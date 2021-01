El transporte aéreo cumpliría con la meta trazada para enero

A pesar de que por el aumento de contagios en el país este inicio de año ha estado marcado por las restricciones, en términos de transporte aéreo los números muestran que enero cerraría con la proyección de pasajeros estimada por la Aeronáutica Civil.



De acuerdo con Juan Carlos Salazar, el director de la entidad, aunque el mes no ha concluido, en los primeros 25 días se registran 1.444.791 personas movilizadas por vía aérea, a nivel doméstico e internacional, en Colombia.



Teniendo en cuenta que la entidad se fijó una meta de 1.828.850 pasajeros, el avance hasta ayer correspondería al 79% de la meta trazada.



“Hemos observado un desempeño muy positivo de la reactivación de las distintas rutas nacionales. En materia internacional es un proceso más complejo porque allí la situación de salud pública en otros países ha venido afectando a algunas rutas.



Pero pensamos que vamos a estar en esa cifra”, resaltó Salazar. Y es que hay que tener en cuenta que el balance de la última semana, comprendida entre el 18 y el 24 de enero terminó con 380.886 pasajeros, por lo que estima que el comportamiento se mantenga en estos últimos siete días, y así cerrar acorde a la proyección.



Del número de personas registradas hasta ayer el mercado doméstico participó con un 76,3%, es decir, 1.103.434, mientras que el internacional mostró 340.058 viajeros movilizados, el 23,5% del total.



El director de la Aeronáutica destacó, además, que el balance es positivo puesto que ya se ha retomado el 90% de las rutas locales que se tenían antes de la pandemia (106), mientras que actualmente hay 56 habilitadas hacia el extranjero.



“Ahora el gran reto que tenemos es seguir incrementando las frecuencias. Y es precisamente en eso en lo que venimos avanzando con el Gobierno Nacional, las autoridades locales, las empresas que prestan los servicios aéreos y los concesionarios”, agregó.



En consecuencia, hay que tener en cuenta que si bien tanto las cifras de pasajeros, como de operaciones realizadas en este mes de enero (15.000) son positivas, el tráfico en estos 25 días apenas llega al 60% del total del primer mes del 2020, cuando la pandemia no había llegado al país.



POR CIUDADES



Según los datos de la Aeronáutica Civil, el Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá sigue siendo de lejos el de mayor número de tráfico de pasajeros, pues hasta este lunes trasportó a 391.832 personas, con un 27,1% de participación.



Seguido de este estuvieron los aeropuertos internacionales José María Córdova de Rionegro (125.276), Alfonso Bonilla Aragón de Cali (108.863), Rafael Núñez de Cartagena (92.186), Simón Bolívar de Santa Marta (62.244) y Ernesto Cortissoz de Barranquilla (69.678).



Las cifras de pasajeros restantes estarían distribuidas en los otros 62 aeropuertos del país.



Para Salazar, esto muestra la tendencia de recuperación en diferentes regiones del país y sobre todo en estos destinos.



De otro lado, el balance de enero muestra que Avianca se sigue manteniendo como la líder en participación tanto del segmento nacional como en el internacional. Así, a nivel doméstico la empresa aérea registró, hasta este lunes, un total de 404.000 pasajeros domésticos (un 37%) y 91.000 viajando desde y hacia el extranjero.



A nivel interno, luego de la anterior, se situó Viva Air con un 25% de participación y 270.000 pasajeros; Latam con 24% y 260.000 personas; Easyfly, la aerolínea regional, con 5% y 49.000 usuarios; y Wingo y Satena, ambos con un 4% de participación, y con 49.000 y 48.000 pasajeros, respectivamente.



“El transporte aéreo en Colombia es un servicio esencial, que conecta regiones que de otra manera no tendrían acceso o al menos no en tiempos razonables. Y en ese orden de ideas, hemos visto cómo gracias a la implementación efectiva de los protocolos se está generando más confianza en los usuarios”, argumenta el Director de la autoridad aérea en Colombia.



En cuanto a la participación internacional, luego de Avianca se encuentran Copa Airlines, con 91.000 pasajeros y un 19,1% de participación; American Airlines, con 47.000 y 16,3%; Spirit, con 36.000 y 12,5%; Wingo, que aunque pertenece a Copa, se mide independientemente, con 28.000 y 9,7%; Latam Airlines, con 21.000 pasajeros y 7,3% de participación; y finalmente, Jet Blue, con 10.500 y 3,6%.



Al respecto, Salazar comentó que hay varios destinos internacionales que aún no se han reactivado o están suspendidos por la evolución de la situación de salud pública.



“Y en esto creo que tanto Colombia, como el resto de países del mundo, viene trabajando con las autoridades de salud, obrando de una manera muy progresiva, pero con mucha prudencia porque sigue primando la vida y la salud”.



Finalmente, al tomar el periodo completo, comprendido desde el inicio de la reactivación económica en el mes de septiembre del año pasado hasta este 25 de enero, la Aeronáutica Civil resaltó que son cerca de 5.693.410 pasajeros, los que se han movilizado.



“Ya se ha recuperado de manera importante la conectividad entre orígenes y destinos, y tenemos mucha expectativa de que el proceso de reactivación de las rutas siga avanzando”, concluyó Salazar.





REQUISITOS DE PRUEBA PCR



Aunque el Director de la Aeronáutica anotó que lo relacionado con las pruebas PCR es competen- cia de Migración Colombia, sí destacó que la adopción del criterio en el que se da la opción de llegar con la prueba, o realizar una cuarentena estricta al arribo si no le fue posible practicársela antes del viaje, “da tranquilidad y al mismo tiempo evita traumatismo a los viajeros internacionales”.



Asimismo, resaltó el trabajo informativo tanto de la autoridad migratoria como de las empresas de transporte aéreo hacia

los viajeros.