El nuevo dueño de Bioenergy asumirá la operación en mayo

En mayo próximo, la planta de etanol de Bioenergy, ex filial de Ecopetrol, localizada en el municipio de Puerto Gaitán (Meta), pasará a manos de su nuevo dueño, quien asumirá la operación en su totalidad.

Así, este complejo industrial, que se encuentra en su fase final de liquidación por parte de la Superintendencia de Sociedades (proceso que comenzó en junio de 2020) se alista para el cambio de mando, en el que están interesados en asumirlo cuatro grupos empresariales colombianos, y un conglomerado de Centroamérica.



Aunque su agente interventor, Rubén Darío Lizarralde, se abstuvo de comentar el nombre de cada una de las compañías interesadas en el complejo agroindustrial aduciendo la cláusula de confidencialidad del proceso, este diario pudo establecer que la planta no quedarían en manos colombianas.



La razón, la empresa de Centroamérica es la que va más avanzada en su tarea, a tal punto que en la actualidad viene negociando con los bancos las acreencias y/o deudas para convenir los acuerdos de pago, lo que despejaría el camino para que la planta agroindustrial salga del proceso de liquidación dictado por la Superintendencia de Sociedades.



El traspaso de Bioenergy a los nuevos dueños se concretará semanas después de que finalice la zafra o cosecha de la caña de azúcar que surte a la planta de Bioenergy para la producción de etanol, y que está programada para mediados de abril.



“Las empresas interesadas se encontraron con una planta agroindustrial moderna, con tecnología de vanguardia para la producción de etanol, más cuando hay grandes perspectivas para avanzar en el cultivo de caña de azúcar en la Orinoquia”, señaló Lizarralde.



El agente interventor también indicó que, desde el momento en que asumió el proceso de Bioenergy para su reorganización operacional y financiera a la fecha, pasó de “estar prácticamente muerta a ser un ejemplo de resiliencia y buen manejo”, y explicó que la venta de la planta depende de la renegociación y pago de las acreencias.



El funcionario dejó en claro que desde el inicio del proceso, la intención no era liquidar el complejo agroindustrial, sino por el contrario, hacerle las mejoras para convertirlo en una planta competitiva desde el punto de vista productivo. Esto, sin dejar de lado la reorganización financiera.



Como tarea principal, se dieron a la misión, semanas después de asumir la intervención, de comenzar el proceso de siembra para la producción de caña de azúcar, materia prima para la elaboración del alcohol carburante que produce la planta.



A la fecha, el proceso está en el 50% de la zafra. Al final de esta se proyecta la recolección de 900.000 toneladas de caña de azúcar, lo que representa, según Rubén Darío Lizarralde, en que se está produciendo 30% más de etanol.



“Al día de hoy tenemos toda la producción vendida, tanto de alcohol carburante como de energía, ya que el complejo genera electricidad”, subrayó el agente interventor.



Lizarralde reiteró que la planta agroindustrial opera hoy con total normalidad y con buenos resultados, gracias a que se procesan 7.500 toneladas diarias de caña de azúcar, y se producirán cerca de 72 millones de litros de alcohol carburante.



Al mismo tiempo que se reorganizaba la operación de Bioenergy, la Nación comenzó la tarea de promoción del complejo agroindustrial con el fin de lograr un potencial comprador. “Explicamos que es una empresa viable, que en tres años llega a su punto de equilibrio y que de ahí en adelante como negocio, además de ser rentable, iba a ser muy interesante”, dijo Lizarralde.



Al principio de la promoción, nueve grupos empresariales, seis colombianos y tres extranjeros, expresaron a la Superintendencia de Sociedades su interés en el citado complejo agroindustrial.



Una vez el complejo entró en reorganización dejó de ser empresa filial de Ecopetrol.



PROCESO DE INTERVENCIÓN



Las altas deudas fueron las que llevaron a Bionergy a acogerse a la Ley de Insolvencia Empresarial (Ley 1116 de 2006), solicitud que fue aceptada por la Superintendencia de Sociedades en enero de 2020, y que le permitiría su reorganización. A pesar de ser una de las plantas más modernas del mundo, con la posibilidad de producir el 25% del alcohol carburante para distribuirla en el país, no pudo llegar a un acuerdo de pago con sus acreedores, razón por la que fue intervenida el 25 de junio de 2020. La razón para que Bioenergy no lograra los convenios de pago es su iliquidez, ya que está en un profundo ahogo financiero e inviabilidad económica, a causa de los problemas estructurales que lleva a cuestas desde el inicio del proyecto de construcción.

