Diane & Geordi ingresará al negocio de la ropa deportiva

Entre las metas de la marca colombiana de ropa íntima Diane & Geordi para diversificar su portafolio está incursionar en la línea activewear o ropa deportiva antes de finalizar este año.



Según le comentó a Portafolio Oscar Javier Jamocó, CEO de Dugotex, grupo con más de 28 años en el mercado y propietario de la marca en mención y los almacenes Pague Menos, esta línea que tendrá leggings, joggers, bodies y hoodies, que estará disponible en tiendas de Diane & Geordi entre octubre y noviembre de 2019.



“La gente hoy quiere andar en tenis o hacer deporte y nosotros le apostamos a esto, en parte, para estar en línea con las tendencias de consumo mundiales y ofrecerle un portafolio diversificado a los clientes”, dijo Jamocó.



Además, dijo que el diferencial de la marca será no sacrificar la estética por la comodidad: “Hay muchas firmas que por hacer ropa cómoda, pierden el estilo y no moldean el cuerpo. Nosotros le apostaremos a los colores y materiales de alta calidad y amigables con el medio ambiente”.



Datos de negocio

Respecto a la facturación del año pasado del grupo (Dugotex), el CEO comentó que esta fue de $84.000 millones, ventas que no solo se apalancaron en el mercado nacional, sino también a través de los distribuidores y la presencia que tienen en más de 10 países.



Para el empresario, el primer semestre de este año se cerró “con austeridad, pero con tendencia positiva, creciendo entre 2% y 3%, dato que ronda los $40.000 millones”, dijo.

Dugotex espera que su facturación crezca cerca de 10% este año, comparado con lo alcanzado en 2018, y cierren con $92.000 millones, según Jamocó.



De otro lado comentó que en Bogotá, dentro de un mismo recinto tienen cuatro plantas industriales, otra en Medellín y en Santuario, Antioquia, tienen aliados estratégicos que les permite contar con tres o cuatro plantas más.



En esta misma línea aseguró que más allá de ampliar la capacidad de producción en su planta de confección, quieren invertir en el talento, en formarlos “porque la gente ya no quiere coser, necesitamos fomentar esto con apoyo de academias o entidades como el Sena”, comentó.



Lo más vendido

Actualmente, la firma tiene “producción en unidades de prendas de 800.000 mensuales”, dijo el dirigente de Dugotex, al agregar que en este dato se incluyen bóxer, panties, brasieres, fajas, medias, entre otros.



Precisamente, lo que más comercializa Diane & Geordi, en unidades son bóxer, seguido por las fajas y en tercer lugar los brasieres y panties. “Nosotros estamos vendiendo más de 15.000 fajas al mes”, añadió Jamocó.



Otros planes

Si bien la marca Diane & Geordi ya tiene algunas cosas para niños, el otro año esperan apostarle mucho más a este segmento, e incluso revisar la opción de que la línea deportiva también llegue a ese nicho.



Entre los planes de expansión nacionales del grupo, que hoy en día tiene 137 tiendas en el país (dos abiertas la semana pasada en Bogotá) está cerrar el 2019 con 165 puntos de venta.



Cabe mencionar que las aperturas podrían estar diversificadas tanto en Diane & Geordi como en Pague Menos, según la firma.



Precisamente, entre las tiendas que abrieron la semana pasada, el grupo puso a disposición del público el primer ‘Pague Menos Boutique Express’, nuevo formato con el que esperan incursionar en los barrios y ofrecer soluciones más a la mano de la gente.



De las 137 tiendas que tiene Dugotex, 124 son Diane & Geordi (incluida una franquicia), 12 son Pague Menos (incluido el nuevo formato), y la otra es del concepto ‘Blumer’. Sobre la apertura de nuevos mercados, Diane & Geordi espera llegar a Perú, Chile y Ecuador este año, a través de aliados estratégicos, inicialmente con la venta de fajas, tal y como confirmó Jamocó.



