Fondo AlleyCorp apunta a crear al próximo unicornio colombiano

El fondo AlleyCorp aterrizó hace poco en el país con la meta de apoyar a los emprendedores colombianos. Y es que pese al panorama de incertidumbre que se vive en el mundo, considera que es “un buen momento para invertir”.



José Overto, CEO de AlleyCorp Sur, como se llama en Colombia, habló sobre este proyecto y la visión para los próximos años.



¿Cómo nace este fondo?



La empresa nació en el 2011 y fue fundada por Kevin Ryan. Este emprendedor había estado muy ligado al mundo tecnológico. De hecho, estuvo en la fundación y consolidación de varias empresas importantes. Luego de un largo camino decidió centrar todo ese conocimiento adquirido para apoyar a emprendedores y a compañías a crecer. Entonces así es como nace este fondo early stage (etapa temprana), enfocado en startups que están empezando, que necesitan una ronda semilla, una ronda Serie A e, incluso, incubación.



¿Por qué enfocarse en Latinoamérica?



La iniciativa de llegar a Latinoamérica con la mirada puesta en expansión es esencialmente por el crecimiento que ha tenido la región. Desde hace 10 años vemos que hay un crecimiento notorio de compañías, como por ejemplo el caso de Rappi en Colombia y Nubank en Brasil. Entonces Latinoamérica se ha vuelto atractiva para los fondos de inversión.



Hicimos un estudio y vimos que uno de los países que tenía un gran potencial era Colombia, no solo porque tiene una ubicación estratégica en la región, sino porque también tiene un ecosistema emprendedor que se ha desarrollado en los últimos años. Además, posee un gran talento.

¿En qué negocios se enfocan?



Nos enfocamos en empresas que tengan una base tecnológica.



¿Ya han empezado a invertir en empresas locales?



El portafolio en Colombia todavía es pequeño. Sin embargo, ya hemos invertido en tres emprendimientos locales. A nivel región estamos llegando a más iniciativas y la idea es seguir desarrollándonos.



¿Seguirán las inversiones por parte de los fondos?



Nosotros vemos que hay muchas variables a nivel global que pueden generar mucha incertidumbre en el ecosistema. Ahora bien, eso no es algo negativo, ya que está demostrado que en los momentos de crisis salen grandes oportunidades. No cabe duda de que los fondos tienen recursos y van a seguir invirtiendo, pero el paradigma ha cambiado.



¿Qué es lo que ha cambiado?



Cmbió la idea de crecer como locos y de manera descontrolada, sin ningún tipo de proyección de rentabilidad. Hoy día, los fondos están buscando empresas que proyecten una rentabilidad, no en el día uno, pero sí en el mediano plazo.



Ahora, ¿cómo se están tomando las valoraciones de las empresas?



En una etapa temprano hay una fórmula básica que es las ventas de la empresa por 2,5.

Muchas veces a esto se le puede incluir una variable adicional como, por ejemplo, qué tan disruptiva es la compañía y qué tan bueno es el equipo y la tecnología que están construyendo.



¿Cuáles son las metas que se han trazado?



Tenemos metas muy agresivas y una de ellas es crear el próximo Rappi. Nosotros nos vamos a enfocar este año en incubaciones y vamos a lanzar dos este 2023.

La idea de estas incubaciones es que salga el próximo Rappi de Colombia. La visión de AlleyCorp es que el próximo unicornio salga del fondo. Asimismo, buscamos impulsar la vertical de ingeniería para crear plazas de trabajo.



