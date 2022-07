‘El 82% de los trabajadores de las empresas emplean Excel’

Con el fin de que los empleados puedan capacitarse y sacarle el mayor provecho a la hoja de cálculo de Excel nació la plataforma Ninja Excel.



Esta startup chilena, que lleva menos de tres meses en el país, ya ha iniciado capacitación con empresas y espera en el prime año capacitar a más de 4.000 empleados. En entrevista con Portafolio, Paolo Pedraza, head of sales de Ninja Excel en Colombia, habló sobre este programa y sus planes.



¿Cómo nace la plataforma Ninja Excel y cómo funciona para los usuarios?



Ninja Excel nace como un proyecto específico dentro de una empresa de capacitaciones e-learning en Chile. Los clientes en ese entonces nos transmitían una constante preocupación sobre las capacitaciones de Excel, ya que no encontraban cursos en el mercado que impactaran realmente en mejorar las habilidades de sus colaboradores.

El 82% de los roles en las empresas interactúan de alguna forma con la herramienta de Microsoft Excel , donde en promedio un colaborador invierte el 30% de su tiempo en la misma y es ahí donde vimos la oportunidad de realizar un desarrollo tecnológico propio

Nuestro propósito es crear experiencias de aprendizaje de alto impacto, ofreciendo habilidades prácticas y concretas en una herramienta tan valiosa como lo es Excel.



¿Cuántos usuarios han empleado su sistema en el país?



En menos de tres meses de llegar a Colombia, nos hemos reunido con más de 250 empresas interesadas en capacitar a sus colaboradores. Esto equivale a alrededor de 15.000 colaboradores para entrenar.



¿Cuántas empresas han capacitado en Latinoamérica?



En total, hemos capacitado a más de 4.000 colaboradores en Latinoamérica y actualmente tenemos cursos activos con más de 200 empresas repartidas en el continente.



¿Cómo se imparten las clases?



Nuestra plataforma streaming permite que los usuarios tomen el control del horario que más les funcione para ver y realizar las lecciones, aplicando lo aprendido en cada sesión.

Parte de la magia y valor diferencial de nuestra plataforma es que brinda un feedback y corrección en tiempo real por lo que no debes esperar la corrección de un docente. Y en el caso de que hubiera un ejercicio no completado y necesitaran de una ayuda mucho más personalizada, disponemos de profesores certificados.



Paralelamente, nuestro equipo sigue de cerca todos los pasos realizados dentro de la plataforma para poder identificar posibles dificultades que puedan surgir en el camino, por ello afirmamos que el producto entregado está en mejora continua, siempre enfocado en la experiencia de usuario.



¿Cuáles son los programas que se ofrecen a las personas que buscan capacitarse?



Contamos con una evaluación diagnóstica gratuita que ayuda a determinar el conocimiento del colaborador antes de utilizar la herramienta. Este resultado indicará cual de nuestros tres cursos debería iniciar: el nivel básico, intermedio o avanzado.

El programa está pensado para que al finalizar el curso avanzado, el usuario pueda trabajar con macros, gráficos, reportería automatizada con plantillas, dentro de otras funciones .



¿Cuál es la meta que tienen en el país?



Nuestra meta para el primer año de operación es llegar a capacitar a 4.000 usuarios colombianos. Además, esperamos en el primer año facturar cerca de US$400.000. Queremos que las empresas nos vean como un aliado para que logren mejorar y perfeccionar las habilidades de Excel de sus trabajadores. Garantizamos una experiencia de aprendizaje única.



JOHANA LORDUY