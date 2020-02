DiDi cambia sus tarifas para atraer más usuarios

DiDi, la aplicación china de movilidad que llegó a Colombia en junio del año pasado, tiene nuevas estrategias para seguir conquistando el mercado, sobretodo después de la salida de Uber del país.



Carlos Correa, gerente de operaciones de DiDi en Colombia, explicó a Portafolio.co el comportamiento de la aplicación en el país hasta el momento y los cambios tarifarios con el fin de atraer más usuarios y conductores.



¿Cómo le ha ido a DiDi en el poco tiempo que lleva operando en el país?



Muy positivo, ya tenemos un millón y medio de usuarios inscritos en la plataforma y más de 100.000 socios conductores, entre carros particulares y taxis, en cinco ciudades del país.



¿Es rentable ese modelo de tarifas económicas?



Para que este negocio sea rentable tiene que tener dos componentes: que los usuarios paguen un precio que consideren atractivo, que los socios conductores estén generando ingresos y que la plataforma también tenga ganancias.



La clave está en que la comisión que le cobramos a los conductores es baja, lo que permite que el sistema en conjunto funcione bien.



¿Piensan incluir algo más en ese modelo de negocio?



Acabamos de introducir dos cambios en el tema tarifario a finales de la semana pasada: el primero de ellos es que las tarifas son fijas, la estimación que una persona tiene en su aplicación va a ser la tarifa en la mayoría de casos, a menos que suceda algo extraordinario. Antes eran dinámicas y se iban actualizando en tiempo real. Ahora el usuario va a tener más tranquilidad sobre cuánto va a costar su viaje.



Segundo: hemos actualizado los algoritmos de cálculo de precios para tener tarifas más atractivas durante las horas valle, que van a ser aún más económicas.



¿Por qué DiDi puede trabajar con tarifas más económicas y otras aplicaciones no?



Tratamos de que haya más volumen de trabajo. Más servicios, tiempos de recogidas más rápidos, más dinero para los conductores. Para nosotros bajar los precios no necesariamente hacen que el conductor gane menos y nosotros también ganamos más así cobremos menos comisión.



¿Cuál es la comisión que le cobran a los conductores?



10% en Bogotá y varía por ciudades.



¿Cuáles son los filtros de seguridad que ustedes emplean para que los clientes se sientan seguros?



Tenemos controles de antecedentes para todos los socios conductores. A la fecha más de 14.000 personas han pasado por este proceso, han fallado y no hacen parte de la plataforma.



Les pedimos a los usuarios que las placas del carro coincidan con la que muestra la aplicación, hay un botón de emergencia para llamar al 123 que activa también un mensaje automático a nuestra central de riesgo. El usuario también puede bloquear a un conductor si quiere que no le preste más servicio. En algunos casos hay verificación facial para el socio conductor y para el usuario. Verificamos todo.



¿Y para los conductores?



Con nuestra tecnología los conductores se pueden sentir tranquilos que no les va a pasar nada malo. Algunas veces se le piden documentos de identidad al pasajero. Otros con escaneo facial. Hacemos todo para que los conductores prefieran estar con DiDi.



¿Cuál es la proporción de conductores particulares y taxistas?



50 – 50.



¿En cuáles ciudades operan?



Bogotá, Medellín, Cali, Bucaramanga y Barranquilla con tiempos de recogida de menos de 5 minutos.



¿Cuántos viajes llevan en el país?



Por temas de mercado es difícil revelarte ese dato.



¿Han pensado entrar al negocio de las placas blancas?



Por ahora no lo estamos considerando. Tener el servicio de placas blancas implica unos requerimientos jurídicos de tener una empresa de transporte, cumplir con algunos temas que tienen sus pros y contras. Por ahora estamos enfocados en los servicios que prestamos actualmente.



¿Cuántos empleados tienen en el país?



Poco más de 50 empleos directos, más un equipo de soporte para atención de usuarios y conductores de 250 personas.



¿Qué es lo más difícil de la llegada a Colombia?



Tratar de servir tan rápido y bien como quisiéramos al mercado. Hemos visto que el pico y placa limita mucho la cantidad de carros que pueden estar en las calles y eso dificulta conseguir conductores.



¿Es más difícil tratar con taxistas o con conductores particulares?



Con ambos es igual de fácil. No veo ninguna diferencia. Ambos quieren prestar un buen servicio y obtener más ingresos.



¿Cuánto se puede ganar un conductor diariamente?



Hoy por hoy un taxista genera más ingresos que un socio particular, lo que es algo bueno. El socio de carro particular no es de tiempo completo, es alguien que está tratando de complementar sus ingresos.



¿Tienen restricciones de carros?



Tienen que ser desde el año 2004 en adelante y cuatro puertas. No incluimos algunos carros específicos que la experiencia de los usuarios ha dicho que no es muy buena.



¿Es necesaria la regulación para los conductores privados?



No solo es necesaria sino que también hay que tratar de desregularizar al taxi. Por ejemplo, el taxi tiene unas tarifas planas durante todo el día y eso lo que genera es que en hora pico el taxi se vea perjudicado por los trancones, las distancias, el tiempo. Flexibilizar la tarifa les puede generar más ingresos. La tarifa dinámica es beneficiosa para los taxis.



¿Hay que eliminar lo de los cupos de los taxis?



En términos generales en Bogotá tendrían que haber más taxis en las calles porque es difícil conseguir un taxi en hora pico. Más que tener más cupos creemos que hay que agregar más taxis.



¿Cuáles son las propuestas de ustedes para la regulación de los particulares?



El hecho de que este negocio de los carros particulares haya crecido tanto es una señal del mercado de que es algo que le funciona tanto al socio conductor como al usuario. Cuando pienso en cómo nivelar la cancha, pienso en cómo aliviamos al taxi para que pueda competir mejor con estos servicios, más que complejizar al particular. Hay que flexibilizar al taxi para que pueda competir mejor.



Creemos que se debería permitir agregar más taxis, que tengan tarifa dinámica, que puedan ser calificados y calificar sería muy bueno para controles de calidad.

Las revisiones para los taxis son más costosas, entonces encontrar un punto de equilibrio que deje al Gobierno y a los taxistas tranquilos.



Después de la salida de Uber, los taxistas dijeron que iban detrás de las otras aplicaciones, ¿qué piensan?



Es una decisión que depende de ellos. Nosotros queremos que a todos le vaya bien.



¿Ustedes piensan que hacen falta los carros particulares porque los taxis solos no dan abasto?



Eso es cierto.



¿Ha aumentado el número de conductores y clientes con la salida de Uber?



Ver esas tendencias es un poco difícil por dos razones: este servicio no lo usa la gente todos los días todo el tiempo. Lo que sí hemos visto es que el interés por DiDi ha crecido.



¿Y cuántas personas más han bajado la aplicación en las últimas dos semanas?



Hay efectos grandes: el primero, el día sin carro, tuvimos promociones importantes para que la gente probara DiDi.





Pedro Miguel Vargas N.

Editor PORTAFOLIO.CO