El Grupo Mera abre cinco restaurantes en Medellín

El aeropuerto internacional José María Córdova, ubicado en Rionegro y que sirve a Medellín, es el nuevo destino nacional, después de Bogotá, escogido por el grupo mexicano Mera Corporation, especializado en operar cadenas de restaurantes y bebidas en terminales aéreas y marítimas.



Las franquicias que ingresan al aeropuerto de Rionegro son Gaira Café, la primera fuera de Bogotá, Burger Joint by Guy Fieri, Petit Gourmet, Amazonia Café y Beer. Esta movida empresarial, que se estima creará 350 empleos directos en la zona de influencia del aeropuerto, le significó a la firma extranjera una inversión de US$4,5 millones.



De acuerdo con Rafael Aguirre, presidente y fundador del Grupo Mera, que opera en cinco países con 130 restaurantes en 15 aeropuertos y dos terminales marítimas, “creemos en el buen futuro económico y social de Colombia. Es un momento importante para invertir en el país. Por eso seguimos adelante en nuestras intenciones de expansión en esta nación. Nos encanta hacer parte del proceso de crecimiento y fortalecimiento del José María Córdova, como un aeropuerto de talla internacional”.



Para la ministra de Transporte, Ángela María Orozco, quien estuvo en la apertura, este tipo de inversiones son importantes para impulsar el desarrollo aeroportuario del país que va de la mano de la generación de turismo y negocios. “Nos alegra que inversionistas extranjeros estén mirando con buenos ojos la infraestructura aeroportuaria del país. Debemos seguir avanzando en el desarrollo de esta”, agregó.



Por su parte, el cantante Carlos Vives aseguró que “Gaira es el sello que nació con mi música y representa el nuevo sonido colombiano y un lugar de artistas. Estamos felices con esta primera franquicia fuera de Bogotá y que sea en Medellín, la tierra de mi mamá. Queremos que los turistas se lleven parte de nuestra diversidad, incluso en un bocado”.



Respecto a la oferta gastronómica que tendrán los viajeros de la terminal aérea de Rionegro en Gaira Café, Guillermo Vives, quien está al frente del negocio, aseguró que se encontrarán con platos típicos de todas las regiones colombianas.



Además, dijo que esta es una apuesta que no solo busca ser una solución gastronómica para los nacionales, sino también espera atraer a los extranjeros y así, impulsar la cocina local.



HABRÍA MÁS INVERSIONES



El Grupo Mera cuenta con 27 años de experiencia y ya tiene presencia en el aeropuerto internacional El Dorado en Bogotá. Allí inició operaciones el año pasado, tras la apertura de la ‘Zona R’, ubicada en el muelle internacional de la terminal aérea. Según Rafael Aguirre, presidente y fundador del grupo, para este proyecto en mención, la firma realizó inversiones por US$5,5 millones.



De otro lado, dijo que no des- cartan tener más inversiones en otras terminales del país. La ‘Zona R’ cuenta con las franquicias de Gaira Café, Burger Joint y The Market Place, estos dos últimos, son conceptos de chefs como Guy Fieri y Wolfgang Puck, respectivamente.



Asimismo tiene Amazonia Café y Guacamole Ándele, modelos del mercado mexicano.