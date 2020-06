Colombianos aprovecharán el día sin IVA para comprar regalo del padre

El 76% de los colombianos (3 de cada 4) celebrará este domingo, 21 de junio, el Día del Padre, así lo indica la encuesta de Fenalco realizada en las principales ciudades especialmente para esta fecha.



De acuerdo con los resultados del informe, en la actual coyuntura que atraviesa el país, por cuenta del aislamiento obligatorio y otras disposiciones por Covid-19, los presupuestos familiares para celebrar el Día del Padre van a tener un “apretón” con respecto al año pasado.



De hecho un 44% de los colombianos que celebrará esta fecha afirmó que reducirá su presupuesto para los regalos.



Bajo este panorama, 45% destinará hasta 100 mil pesos; 33% entre 100 mil y 300 mil pesos; un 9% más de 300 mil pesos y un 13% reconoce que le dará regalo a papá pero más adelante.



De igual manera, datos de la encuesta arrojan que la cuarentena obligó a los colombianos a cambiar algunas costumbres de compra.



Este año, por primera vez en mucho tiempo, se encuentra en primer lugar del ranking de regalos, con un 65%, invitaciones a almorzar, una oportunidad para los domicilios y el formato “pida para llevar”, ya habilitado en casi todo el territorio nacional.



Así mismo, el top de regalos incluye, ropa y calzado (29%), otros como tarjetas, suscripciones por Internet, libros (18%); tecnología (9%); dinero en efectivo (7%) y joyas y relojes (3%).



PRIMER DÍA SIN IVA Y DESCUENTOS DEL COMERCIO



Según los datos de la encuesta, el 55% de los colombianos aprovechará para comprarle el regalo a los padres durante la primera fecha sin IVA establecida por el Gobierno Nacional.



Sin embargo, se espera desde Fenalco que esa cifra crezca considerablemente, después de que Jaime Alberto Cabal, presidente del gremio hiciera varios anuncios sobre cómo funcionará el comercio durante este fin de semana.



El dirigente gremial durante su participación en el programa institucional Prevención y Acción, no sólo recordó el compromiso que firmó el comercio formal para garantizar precios justos y correctos durante la jornada, sino que anunció más beneficios para los consumidores, entre otros:



1- Adicional a la rebaja del IVA, algunos comerciantes incluirán descuentos a los productos contemplados en las categorías aprobadas por el Gobierno



2- Otros establecimientos comerciales incluirán durante los días sin IVA descuentos en artículos que no están contemplados en esta iniciativa



3- Algunos establecimientos comerciales extenderán durante el fin de semana promociones, aunque ya no gozarán de la exclusión del IVA .



4- Otros almacenes escogerán el precio histórico más bajo registrado en junio para hacer el descuento del IVA



5- Por su parte otros comercios extenderán hasta mañana promociones que terminaban esta semana para que sobre el precio de estas promociones se haga el respectivo descuento del IVA



6- Los establecimientos comerciales que no alcanzaron a adaptarse a los exigentes y costosos requerimientos técnicos exigidos por la DIAN, tendrán productos con ofertas y descuentos especiales.



"Esperamos con mucha expectativa esta fecha porque es un punto de partida para la reactivación del comercio nacional, sabemos que los colombianos nos acompañarán en esta jornada especial”, concluyó Cabal Sanclemente.