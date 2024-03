Parrilla con contenido local, la apuesta de Warner Bros. Discovery

Warner Bros. Discovery presentó recientemente en América Latina su plataforma Max, la cual busca ganar terreno entre los grandes del streaming. Fernando Medín, presidente de la compañía para la región, habló sobre este lanzamiento, que incluye un nuevo paquete de contenido con publicidad.



¿De qué se trata este nuevo lanzamiento?



Estamos presentando la plataforma de streaming Max en la región, lo que convierte a América Latina en el primer territorio internacional en donde se hace la expansión, recordemos que el año pasado lanzamos Max en los Estados Unidos. Estamos muy entusiasmados con esta nueva apuesta. Max trae muchas sorpresas para los usuarios y presenta dos grandes novedades.



Por un lado, ampliamos la parrilla de contenidos, tendremos lo mejor de HBO Max, así como una nueva programación para todos los gustos y edades, es decir estamos hablando de que la plataforma tendrá más de 37.000 horas de programación disponibles para los usuarios. Aquí encontrarán series, películas, realities, docuseries, programación infantil y eventos en vivo, entre otros contenidos.



La otra gran novedad es que será una plataforma mucho más robusta y más intuitiva, en donde los usuarios podrán crear sus propios perfiles a partir de sus intereses. Hay que destacar que el público infantil tendrá controles parentales con el fin de que los padres de familia puedan tener control de la programación que están viendo.

¿Cuál es la radiografía de las plataformas de ‘streaming’ en la región?



Es un momento de evolución muy importante y lo que ha quedado claro es que el streaming puede ser rentable. Actualmente, venimos trabajando con diferentes aliados y distribuidores con el fin de llegar a donde están los consumidores y para ello venimos trabajando en ofrecer tres paquetes diferentes: uno con publicidad, el plan estándar y el platino. Sin duda el streaming con publicidad es un cambio que vino para quedarse.



¿Cómo está la tendencia de la publicidad en la plataforma?

El paquete de publicidad llegará con el lanzamiento. Y no cabe duda que esto ya es una realidad y la forma en que lo concebimos busca que no interrumpa la experiencia de los usuarios. Será lo menos invasivo, ya que entendemos que cada plataforma tiene su propia lógica de consumo. Pienso que hoy en día todas las plataformas están buscando cuál es el punto ideal.



¿Piensa que los usuarios en Colombia se podrán adaptar a esta mecánica?

Sí. Lo que venimos haciendo es encontrar a los consumidores y por eso estamos presentando alternativas con publicidad y sin publicidad.



¿Cuántos usuarios esperan crecer con esta plataforma?



Si bien no podemos revelar las cifras exactas de nuestros suscriptores, puedo decir que tenemos grandes expectativas de crecimiento. La apuesta de Max es que los usuarios puedan tener el mejor contenido para cada momento.

¿Qué otros planes traerá la compañía para este año? ¿Cuáles son las proyecciones?



El lanzamiento de Max es nuestra mayor iniciativa en el año y junto a esta plataforma se vienen otras novedades para los usuarios. Estamos realmente entusiasmados y creemos que será un año de crecimiento porque es un producto muy variado y sólido. Creo que esta propuesta busca llegar a nuevos consumidores. Algo novedoso que van a poder encontrar los usuarios en Colombia es que cuando entren a la plataforma van a poder encontrar un carrusel especifico de contenido colombiano.



¿Qué herramientas tecnológicas usa la plataforma?



Por supuesto hemos empleado herramientas tecnológicas con el fin de customizar la oferta de acuerdo a los países. Es así como los usuarios podrán ver cuáles son los contenidos que están en tendencias, además de producciones locales de diferentes géneros.

¿Están trabajando con productoras locales para los contenidos?



Sí. Sin duda sabemos que los colombianos, están cada vez más demandando contenido local. Y es que más allá de ofrecer series y películas internacionales, las personas buscan verse reflejados en la pantalla, por eso siempre estamos en busca de las mejores ideas y produciendo los mejores contenido para nuestros usuarios.



¿Cómo ven al talento?

Sabemos que en Colombia hay mucho talento. De hecho, hemos logrado incluir varias historias, que tienen mucho magnetismo no solo para el mercado colombiano, sino para toda la región. Ese es parte de nuestro objetivo lograr que esas historias que encontramos en Colombia lleguen a otros países.



Johana Lorduy

Periodista de Portafolio