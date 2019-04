Dos nuevos contratos mueven la marea en tareas ‘offshore’

Con dos nuevos contratos de exploración y producción (E&P) para tareas petroleras costa afuera (offshore), firmados en la tarde de ayer, crece la marea para la operación hidrocarburífera en aguas del mar Caribe.



El primer convenio fue suscrito entre la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) y la Unión Temporal de las empresas Repsol (España) y Exxon Mobil (EE. UU.).



Este contrato, tiene por objeto el desarrollo E&P del bloque COL 4 (Cuenca Sinú Offshore), ubicado al frente de las costas del departamento de Sucre.

El segundo acuerdo fue sellado entre la citada entidad, adscrita al Ministerio de Minas y Energía (MME), y la UT de las petroleras Repsol y Ecopetrol.



(Lea: Orca, el pozo con el que comenzará la extracción ‘offshore’)



De acuerdo con el documento firmado entre las partes, el desarrollo de las tareas de exploración y producción se concentrará en el bloque GUA OFF 1 (Cuenca Guajira Offshore), frente a las costas del departamento de La Guajira y vecino del bloque Tayrona, donde se encuentra en desarrollo el pozo Orca.



Cabe recordar que este es el segundo contrato que firma la petrolera colombiana con la ANH; el primero también tiene como fin realizar actividades offshore, con inversiones superiores a los US$250 millones.



PARTICIPACIÓN E INVERSIÓN



En los citados contratos, la española Repsol tiene el 50% de participación en cada uno de los acuerdos, y además asume las tareas como operador; por su parte, a Exxon Mobil le corresponde el 50% en uno de los acuerdos, y a Ecopetrol el 50% en el otro.



(Lea: ANH y Shell firman contratos de exploración costa afuera)



Así mismo, la obligación inicial de inversión para los dos convenios es de US$5 millones, distribuidos en US$2,5 millones para cada bloque.



Con estos dos nuevos compromisos contractuales, gracias a la minuta offshore, se completan cinco contratos para desarrollos costa afuera en aguas del mar Caribe, y la ‘cereza del postre’ correrá por cuenta de los cuatro convenios que firmará la ANH con la petrolera Anadarko.



Para Luis Miguel Morelli, presidente de la entidad, la firma de estos contratos revalida la confianza de los inversionistas petroleros en la exploración de “nuestros recursos costa afuera en el Caribe”.



Para analistas consultados por Portafolio, de esta primera fase de nueve contratos que ejecutó la ANH para el desarrollo offshore, precisamente los dos citados llaman la atención, ya que no solo Repsol aumenta su operación en aguas del mar Caribe, sino que –de paso– la estadounidense Exxon Mobil entra por primera vez y con pie derecho a una operación costa afuera en Colombia.



(Lea: Ecopetrol firma contrato bajo nueva minuta para áreas 'Offshore')



Así mismo indican que a la operación costa afuera llegan grandes inversiones, porque además de los US$250 millones que desembolsará Ecopetrol y los US$5 millones de los dos referenciados convenios de Repsol, se suman los US$100 millones iniciales por los contratos de Shell y los US$400 millones anunciados hace poco por parte de Petrobras en el bloque Tayrona, desarrollo que comparte con Ecopetrol.



Según el presidente de Ecopetrol, Felipe Bayón Pardo, la firma de los contratos es una muestra de que la compañía ha sido muy exitosa en los últimos años en descubrimientos de gas costa afuera.



Aseguró que los contratos firmados con la ANH, y el acompañamiento del MME, “nos permite pensar con optimismo en que podamos contar con reservas de gas adicionales para el mercado en el territorio nacional a mediano plazo”.



LA REDINAMIZACIÓN EN EL 'OFFSHORE'



No cabe duda que con la nueva minuta offshore, el reto del Gobierno Nacional es la seguridad energética, para lo cual, los proyectos costa afuera juegan un papel fundamental.



“La ANH adjudicó 14 bloques en el mar Caribe y se reportaron cuatro descubrimientos de gas en los pozos Kronos, Orca, Gorgon y Purple Angel, con los cuales se espera aumentar la producción de gas en el mediano plazo”, explicó la analista Inés Elvira Vesga, senior counsel de la firma Holland and Knight.



Para la experta, se dio un paso muy importante con la publicación de la minuta offshore. “Recientemente se han incorporado nuevos jugadores de talla internacional al mercado y se espera que un panorama de precios más favorables permita continuar con la dinámica de reactivación que se viene presentando desde el último trimestre del año anterior”, agregó.



Y aseguró que la industria hidrocarburífera del país está optimista: “Estamos viendo que las inversiones represadas de los años de crisis pueden hacerse realidad en el corto y mediano plazo”.



Por su parte, el viceministro de Energía, Diego Mesa, destacó que “la suscripción de los contratos de exploración y producción costa afuera constituyen una buena noticia para el país. La confianza que están demostrando las compañías nos permite mirar el futuro energético con buenas perspectivas para seguir avanzando hacia la reactivación del sector petrolero de la nación”.



El funcionario reiteró que aumentar las reservas de crudo y gas –que hoy son de 5,7 años y 11,7, respectivamente– es fundamental para asegurar la autosuficiencia energética del país, y “de paso se genera más empleo, ingresos fiscales y oportunidades para el país y las regiones”.



Alfonso López Suárez

Redacción Portafolio