Capitalismo ‘sostenible’ ya llegó a las presidencias de las empresas

Esta semana está teniendo lugar el evento de Davos, en el cual el Foro Económico Mundial (FEM) hizo su principal propuesta ante la élite económica: la necesidad de impulsar el capitalismo de stakeholders o de grupos de interés como uno de los pilares en la recuperación del planeta tras la pandemia y del modelo para el futuro.



Esta teoría, defendida por Klaus Schwab, cofundador del FEM, apunta a que el capitalismo en general, y las empresas en particular, no deben solo centrarse en obtener ganancias para sus accionistas, sino que su operación tiene que generar un impacto positivo en todas las partes interesadas, como sus mismos trabajadores, la comunidad y el medio ambiente.



No obstante, aunque estas tendencias empresariales han tendido a verse como modas pasajeras, la realidad es que esta ya permeó en las presidencias de las compañías del país y forma parte de las decisiones que en la actualidad ya llevan a cabo.



Portafolio hizo un sondeo entre varias de las principales compañías nacionales o que operan en Colombia, que arrojó que la gran mayoría de ellas considera que la visión de que las empresas solo sirven para crear beneficios para los accionistas ya caducó, que implementar estas métricas sostenibles es una necesidad e, incluso, que al hacerlo las mismas organizaciones se vuelven más resilientes antes las crisis.



Precisamente, esta semana 61 empresas del mundo, entre las que está Ecopetrol como única en Colombia y de Latinoamérica, firmaron un memorando para ser analizadas bajo las métricas en torno al medio ambiente, la gobernanza y la sociedad.

FELIPE BAYÓN

Presidente de Ecopetrol



“Estamos comprometidos con estas métricas, que buscan un estándar estricto para medir el desempeño en sostenibilidad y el aporte que hacemos las empresas a todos los grupos de interés y a la sociedad. En Ecopetrol hablamos de sosTECnibilidad, concepto que a los asuntos ambientales, de gobierno corporativo, inversión y social, se le agrega la importancia de la tecnología y la innovación como eje de transformación y crecimiento”.





PATRICIO ESPINOSA

Gerente de IBM Colombia



“Cuando hacemos cosas por nuestra comunidad, nuestros empleados, nuestros clientes, nuestros partners, ellos nos dan licencia para operar, y eso es bueno para los negocios. En IBM estamos enfocados en que todo lo que hagamos genere confianza. Claramente, implementar esto será más fácil para algunas compañías y más difícil para otras, al igual que lo ha sido, por ejemplo, la transformación digital”.





JORGE M. VELÁSQUEZ

Presidente de Grupo Argos



“Las empresas, además de ser una fuente de generación de riqueza, tienen un rol relevante en la construcción de valor social, son un pilar de desarrollo y aportan de manera relevante al bienestar colectivo, por lo que debemos reconocer que nuestro rol va más allá de los beneficios, e incluso más en la pandemia. Hoy en día Grupo Argos ya incorpora en sus negocios corrientes como la del capitalismo consciente”.



LUIS CARLOS SARMIENTO GUTIÉRREZ

Presidente de Grupo Aval



“La estrategia de sostenibilidad de Grupo Aval integra nuestra firme intención de tener un impacto positivo en los campos social, económico y de medio ambiente, con nuestros objetivos de planeación estratégica y nuestras metas de rentabilidad, con el propósito de crear valor para nuestra compañía, sus accionistas y demás grupos de interés. Prueba de ello es el ingreso de Porvenir y Corficolombiana al selecto grupo de empresas en el mundo que han suscrito los Principios de Inversión Responsable, entre otros hechos que muestran nuestro compromiso”.



JORGE E. CAVELIER

Coordinador de sueños de Alquería



“A lo largo de estos 60 años hemos estado convencidos que el éxito de la empresa es no poner las utilidades de la compañía primero, pues el éxito implica generar valor a la comunidad y al entorno donde operamos con distintos grupos de interés, transformando el modelo económico tradicional basado exclusivamente en la rentabilidad. Y está demostrado en el mundo que las empresas que adoptan altos estándares ambientales, sociales, además de éticos, son más resilientes a las crisis, porque han involucrado a toda su cadena de valor en sus acciones”.



JUAN CARLOS MORA

Presidente de Bancolombia



“El concepto de la empresa que busca solo maximizar el retorno a sus inversionistas ha perdido vigencia, y los grupos de interés están pidiendo que tengan un rol más amplio y una mayor consciencia de que su actividad les permite generar transformaciones positivas tanto en materia económica como en el medio ambiente. Nuestra sociedad vive en medio de grandes problemas, por lo que es clave que desde el sector privado generemos confianza en nuestros grupos de interés y aceleremos acciones para crear economías sostenibles, resilientes e inclusivas”.



JAIME GALVIZ

Gerente general de Microsoft Colombia



“Cada vez más, los países pasan de medir el éxito con indicadores como el PIB a otros como las medidas que se centran en el bienestar social, y esta mirada nos invita a replantearnos el papel de las empresas en la sociedad, y pasar de pensar en los impactos sociales para las comunidades más allá de los balances financieros. En Microsoft empoderamos a todas las personas y organizaciones a lograr más, y estamos comprometidos con no dejar a nadie atrás, poniendo la tecnología al servicio de resolver los grandes desafíos de la humanidad y aumentar el bienestar”.



ANDRÉS GÓMEZ

Presidente de Grupo Familia



“Un condicional para que esto sea posible, es poner la sostenibilidad de las compañías en el centro de nuestras estrategias, pues en la medida que sean capaces de proyectar un futuro positivo, es posible impactar igualmente a todos los públicos de interés y en el entorno que nos rodea. Creo que hoy se ha entendido cada vez más la conveniencia de este modelo en la visión de largo plazo, y más en un momento tan único como el actual”.



MIGUEL DÍEZ

Presidente de Hoteles Estelar

“Hoteles Estelar viene trabajando en múltiples aspectos de buenas prácticas de turismo sostenible y compromiso ambiental, entre las que se encuentran el ahorro de energía, recuperación de bosques desforestados, reutilización de aguas lluvias, donaciones a poblaciones vulnerables, etc. No solo se debe buscar el beneficio de los accionistas, sino impulsar todas estas iniciativas para estimular el desarrollo del país”



HÉCTOR OROZCO

Director, Arcos Dorados

“Para nosotros es un imperativo. Iniciamos una estrategia de compromiso social y desarrollo sustentable con enfoque en las comunidades. Dada nuestra escala, tenemos la responsabilidad de maximizar el impacto positivo por medio oportunidades de desarrollo, iniciativas de proveeduría sustentable y compras locales, así como r cada esfuerzo necesario para reducir el impacto en el medio ambiente”.