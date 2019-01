El alma en el servicio - OM

En el Alto de Patios, vía Bogotá - La Calera, está OM Bagels Artesanales, lugar que ofrece el tradicional pan judío, cuya forma en aro a base de queso y otros ingredientes y con una variedad en 20 sabores, es un claro ejemplo de un buen emprendimiento.

Kathy Romero, dueña del lugar, explicó que la idea nació de la convicción de ser libre económicamente y la pasión que le inspira la creación gastronómica, así como por sus vivencias en Montreal, París, Los Ángeles, Londres, Barcelona, Italia, Croacia y Nueva York. Y subrayó que para emprender “solo hay que arriesgarse, tener fe y confianza en sí mismo”.



¿Qué es OM?



Es un mantra tibetano, el primero que aprendí y aplico en mis meditaciones diarias. Es un sonido sagrado que alinea tus chakras, te calma y conecta con la divinidad. OM, llegó un día coloreando mandalas, visualmente me pareció muy acorde con mi idea principal y minimalista. O: tiene forma de Bagel y sentí que todo era armonioso, el año pasado OM evolucionó al nombre de OM Bagels Artesanales.



¿Cómo nació OM Bagels Artesanales?



Quería tener mi propia empresa, nació de mi deseo fervoroso de ser libre económicamente y se inspiró gracias a las vivencias con mi hijo Damián en Montreal, París, Los Ángeles, Londres, Barcelona, Italia, Croacia y Nueva York.



¿Qué es un bagel?



En un invierno a menos 19 grados bajo cero en Montreal, el único lugar abierto 24 horas era una panadería llamada St. Viateur Bagel. Allí conocí los bagels. Es un pan artesanal judío en forma de aro, tenemos 20 sabores que se sirven con queso crema y otros ingredientes. Tienen su origen en Nueva York y Montreal; nosotros nos inspiramos en los canadienses.



¿Cuál es la propuesta de valor para sus clientes?



Que vivan una experiencia positiva y se sientan como en casa, deleitándose con nuestros productos gourmet. Cuando eso se logra, el cliente volverá y se convertirá en un cliente recurrente.



¿Quiénes son sus clientes?



Ciclistas, deportistas de alto nivel, extranjeros, conocedores, viajeros, celebridades, chefs, empresarios y más reciente personas que jamás habían probado un bagel. En dos años, un 40% de mi clientela es habitual. Regresan por el servicio y los productos únicos que ofrecemos.



¿Cómo es un día normal de Kathy en OM?



Empieza el día anterior cuando preparamos nuestras masas. Me levanto a las 3:00 a.m., horneo mis bagels, preparo los insumos de los sánduches, organizo y verifico bebidas, mesas, música y cada detalle. Abrimos desde las 5:45 a. m. entre semana y fin de semana desde las 6:30 a. m. o 07:00 a. m.



¿Cómo ha hecho la capacitación de sus empleados?



Un experto nos enseñó todo lo que tiene que ver con la manipulación de alimentos, higiene, temperaturas, tratamiento de agua y todo, en general. En nuestro equipo retroalimentamos nuestros días con meditaciones, charlas conscientes, terapias de desarrollo personal, sanación con esencias, yoga, caminatas y alimentación consciente.



¿Qué la motiva para levantarse todas las mañanas a atender en OM?



Ver la evolución, sentir el crecimiento, trabajar con amor y libertad; mi misión en la vida es ver mi proyecto hecho realidad, saber que estoy logrando mis metas, y saber que si crezco soy inspiración para otros y mi alrededor más cercano puede beneficiarse y cumplir sus propios sueños.



¿Y el papel de las redes sociales en la difusión de OM?



Soy community manager para mi marca y soy muy feliz. El marketing digital es una herramienta eficaz, directa y visualmente interesante a explorar, excelente para la difusión de tu mensaje corporativo en masa. Todo entra por los ojos: la innovación y los nuevos productos, y las propuestas en las redes sociales tienen un gran impacto.



¿Tiene algún asesor de cabecera o mera intuición y resultados?



La intuición es sabiduría, es el susurro del alma, intento escuchar mis sentidos, mi corazón, mi alma antes de tomar cualquier decisión. Es mi mayor don.



¿OM nace por pasión, meta o necesidad?



Las tres. Mi meta era trabajar para mí misma en algo que me apasionara, dejar atrás las necesidades, vivir en abundancia y prosperidad.



¿Qué hace, cuando no está en OM, un día cualquiera?



Amo sembrar en mi jardín, leo muchísimo, medito, practico yoga, canto mantras, escribo mis libros, busco nuevas estrategias y posibles nuevos clientes, mapeo ferias en las que me gustaría participar.



¿Qué es lo mejor del lugar?



El ambiente en general, la música meliflua, los olores y sabores gastronómicos que proponemos, y la atención y cercanía con nuestros clientes.



¿Cuál el producto estrella?



Bagel de parmesano, Oreo, canela, uvas y nuestro sánduche ‘Le Petit Dej’ son un hit.

Cualidades y condiciones para trabajar en OM...



Puntualidad, responsabilidad, apropiación de la marca, positivismo, amor por la cocina y respeto.



¿Cree necesarias las maestrías y los doctorados?

​

Me gradué en París, logré una maestría en Comunicación Social y un Master en La Sorbonne en Relaciones Publicas; por primera vez en la vida aplico a diario con mis clientes lo que estudié durante años y es una excelente herramienta. El conocimiento es poder, aunque conozco muchos empresarios empíricos que han logrado concretar sus sueños y viven felices de sus propias empresas.



¿Cómo se soñaría en cinco años?



Con franquicias en toda Bogotá, Isla Providencia, Medellín, el segundo punto más grande. En Nueva York me encantaría en Brooklyn, amo Williamsbourg, por qué no Valencia, España... Quiero ser proveedora de más empresas importantes.



¿Qué mensaje le daría a quien tenga un sueño y una idea para emprender?



Solo hay que creer y visualizar tu idea a diario hasta concretarla, y así veras que todo lo que pienses y desees para tu proyecto, con paciencia y amor se realizará.



Gabriel Vallejo López

gavallejo35@hotmail.com