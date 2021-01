‘El año empieza con un obstáculo más para la aviación’

Como un año de incertidumbre, pero esperanzado en la vacunación, define Santiago Álvarez, presidente de Latam Airlines Colombia, al 2021. Tras el duro golpe sufrió la industria como consecuencia de las restricciones por la pandemia, Latam buscará conseguir el 30% de participación del mercado colombiano en los próximos doce meses, tarea en la que ya avanza con la ampliación de sus rutas.



¿Cómo cerraron el 2020?



El 2020 sin duda fue el año más complejo de la industria aérea en su historia. En el caso de Latam, transportamos solo el 35% de los 6,2 millones de pasajeros que teníamos proyectados.



Vivimos momentos muy duros durante el confinamiento, donde estuvimos sin operar por seis meses. Afortunadamente con la reapertura, de septiembre en adelante la industria movilizó un poco más de 3,3 millones de pasajeros y nosotros participamos con un 24%.



¿Y cómo arrancan el 2021?



Este 2021, y ya lo estamos viendo por las noticias que se están desarrollando, será un año difícil, de mucha incertidumbre y donde el Gobierno tiene que seguir haciendo los esfuerzos para manejar el contagio.Las primeras medidas ya se están viendo como las cuarentenas y los toques de queda. Y sin duda esto pone un obstáculo más en el camino de la industria, ahorita empezaremos a ver la afectación en ventas como consecuencia de las medidas.



¿Ya han retomado todas las rutas y frecuencias?



Nosotros antes de la pandemia en el negocio doméstico de Colombia estábamos operando alrededor de 140 vuelos por día y 20 rutas. En este momento estamos haciendo 100 vuelos diarios y volando a 19 rutas.



Para el inicio de enero lanzamos la ruta Medellín-Bogotá, y para finales de mes lanzaremos Medellín-Montería, Cali-Santa Marta y Cali- Barranquilla.



¿Cuál será la meta?



Viéndolo como año completo, al final también vienen cosas positivas. Ya están anunciados los contratos con las farmacéuticas y el inicio de la vacunación, y eso marcara la recuperación de la industria.



Nos trazamos la meta de lograr una participación del 30% del mercado doméstico en Colombia y por eso anunciamos el lanzamiento de cinco nuevas rutas, como la Bogotá-Pasto, que se lanzará en febrero. El contexto no es fácil, pero apuntamos a ese objetivo.



¿Y cómo están a nivel internacional?



Venimos retomando nuestra red internacional. Ya están funcionando Sao Pablo-Bogotá, Santiago-Bogotá, Lima-Bogotá, Lima-Cali y Lima-Cartagena. Con esto recuperamos alrededor del 90% de la red que teníamos antes. Para finales del año pasado, además, lanzamos nuevamente la ruta Bogotá-Miami, que habíamos dejado de volar.



Hubo varios cambios con respecto a la PCR, ¿cómo les ha ido con eso?



Sin duda tener estas medidas genera disrupciones sobre la demanda. No obstante, somos respetuosos de lo que el Gobierno haga para contener la pandemia. Más bien estamos limitando nuestros esfuerzos a informar a los pasajeros para que sepan cuáles son las condiciones para viajar.



Pero definitivamente la salida que encontró el Ministerio de Salud de poder abrirle la puerta al pasajero para que se haga la prueba en el país es de gran ayuda. Tomar pruebas por fuera no en todas las ocasiones es tan fácil, e inclusive hay países que restringen si no se presentan síntomas. Pero por el momento no hemos visto movimiento inusual en la demanda por la implementación de la medida.



¿Cómo evalúa la Ley de Turismo?



Esta Ley, y concretamente el artículo que reduce el IVA del 19% al 5% es un alivio muy importante para el pasajero. La carga impositiva en Colombia en términos de tiquetes aéreos era bastante alta.



Alrededor del 30% del ticket estaba expresado en impuestos, entonces este esfuerzo va a tener repercusión en la generación de más turismo. Estamos muy contentos de que el Gobierno impulsara este proyecto que hace años veníamos pidiendo. Es un momento crítico para la industria y lo que ayude a generar demanda es positivo.



¿Cómo avanza el proceso en el Capítulo 11?



Este es un proceso que la compañía inició en mayo del año pasado. La etapa más importante fue la de salir a buscar la financiación para llevar a cabo el proceso te restructuración. En esa financiación se levantaron US$2.450 millones, correspondientes a la mitad, que Latam podrá usar para su reorganización. Los siguientes desembolsos se van solicitando en la medida en que el flujo de caja, lo requiera, no hay cronograma específico.



En cuanto a la fecha de salida, este es un proceso judicial largo, con varias etapas, que pensamos puede tomar entre 12 y 18 meses.



¿Cuánto varió el número de colaboradores?



El Grupo en diciembre reporto 29.000 empleados, cifra que contrasta con los 42.000 de antes de la pandemia. Hemos tenido una restructuración importante. En Colombia éramos 1.400 y en este momento somos 1.000 personas.



¿Cuándo volverá el dinamismo de 2019?



Pensamos que en el 2022 se va a recuperar por completo la cantidad de pasajeros domésticos que volábamos en 2019. El negocio internacional sí va a tardar más tiempo, el cálculo es que alrededor del 2024 estará totalmente recuperado.

Seguramente el segmento corporativo va a tardar más tiempo en recuperarse, mientras que el turístico será el que lidere la recuperación.