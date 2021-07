‘El gasto en moda ya va 4% por encima del 2019’

Archivo particular

Este lunes inician Colombiamoda y Colombiatex de las Américas, eventos que luego de una año de pandemia, retomarán la presencialidad en Medellín. Carlos Botero, el presidente de Inexmoda, dice que el consumo en moda ya está 4% por encima del 2019, pero que aún hay un reto en las exportaciones, por lo que se espera que estas ferias sean un reactivador.



¿Cómo va a ser la feria y qué significa su realización?



Decidimos unir Colombiatex y Colombiamoda en una edición especial que ya empezó de manera digital desde el 19 de julio y va hasta el 6 de agosto; y de manera presencial del 27 al 29 de julio en Medellín. Aquí tendremos un contenido de altísima calidad en el triángulo de los negocios, conocimiento y la moda.



Debemos hacer un reconocimiento a la alcaldía de Medellín y la gobernación de Antioquia, porque el impacto que tiene esta feria no solo es en los eventos, sino también en otras ciudades y actividades. Hay una reactivación de hoteleros, bares, restaurantes, transporte público, organizadores y fabricantes, pueden generarse alrededor de 3.500 empleos.



¿Qué expectativas tienen con las ventas?



No hemos definido esto aún porque este es un proyecto especial, en medio de una pandemia, y no hemos querido especular alrededor de ese tema, pero fácilmente en esta edición especial puede tener, en términos de inversión, entre $2.000 o $3.000 millones.



Vamos a tener alrededor de 4.000 compradores entre nacionales e internacionales y más de 400 expositores. Hay 20 conferencias totalmente gratuitas para la gente a través de esa nueva alianza que tenemos con Sapiensa. Asimismo, son alrededor de 29 empresas participando en la ruta de la sostenibilidad, tendremos talleres y master clases.



Y todo se podrá disfrutar tanto de manera presencial como de manera digital a través de Colombiatex.com y Colombiamoda.com.



¿Qué segmentos tienen más oportunidades hoy?



Yo resaltaría que todo lo de la temporada de otoño invierno. También elementos asociados al hogar, y es que hay que recordar que al estar más en casa, los consumidores han puesto más cuidado a lo que tienen allí.



Todo lo que es ropa de estar en casa también, y un elemento importante, y es por eso que hacemos la ruta de la sostenibilidad, es cómo las empresas atienden una responsabilidad que tienen en sostenibilidad económica, social y ambiental.



¿Cómo va el sector?



En términos generales el sector tuvo un muy buen primer semestre, con un lunar en mayo. Entre enero y junio gastamos $13 billones en moda, lo que es un 26% más que en el mismo periodo del 2020 y un 4% más que el mismo periodo del 2019. Solamente en el mes de junio crecimos un 38% más que junio del 2020 y un 9% más que hace dos años.



Le pondría un asterisco al mes de mayo, porque definitivamente el tema de los paros afectó muchísimo al sector industrial, pero esperamos un buen segundo semestre, aunque hay que estar atentos al tema de materias primas donde se está dificultando el transporte y la consecución de las mismas. Son grandes retos que se tienen para el segundo semestre, en donde se concentra más o menos el 60% del total del consumo del año.



¿Qué hay sobre las exportaciones?



Las exportaciones colombianas de textiles y confecciones acumularon entre enero y junio US$338 millones, lo que es un 40% más que el mismo periodo del 2020, pero un 7% menos que el 2019.



Hay categorías nuevas interesantes como el tema de bioseguridad, y, por supuesto categorías de hogar, toallas, vestidos de baño, ropa de playa, ropa interior y pantalones Demin o de jean, siendo el mercado de }Estados Unidos muy importante. Pero en el tema exportador todavía tenemos que seguir trabajando y empujando para que tengamos una dinámica exportadora valiosa para nuestro país.