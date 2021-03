El turismo vivirá otra Semana Santa restringida

Ante la amenaza de un tercer pico de la pandemia y las consecuentes restricciones que se derivan de ella, el sector turístico de Colombia vuelve a vivir una Semana Santa enmarcada en las restricciones.



(Lea: Bogotá anunciará toque de queda en Semana Santa)



A mediados de esta semana, luego de que el Gobierno anunciara toque de queda en municipios con alta ocupación de UCI, ayer, varios mandatarios se alinearon a estas medidas, lo que redujo las expectativas del sector para esta temporada de viajes.



(Lea: Consejos para gastar responsablemente en Semana Santa)

Según una encuesta revelada por Fenalco, más del 73% de los colombianos se quedará en casa durante la Semana Mayor, no solo por el miedo a la covid-19 y las restricciones, sino porque no hay dinero para viajar.



(Lea: Los colombianos gastarán menos en Semana Santa)



Además, muestra que la mitad de los hogares destinaría un gasto frente al año pasado cuando hubo mayores restricciones. “En estratos más altos también se observan recortes presupuestales, por lo que se prevé que Semana Santa no será determinante en la recuperación económica”, expresó el gremio.



En el norte del país, ciudades como Santa Marta decretaron incluso confinamientos totales en tres días de la semana, que se extenderían hasta el 29 de abril.



“Es muy triste para las 35.000 personas que trabajamos en esta industria. A pesar de que los hoteles van a estar abiertos, por la indisciplina social está pagando el sector. Y en medio de estas restricciones creemos que las playas no deberían cerrarlas”, comentó Omar García, presidente ejecutivo de Cotelco Santa Marta.



Cabe destacar, que hasta la semana anterior y tomando como base las reservas, el gremio proyectaba llegar a una ocupación del 51% para esta temporada.



En la hotelería del Valle del Cauca la percepción es la misma. Para Óscar Guzmán, el presidente del capítulo del gremio en esa región, aunque el sector respalda las medidas del Gobierno, “sabemos que esto nos va a impactar nuevamente. No esperamos una ocupación mayor al 35%”, dijo.



A nivel nacional, Luz Stella Flórez, la presidenta de la Junta directiva de Cotelco agregó que “confía en que las reservas de los destinos no se cancelen”.



Transporte



La Semana Santa representaba también una esperanza para el sector de transporte terrestre especial, teniendo en cuenta que este también se ha visto afectado por la intermitencia de las actividades escolares durante la pandemia.



“Aspiramos a que unos 20.000 vehículos pudieran salir de los parqueaderos y seguimos con la esperanza hasta última hora, pero creo que se debe buscar la manera de que las medidas tengan autocuidado, pero no sean tan fuertes, porque estas lo que hacen es que desestimulan a los turistas del país”, aseguró Lupoani Sánchez, presidente de Acoltés.



En el caso del transporte intermunicipal las rutas que se espera que tengan más movimiento de pasajeros para esta época son las de Bogotá hacia Medellín, Cali, la Costa Atlántica, Neiva y Villa de Leyva; y de Cali hacia Medellín, Popayán y Pasto.



De acuerdo con José Yesid Rodríguez, presidente de Aditt, hoy se tiene un “optimismo moderado” con respecto a esta temporada, pues se espera llegar a trasportar a cerca de 2 millones de pasajeros. Sin embargo es importante tener en cuenta que antes de la pandemia para esta temporada se registraban 3 millones de personas movilizadas.



“Recomendamos no usar transporte informal, pues para eso estarán disponibles cerca de 45.000 vehículos de empresas”, concluyó.