El negocio que crece tras la experiencia de cocinar en casa

La cuarentena ha puesto a prueba el chef que ‘muchos llevan dentro” y también ha sido la ocasión para que las marcas y las empresas del sector, golpeadas por el cierre de restaurantes y el comercio, puedan sacar partido.



“Claramente que en estos momentos se nota un gran interés por cocinar. Llevo una carrera de 25 años y yo nunca había visto a la gente tan interesada por la cocina, y es porque está en su casa y tiene que cocinar, porque no puede salir a un restaurante. Esto también se detecta porque me salen muchísimas clases de cocina digitales”, comenta el afamado Jorge Rausch.



Y explica el nacimiento de Receta by Rausch, con el que “mandamos ingredientes para que la gente cocine y el negocio va bien, va creciendo de a poquitos, como debe ser”.



Esta estrategia de enviar los productos de la receta a domicilio también la adoptó el chef Juan Manuel Barrientos, de El Cielo.



Los empresarios del café han notado también un interés por aprender de esa bebida en el confinamiento.



Luis Fernando Vélez, fundador de Amor Perfecto, asegura que la cuarentena ha sido una oportunidad para promover que las personas puedan experimentar nuevos métodos de preparación. “Se puede lograr un capuchino de manera sencilla sin invertir en grandes equipos”, comenta.



La cadena ha tenido como su fuerte la atención del canal Horeca (Hoteles, restaurantes y casinos), pero ahora ve en la promoción del consumo y las ventas virtuales una fuente de ingresos y de conexión con los consumidores. “Nos hemos dedicado a promocionar y a trabajar muy duro en todo el tema de mercado digital con el slogan de ‘queremos entrar a su casa para que prepare un buen café’”, dice el empresario.



Justo este fin de semana, Amor Perfecto terminó el Primer Concurso Colombiano de Café Preparado en Olla. Había 100 cupos y en dos días se agotaron, dice Vélez, para mostrar el interés que de los consumidores entorno a la bebida.



Las ventas directas no eran ni el 3% antes de la pandemia y ahora estamos por el 15% de ingresos por el consumidor y el mercado digital, agrega.



Y añade que “estoy convencido que la venta electrónica y la preparación en casa van a quedarse y va a crecer porque el cliente va a entender que hacer café no es tan difícil y que por la décima parte que puede costar en una tienda puede hacerlo en su casa. Para muchos será un hobby”.



Por su parte, la empresaria Patricia Vélez, fundadora de cadenas especializadas en productos del hogar y la cocina como Ambiente Gourmet y Ambiente Living, señala que tras el cierre de más de 50 tiendas en el país, la tarea fue fortalecer la venta en línea. “Nos dimos cuenta que tanto en cantidad de productos como en cifras las ventas de mesa y cocina superan otros productos de hogar”, señala. El producto más vendido durante la cuarentena es una máquina, ayudante de cocina, llamado rallador en espiral que da una forma especial a la zanahoria. Considera que el favoritismo por este aparato puede indicar lo divertido que ha resultado cocinar.



Y ha aumentado la demanda de ollas, cuchillos y productos básicos de uso diario, quizás porque las mujeres que trabajan y ahora están en casa notan que no tenían utensilios modernos y aprovechan para renovar.



Sin embargo, asegura, el rey en los pedidos es el recipiente para almacenar. “Estamos haciendo preparaciones para guardar por varios días”.



Para la ejecutiva, las ventas digitales llegaron para quedarse y van a representar cerca del 50% de los ingresos a un mediano plazo y, cuando las cosas vuelvan a la normalidad, serán 30% del total.



“La verdad, casi no le ponía cuidado a las ventas online y hoy no me reconozco, miro hacia atrás y digo cómo no lo hacía”, advierte Patricia Vélez.



En esta tendencia de cocinar por rutina o por gusto, aparecen entre las opciones aparatos sofisticados que se abren paso en el mercado. Este es el caso de Thermomix, un robot ‘inteligente’ que integra internet y la cocina, y que se comercializa por el sistema de venta directa.



Juan Carlos López, gerente de la marca en el país, dice que por la coyuntura se ha registrado un gran crecimiento, no solo en Colombia sino en Latinoamérica y España. En este último del 25%. “En Argentina doblaron ventas, en Chile se agotaron con la gran demanda del producto y en Colombia también estamos duplicando las ventas en marzo y en abril frente a nuestras estadísticas previas”, según señaló el empresario”.



