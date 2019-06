El área aprobada para centros comerciales creció 66% en el país

Cuando se analiza el mercado de centros comerciales en el país hay voces que advierten, de nuevo, riesgos de un exceso de inventario y hasta una desaceleración en las obras que se están desarrollando.



Aun así, el reciente dato del Dane sobre el área aprobada de enero a abril de este año sorprendió con un incremento de 66% para este tipo de proyectos, frente al mismo periodo del año pasado.

Incluso, otro informe de BBVA Research, con datos de la Asociación de Centros Comerciales de Colombia (Acecolombia), reveló que “cada vez son más las ciudades de Colombia que tienen centros comerciales”.



Para confirmarlo, recopiló datos sobre la evolución de este mercado desde el 2001, cuando había 16, y pasó –en curva ascendente– a 40 en el 2010 y a 56 en el 2015, hasta llegar a una proyección de 63 en el 2020.



Una cifra que parece conservadora, si se tiene en cuenta que al 2021, pasaría a más de cien, según la multinacional de servicios inmobiliarios, Colliers International.



De hecho, la firma presentó un análisis en el ICSC ReCon, uno de los encuentros más importantes sobre esta industria que se llevó a cabo en Las Vegas (EE. UU.), y los resultados ratificaron la tendencia. Allí, César Cano, director de Estructuración Retail de la compañía, destacó algunas cifras consolidadas de todo el país para el primer trimestre de este año: el inventario sumó 3’212.983 metros cuadrados, mientras que la nueva oferta fue de 967.290 metros cuadrados. Por ciudades, Bogotá mantuvo el liderazgo, a través de 1,6 millones del total.



MERCADO ESTABLE



La variación con el mismo periodo del 2018 no marcó mayores diferencias, y, según la información de la multinacional, “identificó un mercado manejando márgenes más sanos, y, afortunadamente, sin mayores alteraciones”.



Lo que sí se está analizando con detenimiento –según Cano– es la eventual amenaza que implica para los centros comerciales el crecimiento del e-commerce, o comercio electrónico, como una tendencia que cambia la forma de compra de los usuarios.



“Por ejemplo, la época del comercio posicionado con más de 200 tiendas de sus marcas de ropa, le está dando paso a los contactos y las ventas en línea, lo que, de una u otra forma, ha democratizado la oferta. Incluso, en la medida en que crezcan tendrán espacios físicos, no necesariamente de ventas, pero sí diseñados para que la gente interactúe con sus marcas y esto evitará que haya tanta área vacía”, enfatizó Cano.



Sobre la ocupación tradicional, será inevitable un cambio en su vocación. Esto significa, según el directivo, que los restaurantes pasarán de su versión tradicional de plazoleta de comidas, a convertirse en lugares donde los usuarios vivirán una experiencia integral; incluso, llegarán –entre otros– los espacios para el coworking, con lugares para el trabajo colaborativo”.



Portafolio también consultó a Juan Carlos Delgado, gerente en Colombia de la firma Cushman & Wakefield, quien coincidió con Cano en que más allá de las ventas, los centros comerciales, y en realidad todo el segmento corporativo, está buscando que las personas tengan una experiencia única. “Esto incluye temas recreativos y diferentes actividades para sus visitantes generando, además, modelos de uso mixto, donde encontrarán todo en un solo sitio (entretenimiento, variedad gastronómica y hasta espacios de integración digital).



Al respecto, Martha Moreno, gerente de la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol), Bogotá y Cundinamarca, recordó que un reciente estudio de percepción le tomó el pulso al público, que identificó al comercio de la capital como fuerte y cercano a la gente.



“Es un mercado maduro que se encuentra en proceso de atención de los nuevos megaproyectos, de acuerdo con los requerimiento de los usuarios: especializados, que forman parte de una mezcla de usos que incluye vivienda, oficinas, hoteles, etc. y que se adaptan al perfil del consumidor actual”, concluyó.



OTRO MODELO DE NEGOCIO



Juan Carlos Delgado, gerente en Colombia de la firma Cushman & Wakefield, también destacó un cambio en cuanto a los propietarios de los centros comerciales. “Antes eran de varios dueños o de multipropietarios. Hoy, son de uno solo; de hecho, aproximadamente el 20% de los que existen en el país son de propiedad única. Esto trae una serie de beneficios, ya que, por ejemplo, cuando hay varios dueños, se debe pagar de forma proporcional el mantenimiento, la seguridad y el aseo del activo, mientras que al ser solo uno, tiene el 100% del control de toda la propiedad. Además, se toman decisiones más rápidas ante cualquier eventualidad”.



En Twitter: @GabrielFlorezG