Globant apuesta por la expansión de su operación

Parte de la propuesta de valor de la compañía Globant se centra en ayudar a las empresas a que logren mejorar sus experiencias, a través de la tecnología.



En entrevista con Portafolio, Patricia Pomies, líder de operaciones de la empresa, habló sobre su apuesta en Colombia, de los sectores con los que vienen trabajando y de la adquisición más reciente que tuvieron.



(Únase aquí a nuestro canal de WhatsApp y reciba toda la información económica de Colombia y el mundo).



¿Cómo viene la operación de la empresa?



Globant es un punto de convergencia entre la innovación, la ingeniería a gran escala y el diseño. Esto significa que somos una empresa de servicios profesionales, enfocados en el desarrollo de softwares y tecnologías. Además, aplicamos inteligencia artificial en la mayoría de nuestros procesos. Nuestro objetivo central es ayudarle a las marcas y a las distintas empresas a reinventarse y a pensar de manera diferente, ya sea en relación con los clientes, en sus procesos o a través de las experiencias.



Asimismo, desde Globant nos enfocamos en crea un partnership con cada uno de nuestros clientes. En Colombia, la empresa ya lleva varios años operando y aquí hemos visto un gran potencial. De hecho contamos con oficinas en Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla.



(Vea más: La solución digital que agiliza el uso de la firma electrónica)



¿Con cuáles sectores vienen trabajando?



Tenemos clientes en todas las industrias. Por ejemplo, tenemos clientes en el sector financiero, de entretenimiento y deporte, y aquí nos hemos enfocado en el rediseño de experiencias deportivas; contamos con clientes en el sector salud, tenemos clientes en el sector de videojuegos, trabajamos también con el sector retail, entre otros.

Parte de nuestro trabajo es ayudarle a las empresas a usar la tecnología de diversas maneras con el fin de que puedan rediseñar sus experiencias.



En Colombia, ¿Cuál ha sido el sector que está apostando por el rediseño de sus experiencias?



En Colombia tenemos una fuerte presencia en el sector financiero, en el sector de medios y entretenimiento. Igualmente, venimos trabajando de la mano de varios jugadores relevantes en el sector retail. En los últimos años hemos logrado ampliar nuestra base comercial.



¿Hoy día cuántos colaboradores tienen en el país?



En Colombia tenemos unos 6.000 colaboradores y trabajan para las diferentes industrias. Por ejemplo, nuestro equipo en Colombia puede estar trabajando con proyectos a nivel internacional y eso es lo maravilloso que tenemos dentro de la compañía.



El equipo de Colombia está integrado por talento de todo tipo, contamos con ingenieros, diseñadores, talento en marketing, contamos también con gerentes de proyecto. Para Globant, el talento es el corazón de la empresa, por eso nos enfocamos en el desarrollo del talento. Hoy a nivel mundial contamos con 30.000 trabajadores.



(Amplíe más: Grupo Sura comprará acciones de Sura Asset Management a Grupo Bolívar)



¿Tienen pensado abrir más oficinas en Colombia?



Nosotros siempre estamos buscando crecer, pero sobre todo siempre estamos abiertos a trabajar con el mejor talento. Hoy si bien estamos en estas cuatro ciudades principales de Colombia esperamos seguir fortaleciendo nuestra presencia. En el corto plazo, no tenemos pensado abrir una nueva oficina, pero no descartamos la posibilidad que esto pueda pasar en los próximos meses. La verdad es que cada una de nuestras oficinas son maravillosas y son únicas. Cuentan con salas de música, zonas de entretenimiento, de hecho tenemos espacios creativos, en fin. Son espacios increíbles.



Ha sido un año lleno de retos, ¿cómo han sabido manejar esos desafíos?



Sin duda este 2023 fue muy desafiante y muchas empresas entraron a repensar sus costosos o a reestructurar sus gastos. De nuestro lado seguimos creciendo y este año esperamos crecer un 17% en comparación a nuestros competidores que crecen a un dígito. Pienso que parte de ese crecimiento se debe al lazo que hemos construido con nuestros clientes, ya que en momentos de crisis nos ha permitido sentamos junto a ellos a repensar las estrategias, aquí es donde el valor agregado de Globant es fundamental, porque en los momentos de crisis no le soltamos la mano a nuestros aliados.



Si bien este año ha sido complejo, también hemos logrado fortalecer nuestra operación y expansión, ya que abrimos oficinas en Brasil y en Ecuador.

(Lea más: En Bogotá, Skechers llega a 5.000 tiendas a nivel global)

¿Presentarán nuevas soluciones?



Claro que sí. Globant siempre está pensando en nuevas soluciones para los clientes, ya que sabemos que es muy importante mejorar en las experiencias.



¿De qué se trata la nueva adquisición?



Gut es una empresa de marketing de creatividad y viene a reforzar esa propuesta de valor que entregamos a nuestros clientes. La idea de esa adquisición está enfocada en brindar una experiencia más amplificada. Si bien Gut operará independiente de Globant, la idea es ampliar lo que le ofrecemos a los clientes. Buscaremos repensar la tecnología y la comunicación como un solo enfoque para el consumidor”.

JOHANA LORDUY

Periodista de Portafolio