Apoyar ‘startups’ locales, en plan de Thales para crecer

“El emprendimiento es clave en la economía naranja, en la cual queremos invertir y, a su vez, va de la mano con la visión estratégica de las soluciones tecnológicas que ofrecemos”.



Así, Rubén Lazo, vicepresidente de Thales para Latinoamérica, explicó a Portafolio la alianza que hizo la compañía francesa con iNNpulsa en el proyecto de la incubadora de ‘startups’ C Emprende.



¿Qué hace Thales, y qué soluciones ofrece?

Somos una multinacional francesa, líder mundial en tecnología e innovación en los mercados aeroespacial, espacial, transporte, defensa y de seguridad digital, con numerosas aplicaciones en los sectores civiles y militares.



¿Y en Colombia?



Llevamos 51 años de trabajo enfocados en posicionarnos en nuestros cinco mercados. Por ejemplo, para el dominio espacial, estamos ofreciendo al gobierno colombiano aumentar sus capacidades en observación, comunicación, búsqueda y rescate con tecnología satelital. En lo aeroespacial, estamos a bordo de los sistemas electrónicos de los aviones Airbus de Avianca.



Asimismo, nuestra tecnología tiene un cubrimiento del 40% del espacio aéreo de Colombia a través de los radares que utiliza la Aerocivil. En defensa, estamos demostrando nuestras tecnologías en sistemas de defensa aérea, comando y control, comunicaciones y sistemas navales. En seguridad, manejamos gran parte de las transacciones bancarias a través del sistema de encriptación de datos.



En transporte, hacemos parte de uno de los consorcios que le apuestan al metro de Bogotá. Finalmente, apoyamos el desarrollo de la economía naranja del país al ser aliados de iNNpulsa en el proyecto de la incubadora de ‘startups’ C Emprende.



¿Eso en qué consiste?

En mayo pasado firmamos un memorando de entendimiento con iNNpulsa para demostrar nuestro compromiso con el Gobierno y con el desarrollo de la economía naranja. Con nuestra experiencia y conocimiento con un proyecto similar, la Station F, la incubadora de emprendimiento más grande del mundo ubicada en París, podemos apoyar la iniciativa C Emprende en Colombia. Por esto, buscamos trabajar con iNNpulsa para brindar lo mejor de nuestras soluciones.



¿Cuáles son las expecta- tivas sobre la alianza?

Fortalecer nuestra presencia en el país, específicamente en el ecosistema de ‘startups’ colombianas dentro de C Emprende, las cuales podrían sacar provecho de las tecnologías claves del Grupo en el mundo digital, como la ciberseguridad, Big Data, la Inteligencia Artificial y la conectividad.



Asimismo, brindar toda nuestra experiencia con la Station F, que cuenta con el apoyo de Thales en ciberseguridad. Allí llevamos a cabo el proyecto “Thales Ciber@Station F”, que busca acelerar e incubar iniciativas de ‘startups’ para realizar proyectos de seis meses que posteriormente hacen parte del portafolio del grupo.



¿Por qué se interesan en el emprendimiento?

El emprendimiento es un aspecto fundamental de la economía naranja en la cual queremos invertir y, a su vez, va de la mano con la visión estratégica de las soluciones tecnológicas que ofrecemos. Por esto, apoyamos y participamos en iniciativas claves del país como C Emprende, a la vez que robustecemos nuestro portafolio tecnológico con la adquisición de compañías digitales como Gemalto.



¿Cuál es la dimensión de las ventas y las metas?

Por regla, no comunico los números de la región, pero puedo decir que Thales contempla en Colombia cuadruplicar sus actividades dentro de los tres próximos años (2019, 2020, 2021), con la presencia heredada de Gemalto en el país, luego juntándose en iniciativas innovadoras como la de C Emprende. También estaremos fortaleciendo las relaciones con empresas de primer rango y apostando en proyectos claves.



¿Por qué les interesa la región y, particularmente, Colombia?

La región está ascendiendo y el grupo se mantiene invirtiendo para su crecimiento y desarrollo. Como el cuarto país más largo de la región, Colombia es uno de los países llaves, con cuatro oficinas, capacitación de venta local y un centro de competencia de ingeniería, siempre con el objetivo de ayudar nuestros clientes a pensar de forma más inteligente y actuar más rápido en sus momentos más decisivos.



A nivel mundial, tenemos 80.000 empleados y estamos presente en 68 países. En Latinoamérica, tenemos operaciones en Brasil, México, Chile, Colombia, Bolivia, América Central & Caribe, Argentina, Perú y Ecuador.



¿Qué significa la compra de Gemalto?

Para nosotros esta adquisición es muy importante porque va en línea con el interés por robustecer nuestro portafolio tecnológico. Esta fue completada a comienzos de abril de este año y la adquisición fue por 4.800 millones de euros.



La adquisición crea un líder de clase mundial con una cartera incomparable de soluciones de seguridad digital basadas en tecnologías de identidad digital, protección de datos, biometría y, más ampliamente, ciberseguridad.



De este modo, Thales proporcionará una respuesta perfecta para los clientes, incluidos los proveedores de infraestructuras críticas, como bancos, operadores de telecomunicaciones, agencias gubernamentales, servicios públicos y otras industrias, a medida que se enfrentan a los desafíos de identificar personas y objetos y mantener la información segura.



De otro lado, esta adquisición aumenta los ingresos de Thales a 19.000 millones de euros y la autofinanciación de Investigación & Desarrollo a 1.000 millones al año.



También estamos reforzando nuestra huella industrial en todas las regiones. En América Latina, ampliamos las operaciones pasando de 2,500 empleados, frente a 650. Nuestra idea es continuar creciendo en la región con nuevos negocios e inversiones.



