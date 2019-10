El negocio textil del Éxito, con mucha tela para cortar

De vuelta a sus orígenes. Así podría llamarse la tendencia del Grupo Éxito de los últimos años por expandir su mercado textil, y para esto ha impulsado marcas nacidas en los años 70 del siglo pasado y creado otras. Hay que recordar que este grupo empresarial nació hace 70 años en el centro de Medellín como un almacén de textiles, que después se volvió supermercado y mucho más.



Lea: (Éxito recibiría $4 billones por la venta de acciones al Grupo Casino)

Entonces, a lo largo de su historia, el grupo ha creado 11 marcas de ropa: WKD, Bluss, Arkitect, Bronzini, People, Custer, Coquí, Mist, Carrel, Eventi, Abrizzi, Ama´s y Primizia, cada una dirigida a un público específico. La mayoría aún continúan y otras se han transformado o sumado a las ya existentes.



Lea: (Este es el robot que recorre un supermercado del Grupo Éxito)



Ramiro Arango Dahl gerente de Didetexco, industria textil del Grupo Éxito, cuenta que fue al comenzar el nuevo siglo cuando la compañía realizó una revisión estratégica del negocio y se decidió a darle mucha fuerza al tema de las marcas propias. Entonces el Grupo fortaleció Didetexco con la finalidad de suministrarle al Éxito las marcas de textiles propias, cada una de manera independiente otorgándoles una identidad y filosofía.



Actualmente las marcas funcionan así: People, para todos los segmentos juveniles, niños y bebés; Bronzini, toda la ropa interior con pijamería y corsetería para toda la familia, con especialidad en ropa deportiva bajo el nombre de Bronzini Active; Arkitect, ropa de calle para hombre y mujer; Custer, para el hombre más adulto; Coquí, para bebés; Bluss, para la mujer más adulta; y Cárrel, como marca de primer precio.



Eric Vivoni Aristizabal, director de operaciones de Didetexco, asegura que esta filial es la encargada de pensar y crear el negocio textil: lo que incluye la confección, diseñadores, desarrollo de marcas y diseños, coordinadores de moda que ven las tendencias mundiales, todo con el fin de democratizar la moda, que no es otra cosa que “llevar la moda con las últimas tendencias a precios accesibles”. Y para eso, en el 2015 se hizo una revisión del negocio durante la cual se decidió implementar un modelo de precios bajos todos los días, apostando a que más gente pudiera adquirirla.



Didetexco ha crecido tanto que pasó de producir 11 millones de prendas en el 2012 hasta llegar a los 30 millones en el 2017 valiéndose de unos 80 proveedores y sus talleres, que generan alrededor de 8.000 empleos en todo el país, principalmente en ciudades como Ibagué, Manizales, Bogotá, Medellín y Cali.



Pero también produce prendas de alto diseño y calidad y para esto se ha trabajado con diseñadores reconocidos como Silvia Tcherassi, Esteban Cortázar, Isabel Henao, Judy Hazbún, y hasta con el diseñador internacional Custo Dalmau, entre otros.



La compañía también se ha unido para crear colecciones con modelos, actrices y presentadoras que con su estilo de vida imponen tendencias, es el caso de Catalina Aristizábal para la marca Bronzini y Taliana Vargas para Arkitect. Con esta última se desarrolló la colección para madres 2019 y se espera cerrar el año con nuevas sorpresas para todos los clientes de la marca y seguidores de la actriz radicada en Cali.



Eric puntualiza que la calidad parte desde el diseño, el seguimiento a la producción y la revisión de las prendas, “se trabaja con los proveedores para que los estándares de calidad respondan, laboratorios de materias primas, para análisis de las telas, resistencia, solidez de los colores, comportamientos mecánicos”.



Pero la compañía no se quiere quedar aquí. Ha sido tanto el crecimiento textil que el Grupo Éxito se atrevió a abrir una tienda propia de las marcas Arkitect y Bronzini en el Centro Comercial Viva Envigado. El piloto que duró cerca de un año tuvo muy buenos resultados y lo hizo, según sus directores, sin canabalizar su propia marca en el Éxito wow Envigado, ubicado a pocos metros. A futuro no descartan la posibilidad de abrir tiendas de estas marcas que, de acuerdo a estudios realizados, tienen la fuerza para hablar por sí mismas.



Pero este negocio del Grupo Éxito no se queda solamente en lo nacional, pues Juan Esteban Valencia, gerente del negocio textil, asegura que desde el 2014 se han exportado alrededor de 3,5 millones de prendas a países como Argentina, Brasil, Francia, e incluso se ha llegado hasta República Dominicana y Ecuador, lo que convirtió al grupo empresarial en el 2017, en la novena empresa exportadora de textiles del país.



El impulso seguirá llegando con la omnicalidad, que incluye el comercio electrónico. Hoy el negocio textil vende sus prendas a través de exito.com, arkitect.com y bronzini.com y su meta es seguir creciendo estos formatos.





Pedro Vargas Núñez

Editor Portafolio.co