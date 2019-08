El país importa 5 veces más de lo que exporta en sector moda

Archivo particular.

El estado de la balanza comercial es un tema que no solo llama la atención del país, sino también de los empresarios del sistema moda quienes destacan el avance en las ventas al exterior, pero piden que se comparen con lo que está ingresando a Colombia y se busque una salida equilibrada.



Según datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), con corte a mayo de este año, el monto de las exportaciones de ‘hilados, tejidos, artículos confeccionados de fibras textiles, n.e.p., y productos conexos’ en términos FOB fue de 121,67 millones de dólares, 11,8% más que en el mismo lapso de 2018.



Ahora bien, si el dato se revisa con las importaciones que entrega el Dane, este mismo subsector, en términos CIF totalizó 595,6 millones de dólares con variación de 8,1% respecto al mismo periodo de 2018.



Lo anterior evidencia que el monto de las importaciones es casi cinco veces más que el de las exportaciones.



Según Laura Valdivieso, viceministra de Comercio Exterior, las importaciones de confecciones entre enero y mayo alcanzaron US$295,5 millones, dato que creció 7,2% respecto al mismo periodo de 2018. En el caso de los textiles, estas sumaron US$567,4 millones, creciendo 9%.



En exportaciones del primer semestre, Valdivieso dijo que en confecciones fueron US$247,7 millones y en textiles US$111,8 millones, con variación de 0,19% y -1,3%, respectivamente comparado con el mismo lapso del año pasado.



Para Javier Díaz, presidente de la Asociación Nacional de Comercio Exterior (Analdex), uno de los principales líos del sector es el contrabando, lo cual termina afectando la competitividad, pues “si un sector no se apoya en el mercado local, difícilmente tiene éxito afuera, por eso se debe proteger al sector y trabajar junto con el Gobierno en este aspecto”.



Por su parte, Jorge Duque, vocero de la Cámara Colombiana de la Confección y Afines (Cccya), dijo que para que Colombia sea competitivo con otras naciones y mejore sus exportaciones del sistema moda hace falta contar con una energía más barata, “el costo país es muy alto y eso afecta la industria”.



A esto, Duque le sumó que la infraestructura vial de la nación no está en óptimas condiciones, por lo que sacar el producto a los puertos se demora, “eso sin tener en cuenta los tiempos que tardan los procesos allí”, dijo al añadir que se debe impulsar a la industria con unas tasas crediticias más favorables.



Otro punto es que “nosotros no tenemos algodón, producimos muy poco, entonces nos toca importar materia prima para después exportar”, añadió.



Para Carlos Eduardo Botero, presidente de Inexmoda, las marcas nacionales tienen el reto de crear un mix en su portafolio e identificar en qué productos o materias son fuertes y en los que tienen cierta debilidad pueden apoyarse de otros países para tener un portafolio que siga siendo atractivo para el consumidor.



A su vez reiteró que las firmas deben comprender la importancia de diversificar el riesgo, por lo que abrir mercado es algo en lo que aún deben trabajar para crear más oportunidades.



IMPULSO A LAS EXPORTACIONES

Si bien son bastantes los retos que tienen distintos sectores de la economía al momento de exportar, cabe mencionar que entidades como ProColombia tienen iniciativas como ‘Comex 360’ en el que atienden la necesidad de crear o mejorar el área de comercio exterior de las compañías.



Además, tiene ‘Programas de Formación Exportadora’ donde los interesados pueden acceder a talleres teórico/prácticos en los temas básicos y especializados de comercio exterior.



Otro aspecto en el que trabajan es en los ‘Consorcios de Exportación’ que promueven y desarrollan la alianza entre empresas de diferentes o iguales sectores productivos, para realizar exportaciones mediante acciones conjuntas y así reducir costos y riesgos.



Por su parte, Analdex tiene una iniciativa gremial denominada ‘Mi Club Pymex’ en la que se apoya a las pequeñas y medianas empresas a exportar. Allí, a través de aliados, las compañías pueden capacitarse y obtener descuentos en procesos que aporten a su actividad y les permita crear un mercado externo.



Según Camilo Fernández, presidente de Colombia Productiva, entidad adscrita a Mincomercio que acompaña los procesos de las empresas para que sean más eficientes y reduzcan costos, “el sistema moda es uno de los sectores priorizados por el Gobierno Nacional para preparar una oferta competitiva que permita diversificar la canasta exportadora”.