El gasto en belleza y cuidado personal ha decrecido 4,53%

Los productos de belleza y cuidado personal sufren el impacto de la alta inflación y la menor disposición de gasto en los hogares. Sin embargo la innovación es una variable que no han dejado de lado frente a un consumidor cada vez más informado, en aspectos como el cuidado del medio ambiente y la salud. Así lo advierte Yeili Rangel, directora ejecutiva de la Cámara de la Industria Cósmetica y el Aseo de la Andi.

Las empresas del sector se reunirán en Corferias del 5 al 9 de octubre en la feria Belleza y Salud que cumple 20 años.



¿Cómo está el mercado?



Según Euromonitor, la categoría de cuidado y belleza personal inicia de forma positiva el año 2022, con un incremento del tamaño de mercado en 3,7%, para el 2021, frente al año anterior, pasando de $9,1 billones a $9,4 millones.



Fragancias tiene una participación del 18% de la categoría y ha venido creciendo 11% frente al 2021. La presencialidad hizo que los consumidores volvieran a la categoría. Luego tenemos cuidado del cabello, la segunda en el sector con una participación del 16%. El shampoo ha tenido una demanda sostenida porque ha sido esencial en aseo personal. La asistencia al salón de belleza ha sido más recurrente y eso ha dinamizado. Otro producto que se ha reactivado es el de la protección solar, con una variación del 27,25%.

¿Cómo ha evolucionado la venta directa o por catálogo?



Representa cerca del 30% de las ventas del sector. Durante la pandemia esta actividad tuvo una transformacion muy importante porque ya llegaba la revista directamente por WhasApp.



La mayoría de las ventas lo tiene el segmento minoristas que incluye, por ejemplo, tiendas de abarrotes, tiendas por departamento, supermercados y farmacias.



¿Cómo ve hoy el sector?



Con las mediciones que estamos haciendo con Raddar, el gasto de los hogares en cuidado personal se mantiene con una variación negativa si se compara con lo que se presentaba en los años previos y esto se da por todo el contexto a la alta inflación que lleva a los hogares a que sacrifiquen las compras de cuidado personal para orientarlos a alimentos o productos de aseo. Creemos que belleza y cuidado personal va a tener un impacto en lo que viene del 2022. También vemos que por más de que los productores han tratado de contrarrestar ese incremento y no trasladarlo al consumidor ya empieza a verse que los márgenes ya no dan.



¿Y tienen insumos?



Nos afecta la proveeduría, hay insumos que están escasos. Estamos viendo un incremento bastante importante en la inflación de esta categoría. Si la inflación nacional sube 10,89% en agosto, para nuestro sector está en 9,9%. Los productores ya no tienen más margen para asumir estos altos costos que están asumiendo y entonces tendrán que ser trasladados al precio final al consumidor.



¿En que productos se ve?



Se evidencia una variación negativa de volumen por efecto de la inflación y la menor capacidad de compra de los hogares en productos como los de higiene oral, que siguen con un alto incremento en precios, afectando el bolsillo de los consumidores. Artículos para el cuidado del cabello también presentaron una afectación.



¿Cómo miden el menor gasto de los hogares?



Para agosto, frente al año pasado está cayendo 3,82% y en lo corrido del año ha decrecido 4,53% en la categoría de belleza y cuidado personal.



¿Esto frena las estrategias de innovación de las empresas?



No necesariamente porque la innovación es una demanda muy importante del mercado. El consumidor actual está pensando, no solo en verse bien, sino qué impacto tiene esto en el medio ambiente, en la salud y cuando se toman decisiones de este tipo revisa los componentes, por ejemplo.



Constanza Gómez Guasca