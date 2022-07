17 empresas colombianas en la lista Best For The World 2022

Utilizar el poder del mercado para dar soluciones concretas a problemas sociales y ambientales, así como cuidar la relación con trabajadores, clientes y comunidades, es en esencia lo que hacen hoy, las Empresas B, las cuales buscan no solo ser las mejores “del mundo”, sino las mejores “para el mundo”.

(Empresas B: su importancia y cómo ser una de ellas).



Lo cierto es que embarcarse en este propósito tiene importantes retribuciones; no solo en materia de crecimiento, competitividad y retención de talento; sino también en reputación, visibilidad y reconocimiento.

Así surge Best For The World, el reconocimiento otorgado por B Lab en todo el mundo y por Sistema B en América Latina y Caribe, en donde se visibiliza a aquellas Empresas B cuyos puntajes en las cinco áreas de la Evaluación de Impacto B -comunidad, clientes, medio ambiente, gobernanza y trabajadores-, se ubican dentro del 5% superior a nivel mundial.

Dentro del listado de este año, 17 empresas colombianas fueron reconocidas, gracias a su desempeño social y ambiental verificado, transparencia pública y responsabilidad legal, para equilibrar las ganancias y el propósito.

"Best for the World es la oportunidad para visibilizar las empresas que son referentes e inspirar otra forma de hacer negocios. Estamos felices por este logro y nos llena de convicción para seguir enfocados en promover los negocios con impacto", asegura Camilo Ramirez, Director Ejecutivo de Sistema B Colombia.

(Sistema B y empresas B ¿qué son?).

Entre las cinco áreas reconocidas está: la de comunidad, categoría que partió destacando a Las Mazamorras de Urabá, emprendimiento que ha convertido el sabor de una región, en un modelo de negocio que impacta la vida de mujeres, cabeza de familia y víctimas del conflicto armado en el Urabá antioqueño.

A esta se le sumaron Fruandes, compañía que comercializa productos orgánicos, generando empleo a familias de agricultores y comprándoles a precios justos, además de Crepes & Waffles, Empresa B reconocida por su política de contratación incluyente que cierra brechas de acceso al empleo, especialmente a mujeres, quienes representan más del 90% de su fuerza laboral.

En la categoría Medio Ambiente, aparece nuevamente Fruandes, luego le siguen R+B Diseño Experimental, empresa que implementa sistemas de recolección, tratamiento y reutilización de aguas lluvias, utilizando paneles solares, sistemas naturales de iluminación y circulación de aire. O Eco Poop, emprendimiento antioqueño dedicado a recolectar e inactivar los patógenos de los excrementos de mascotas, convirtiéndolos en abono a través de biotecnología.

Por otra parte, el área de impacto que más tuvo representantes nacionales, fue la de clientes, en donde se destacan empresas como Millete, una “fintech” B que ofrece soluciones crediticias en condiciones justa a millones de trabajadores. Y también fue reconocida Nuestro Flow, compañía que promueve la equidad, la inclusión y la diversidad a través de su movimiento social.

Dentro de esta misma categoría, se destacó Eduhub por ser una organización que facilita el acceso a la educación superior de alta calidad de personas estrato 1, 2 y 3. Mientras que Sempli, quien también se llevó este galardón, tiene el principal propósito de facilitar el acceso a la financiación a pequeñas empresas en Colombia.

Luego, le siguieron compañías como Suncolombia, organización cuyo fin es desarrollar soluciones de energía eléctrica a través de sistemas solares fotovoltaicos; y por último, Grupo Innspira, Empresa B que ofrece programas de educación experiencial para mentes jóvenes.

La siguiente categoría, con cuatro representantes, fue la de Gobernanza, un concepto en el que se evalúa el marco que regula la toma de decisiones para gestionar y operar una empresa de manera ética y transparente.

Dentro de esta área se destacaron empresas como Matteria, que se enfoca en la atracción y gestión de talento para las organizaciones privadas, públicas y civiles; H3, organización certificada que desarrolla proyectos inmobiliarios buscando mejorar la calidad de vida de quienes los habitan. Así mismo, está la primera agencia de publicidad certificada B en Colombia: Los Goodfellas; y por último, Choucair, compañía pionera en pruebas de software en Latinoamérica.

Por último, Sistema B también destacó a las empresas que desarrollan estrategias de bienestar laboral en el área de trabajadores, entre ellas Núcleo Ambiental, empresa dedicada a encontrar mejoras productivas en organizaciones de diferentes sectores. Así como Caravela Coffee, Empresa B que desarrolló un modelo de negocio que permite a los productores recibir precios casi tres veces por encima del mercado, y que además educa y entrena a los caficultores en mejores prácticas ambientales.

“El reconocimiento de todas estas Empresas B, inspira a otras a contagiarse de esta filosofía de negocios y ampliar cada vez más el impacto positivo”, asegura Ramírez.

El Movimiento B crece cada vez más en Colombia, donde hoy hay más de 80 Empresas B; un incremento del 30% con relación a las compañías clasificadas en marzo del 2021, cuando había 62.

Según Sistema B Colombia, hoy existen en el mundo 5.164 empresas B, mientras que en Latinoamérica ese número ya es de 880. Hace un año había 687 empresas B en el continente y 3.894 en el planeta. Cifras que demuestran la fuerza de unirse al movimiento que está redefiniendo el sentido del éxito y construyendo una nueva economía: inclusiva, equitativa y regenerativa.