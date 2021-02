Ecopetrol-ISA: ¿qué sigue en el proceso de la venta?

En el proceso para cerrar la compra de ISA por parte de Ecopetrol, es mucha la tela que queda por cortar en cuanto a la serie de preguntas relacionadas con lo que viene en la oferta no vinculante de la petrolera.



Con la carta de aceptación oficial por parte del Ministerio de Hacienda de Ecopetrol como único oferente, la empresa deberá ajustar su propuesta no más allá de mitad de año, y teniendo en cuenta los interrogantes que surgen por el avance de la transacción.



“Se avanzará en el proceso de Debida Diligencia con esta entidad, para la negociación de un contrato Inter-administrativo de compra de acciones para adquirir el 51,4% de la participación de la Nación en ISA y la estructuración del proceso de emisión de títulos de Ecopetrol (8,9%) con el cual se financiaría parte de la compra”, explicó un vocero de Ecopetrol.



La fuente consultada agregó que el remanente de los recursos para financiar la adquisición vendría de recursos propios y de diferentes fuentes de financiación que la compañía tiene disponibles.



INTERROGANTES



La primera duda a despejar en la venta tiene que ver con el enfoque para el desarrollo estratégico de los respectivos negocios, ya que si bien las dos empresas pertenecen al sector de energía, ambas lo realizan desde orillas totalmente opuestas.



Más, si se tiene en cuenta que existe el interés de incursionar en el desarrollo de las energías renovables, tarea en la que tanto Ecopetrol como ISA no acreditan experiencia, y teniendo al frente empresas con trayectoria en estas iniciativas con tareas en el país.



Un estudio del Centro de Pensamiento de la Escuela de Ingeniería de Antioquia (EIA), liderado por Genaro Gutiérrez, quien presidió las dos empresas, y al que tuvo acceso Portafolio, señala al respecto que una alternativa sería la de adquirir compañías con bagaje en el desarrollo de las energías renovables, para poderse mover con agilidad en este negocio.



De igual manera, se subraya que no esta el camino despejado con respecto a cómo se afectarán los negocios que desarrollan en la actualidad, en los cuales Ecopetrol e ISA, tienen “compromisos serios” que deben cumplir.



GOBIERNO CORPORATIVO



Otro de los interrogantes que está sobre la mesa tiene que ver con el respeto y autonomía por el gobierno corporativo de ISA el cual es exigente, riguroso en sus normas y ágil en cuanto a inversiones y la ejecución de las operaciones.



Al respecto, el presidente de Ecopetrol, Felipe Bayón, subrayó que “ISA es reconocida por los elevados estándares de gobierno corporativo y una cultura empresarial de excelencia, con un destacado equipo humano. Ecopetrol respaldará el plan de crecimiento que tiene la compañía”.



Un tercer frente en la transacción tiene que ver con los accionistas minoritarios y su futuro dentro de ISA. Al respecto, el citado documento de la EIA resalta que la transportadora de energía posee una de los títulos más rentables del mercado, así como un ambicioso y diversificado plan de negocios y una sólida base de ingresos.



Pero no es el caso de Ecopetrol, cuyo comportamiento de la acción y sus ingresos dependen de la alta volatilidad en el precio del barril de crudo, a lo que se suma la oposición en los lugares donde desarrolla la operación.



“¿Cuánto de esto se podría reflejar en el desempeño de la acción de ISA?”, indica el texto del EIA.



Así mismo, se suma la valoración que se deba hacer sobre ISA para establecer el precio de la transacción y la creación de fórmulas para que los accionistas minoritarios no vean afectada su inversión.



De igual manera, otra incógnita en el proceso de venta es la relacionada con la integración de los negocios de generación y comercialización que tiene Ecopetrol con los de transmisión que tiene ISA y operaciones futuras con respecto a las restricciones del mercado en la cadena del servicio eléctrico.



Al respecto, el documento del EIA hace la pregunta de ¿cuánto pueden afectar estas disposiciones el desarrollo de la nueva estrategia de negocios de estas empresas o el cumplimiento de sus obligaciones?



Así mismo, el citado documento, invita a la reflexión sobre la situación de los otros negocios de la holding como es el de vías, telecomunicaciones y tecnologías de la información y comunicaciones de ISA.



“Esta organización tiene presencia en Colombia, Brasil, Chile, Perú, Bolivia y Centroamérica, operando los negocios de transmisión de energía, concesiones viales y telecomunicaciones, que representan el 86,3%, 11,0% y 2,7% del Ebitda generado en los últimos nueve meses. En transmisión cuenta con una confiabilidad del 99,99%, con Colombia (70%) y Perú (73%)”, señaló Juan Felipe D’luyz, analista renta Variable de Casa de Bolsa.



El tema del talento humano, las relaciones laborales, la cultura organizacional y el ambiente de trabajo, es otra de las variables en la transacción, ya que ambos espacios son distintos y con dinámicas diferentes en la materia.



Finalmente, otra de las inquietudes que se debe resolver, y que ya abordó este diario, tiene que ver con la separación de XM, filial de ISA, pero que a la vez es el operador del Sistema Interconectado Nacional (SIN) y administrador del Mercado de Energía (MEM).



Es esta tarea, el Ministerio de Hacienda, contempla separarlo definitivamente y ponerlo bajo la sombrilla del Ministerio de Minas y Energía. Sin embargo, analistas del sector energético tienen la duda de si conservará los mismos niveles de eficiencia y autonomía para responder a las exigencias de sus responsabilidades.



Alfonso López Suárez

Redacción Portafolio