 vehículos en Colombia de los cuales siete son eléctricos, número que duplicaremos en 2023.



A nivel global tenemos 27.000 vehículos eléctricos, hemos hecho una inversión de US$30 millones en flota eléctrica y continuamos con planes muy agresivos para seguir incorporándolos.



Además ya contamos también con bicicletas, por salud y ayuda al medio ambiente. Este año también en Medellín invertimos 3,6 millones de euros en un edificio sostenible, con páneles solares.



¿Qué otras inversiones ecoamigables planean?



Compramos 12 aviones eléctricos y esperamos que en 2024 ya estén funcionando en Estados Unidos, tienen capacidad de hasta 1.000 kilos. Somos la primera empresa logística que encarga este tipo de equipo.



Ya se hizo la prueba del primer avión, estamos muy satisfechos con los resultados que nos han traído.



¿Cómo ven el mercado 2023?



En prepandemia veníamos creciendo de manera muy sana, en pandemia ese crecimiento fue exponencial por dos motivos: la llegada de vacunas y la aceleración de casi todas las empresas al mercado digital. Hoy pospandemia estamos viendo una estabilización.

Debemos ver cómo sigue el comercio electrónico. A nivel global debemos empezar a analizar cómo dejar de depender únicamente de China como proveedor, hoy por hoy ya vemos cómo empieza a mirar la producción del sudeste asiático a México e India.

Nosotros para 2023 esperamos crecer a doble dígito, tenemos muy claro las oportunidades y necesidades del mercado.



¿Planean llegar a nuevas ciudades?



Definitivamente. Desde 2019, hasta hoy, hemos duplicado nuestra cantidad de puntos de ventas. Si bien hoy no tenemos el número exacto, sí llegaremos a otras ciudades en donde incluso antes no habíamos tenido presencia.



Además hemos abierto en centros de ciudad como en el Restrepo en Bogotá o en El Hueco en Medellín, ahí tenemos pequeñas empresas que necesitan ir al mercado global con asesoría.



Nuestro plan a 2025 es estar sobre los 100 puntos de venta.



Al respecto de China, ¿cómo ve la dinámica logística marítima, y el terminó la ‘crisis de los contenedores’?



Hoy el tema del transporte marítimo sigue siendo desafiante y tiene un componente importante de incertidumbre. Hablando con expertos, nos damos cuenta que no es historia del pasado ni que esté superada.



Nosotros nos asegurarnos de tener los recursos necesarios para que el precio internacional no se detenga, hemos dado soluciones a nuestros clientes para comercio electrónico como de peso mediano. Garantizamos espacios en nuestros aviones para que el comercio pueda continuar.

