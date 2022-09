El camino de los hoteles hacia la sostenibilidad medioambiental

El papel del medioambiente ha tomado fuerza con el plazo de los años en el área de los negocios.



Las empresas con el fin de contribuir al cuidado medioambiental y hacer sus procesos más sostenibles, han incorporado procesos en sus productos y servicios, desde economía circular, hasta incursionar en nuevas formas de producir energía para contribuir a este propósito.



En el caso del sector hotelero, han optado por incorporar amenities sostenibles, alimentos orgánicos e incluso transporte eléctrico para los huéspedes.

El hotel Click Clack, por ejemplo, incorporó un modelo de negocio bajo la sombrilla de la economía circular, trabajó de la mano de micro y pequeñas empresas y eliminó los plásticos de un solo uso en las habitaciones.



“Desarrollamos una experiencia gastronómica multi sensorial con una propuesta de alimentación sostenible y ecológica, se compró una impresora 3D para desarrollar artículos de decoración utilizando filamentos PLA el cuál es biodegradable y así evitar utilizar plástico”, indicó Alejandra Robledo, gerente del hotel.



Así mismo, Click Clack desarrolló uniformes para el personal 100% sostenibles con algodón recuperado y PET reciclado.



Con estas estrategias han logrado reutilizar el plástico de un sólo uso en 99,9% y vidrio en 6.000 kilos.



“Tenemos como proyecto a mediano plazo avanzar con huella de carbono cero, reducción de servicios públicos en un 5% instalando sensores de luz, poniendo un válvula de control de agua”, concluyó la gerente.



En el caso de la cadena de hoteles NH, en la sucursal de Collection Terra 100 Bogotá, utilizó una infraestructura que desde su construcción tuvo el objetivo de cumplir la normativa medioambiental más estricta, un propósito que fue reconocido con certificado LEED del U.S. Green Building Council, que premia las estrategias y prácticas sostenibles en aspectos como el diseño de la propiedad, los materiales utilizados en la edificación, la conservación del agua, tecnología para regenerar energía y permitir su ahorro, y cuidar la calidad del aire interior.



Dentro del hotel, las instalaciones cuentan con elevadores con una tecnología que genera energía en la medida en que se usan, haciendo que se autoabastezca.

“Adicionalmente, gracias a su juego de poleas y estructura, hace que haya un menor peso y por ende se genere un menor consumo de energía”, indicó a Portafolio Juan Pablo Becker, gerente general del hotel NH Collection Terra 100 Bogotá.



Además, las instalaciones cuentan con un sistema de iluminación 100% inteligente para procurar el ahorro de energía.



“Se trata de una herramienta tecnológica que permite la gestión luminaria de todo el hotel a través de una plataforma de control”, señaló Becker.



Por otro lado, en el hotel Hilton de Bogotá, sus prácticas sostenibles se centran sobre todo en su restaurante, con la meta a 2030 de reducir el 50% de sus emisiones de carbono.



“De la mano de campesinos, que son nuestros proveedores en productos como vegetales, legumbre, huevos y demás, decidimos implementar una huerta orgánica dentro del hotel. Es pequeña pero cuenta con 60 productos pero surten a nuestro restaurante de lo que pueda necesitar”, señaló Elena Guerrero, directora de Ventas y Mercadeo del Hotel Hilton Bogotá .



Esta huerta logra abastecer el 30% de los productos que necesita el hotel para su restaurante.



“Adicionalmente todos los residuos sólidos que salen de la cocina van a la vereda El Verjón, donde los campesinos hacen compostaje para nuestra huerta, nos lo devuelven y así aseguramos que no desperdiciemos”, concluyó la gerente del hotel.



Ahora bien, mientras que unos hoteles de renombre han incorporado nuevas prácticas en línea con las metas ambientales del país, hay otros que nacieron siendo sostenibles.

Este es el caso del Hab Hotel nació hace 16 meses bajo el mando de especialistas medioambientales ya incorpora estrategias similares a las de grandes hoteles.



“Cerca de un 85% de la comida que vendemos es cultivada a menos de 100 kilómetros. El resto procuramos que sea lo más cerca a Bogotá posible. Hacemos la excepción con el pescado, porque la verdad la trucha de Tota no gustó mucho. Recibimos pescado del Pacifico, de pesca artesanal, una vez a la semana. También tenemos un sistema de separación de residuos muy estricto, en el que buscamos reutilizar la mayoría de los residuos”, manifestó Nicolás Vergara, CEO del hotel.



Con estas nuevas prácticas, el sector espera no solo contribuir en la mitigación de la huella de la industria, sino a su vez, hacer los procesos económicamente más sostenibles.



Paula Galeano Balaguera