Semillas y granos, nuevo negocio en marcha de Doria

La compañía Doria presenta su nueva línea Ancestral, de semillas y granos, con un portafolio que incluye chía, linaza, ajonjolí, salvado de trigo, quinua y una mezcla para hacer arepas. Fabián Restrepo, presidente de la compañía, explicó las oportunidades de este negocio.



¿En qué consiste Ancestral?



Es un portafolio de semillas caracterizadas por su calidad nutritiva. Incluye chía, linaza, ajonjolí, salvado de trigo, una mezcla para hacer arepas que contiene algunas de estas semillas, y la quinua, considerada por la FAO como un superalimento. Queremos darles a los colombianos la opción de disfrutar sus preparaciones de siempre, con el valor nutricional de estos alimentos que existen desde hace muchos años, pero que aprovechamos muy poco en el día a día.



(Empresarios respaldaron la subida de tasas del Emisor).



¿Cómo es el mercado?



El mercado de las semillas y granos ancestrales crece de manera permanente. Se estima que, a nivel global alcanzará US$6.700 millones para el 2028.



¿Cómo es el trabajo con los productores?



Respondiendo a la estrategia para el 2030 que construimos en Doria buscamos seguir desarrollando nuestra capacidad de abastecimiento responsable a través del trabajo con proveedores de diferentes regiones. Por esto todas las semillas de la línea Ancestral nos las provee Sunlife, microempresa de Popayán, que tiene cercanía con los campesinos que cultivan la quinua, a quienes asegura la compra de las cosechas. Aunque las hectáreas de quinua varían cada año, se ha llegado a registrar el uso de hasta 1.500 hectáreas y cada productor siembra entre 2 y 5 hectáreas anualmente.



(Mano dura en ‘slots’ le cortó las alas a Viva y Avianca la rechazó).



¿Es un desarrollo que lleva cuatro años?



Hace 4 años incursionamos en el mercado de semillas con quinua en grano, en hojuelas y molida. Desde entonces, hemos observado un mayor interés de los consumidores en este tipo de alimentos.



¿Cuál es el balance?



Desde abril de 2019, fecha en la que empezamos a comercializar la quinua, hasta ahora, hemos vendido cerca de 1 millón de unidades, unos 250.000 kilos de producto, con ventas superiores a $4.800 millones.



(Las expectativas del mercado colombiano frente al PIB).



¿Cuáles son las metas?



La apuesta con esta línea es facturar más de 1 millón de dólares al año para el 2030 y alcanzar un 15% de participación en el mercado colombiano con la comercialización de estas semillas, esperando así cuadruplicar su venta.



¿Cuáles son los canales de comercialización?



Los productos de la línea Ancestral pueden ser adquiridos en las principales ciudades del país a través de supermercados, almacenes de cadena, catálogo de Novaventa, en la Recetta y otros canales de comercio electrónico.



(Seis claves para lograr más rápido las metas que se proponga).



¿Exportan? ¿Cómo son esos negocios?



Con nuestro portafolio de pasta alcanzamos ventas internacionales cercanas a US$5 millones gracias a la ampliación en la distribución y el desarrollo de nuevos productos. Tenemos presencia directa en cinco países, entre ellos Estados Unidos, Ecuador, Panamá y algunas islas del Caribe, demanda a la cual respondemos con la producción de 250 toneladas de pasta al día. Con Ancestral trabajamos en el portafolio adecuado para llegar a otros mercados.



¿Cómo estuvo el primer trimestre?



En el primer trimestre del 2023 en Doria registramos ventas totales por $163.000 millones, un 30% más que el mismo periodo del año anterior. Manteniendo nuestro liderazgo en el mercado de pastas valor y volumen. Además con Doria seguimos con la recordación de marca más alta de la categoría.



(La inteligencia artificial incursiona en el sector de los audiolibros).



¿Cuál ha sido el papel de la pasta en el plato de los consumidores en medio de la alta inflación?



En un momento inflacionario, la pasta es uno de los alimentos con oportunidad de crecimiento dentro del hogar. El impacto que ha causado el incremento de los costos de trigo y de logística a nivel internacional y nacional, no han sido impedimento para sostener nuestro compromiso con la alimentación y nutrición, buscando siempre las eficiencias necesarias para no transferir todos los costos incrementales a los consumidores y, entregando productos con la calidad y variedad.



¿Cómo ha evolucionado el consumo de pasta?



El inicio del consumo masivo de pastas en Colombia se puede remontar a 1952, cuando Arturo Sesana, fundador de Doria, llegó proveniente de Italia a Colombia. En ese sentido, desde su introducción en Colombia hace 70 años, sin duda, la pasta ha ido aumentando su presencia en las dinámicas de consumo.



Para 2021, el consumo de pasta en Colombia fue de 3,2 kilos por persona, y en el 2022 esta cifra aumentó un 9,4%. Desde Doria proyectamos que siga en aumento, por lo cual, continuamos innovando y escuchando a nuestros consumidores para entregarles de manera permanente nuevas alternativas nutritivas, balanceadas y deliciosas que se acomoden a sus gustos y necesidades.



(La unión que no fue: el camino del fallido proceso de Avianca y Viva).



¿Cuáles son las últimas novedades?



Lanzamos las Cremas Listas Doria, de tomate y champiñones. Tenemos uno de los portafolios de pasta más diversos y completos del mercado, con más de 100 referencias de productos como nuestra pasta clásica fortificada con vitamina A, zinc, hierro y ácido fólico. Ofrecemos opciones con fibra, vegetales, incluso pasta libre de gluten elaborada a base de arroz.



¿Qué es Doria para Grupo Nutresa?



En materia de cifras, representa un 3,4% del total de las ventas y 3,7% del total del ebitda de Grupo Nutresa.



CONSTANZA GÓMEZ GUASCA

Periodista de Portafolio