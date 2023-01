El comercio de electrodomésticos crecería pese a la desaceleración

Aunque en el país se hable de la contracción del consumo y la economía, el comercio de electrodoméstico mantendrá su dinamismo.



Así lo plantea Ana Vernaza, gerente general de la región andina para Electrolux, al analizar los escenarios en los que se moverá la marca sueca este año en el mercado colombiano.



¿Cómo le fue a Electrolux en el 2022?



En estos últimos tres años el grupo sueco ha hecho una apuesta por reforzar los mercados de la zona y esto incluye México, Centroamérica y obviamente la zona de la cual soy responsable, que es Colombia Ecuador y Perú.



Esto ha sido muy bueno porque tenemos todo el apoyo corporativo, estamos trayendo todos los productos globales de Electrolux, estamos haciendo una inversión en la gente en los centros de distribución. El resultado para nosotros es maravilloso.

¿Y en el país, en particular?



El 2022 para la categoría de electrodomésticos a nivel global fue difícil porque venimos de dos años - de pandemia- donde todo el mundo se quedó en la casa y le invirtió al hogar. Y el año pasado, en especial en países desarrollados, hubo un cambio en el consumo y la gente prefirió las vacaciones y los conciertos.



En Latinoamérica si bien es cierto que fue un año retador, para el caso de Brasil y de Chile, por ejemplo, en Colombia siguió creciendo el negocio y para nosotros fue un año espectacular.



¿Cómo explicar ese buen comportamiento?



Seguramente se debe a las dinámicas de mercado. Creo que en el país hay dos factores importantes. Uno es que el modelo de trabajo híbrido llegó para quedarse y entonces todos sabemos que la casa no la podemos descuidar y hay personas con más poder adquisitivo también.



Y, hay un impacto en Colombia, a diferencia de los otros países de la región, del Día sin IVA al comienzo del año. Esta fue una de las categorías beneficiadas porque todos aprovechamos para seguir dotando nuestros hogares.



¿Cómo ve el 2023, sin Día sin IVA y con menos gasto en bienes durables?



Nosotros vemos un año en crecimiento aun así en la categoría, y no solamente lo digo yo, sino que lo ve también el grupo de electro de la Andi.



Al final del día estos productos traen bienestar. Si bien puede presentarse un año con mayores dificultades las personas no dejan de lavar, de cocinar, se necesita la nevera y cada vez más se puede notar que las nuevas tecnologías llegan a precios asequibles y permiten hacer ahorros en el consumo de agua o energía, impactando favorablemente el bolsillo a corto, mediano y largo plazo.



Estamos hablando de bienes durables, que no son suntuarios pero que son importantes. Creemos que informando al consumidor sobre estos beneficios, podemos lograrlo. Hay que hacer el trabajo, no digo que va a ser fácil.



¿Cuál es el peso de la marca en Colombia?



Depende de las categorías, si hablamos de congeladores y aspiradoras, obviamente somos los líderes del mercado con participación por encima del 40%.



En lavado somos muy importantes y año tras año crecemos por encima del 30%, tenemos productos muy competitivos traídos de Chile, Brasil y Estados Unidos con distintas tecnologías.



¿Cuál es el producto más innovador que destacaría?



Por ejemplo, unas lavadoras chilenas que tienen unos filtros de cobre, que permiten que la ropa salga con un mejor resultado y se conserve mejor. Ese producto, y la mayoría de las lavadoras tienen un diseño de tambor que hace que por el acabado y por el material que tiene el tambor ayude a cuidar la ropa. Es parte de una campaña global de sostenibilidad que promovió el año pasado Electrolux, que como grupo se compromete a que la ropa dure el doble con la mitad del impacto ambiental.



¿Ve condiciones favorables para los negocios en el país?



Electrolux ve en Latinoamérica una oportunidad gigantesca y hace una apuesta de largo plazo. Estamos desde hace muchos años en Colombia, estamos invirtiendo, estamos contratando personas.



Nuestro promedio de crecimiento en los últimos cinco años ha estado por encima del 15% y le seguimos apostando a una cifra muy similar para el próximo año. Además, hay niveles de penetración baja en algunas categorías, lo que abre oportunidad de crecimiento. Seguramente nos va a costar acostumbrarnos a las nuevas reglas pero estamos listos para ajustarnos y seguir adelante. Somos optimistas sobre lo que viene para Colombia.



¿Cómo han asumido los mayores costos de importación y la inflación?



Ha habido impactos y eso depende de dónde viene el producto. Tenemos cuatro o cinco plantas y eso compensa.



Los fletes han vuelto a la normalidad y están a niveles del 2017. Y el abastecimiento está continuo.

