Arranca feria virtual de emprendimiento colombo-venezolano

Entre este viernes 16 y el lunes 18 de abril se realizará la feria virtual ‘Mi Pana Emprende’, una nueva propuesta que busca impulsar el emprendimiento para la integración colombo-venezolana en el país.

Esta iniciativa de fortalecimiento empresarial es liderada por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) en Colombia y la Fundación Citi, implementada por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) con el apoyo del Politécnico Grancolombiano en las zonas de Bogotá y Soacha, en ejecución del Programa de Integración Socioeconómica y Cultural de la Población Migrante Proveniente de Venezuela.



Para ingresar debe hacerlo mediante la plataforma virtual de Facebook con transmisión en vivo por Facebook Live: https://www.facebook.com/MiPanaEmprende/



El evento está estructurado para permitirle a cerca de 60 marcas participantes, la promoción de sus emprendimientos y cierres de negocios, con el fin de que sus proyectos productivos puedan obtener un alcance mayor en el mercado empresarial financiero, y así mismo obtener una inclusión cultural y social en Colombia.



Todo se llevará a cabo con miras a crear más espacios de vinculación al sector productivo del país y a impulsar la inclusión mercantil de la población migrante proveniente de Venezuela, un objetivo en el que USAID Colombia y la Fundación Citi han invertido recursos en especie para apoyar con altos estándares de calidad la sostenibilidad de los emprendimientos pertenecientes al Programa.



La iniciativa, Mi Pana Emprende, cuenta con alianzas institucionales importantes que de manera solidaria participan de la gestión de difusión del evento por sus canales digitales dirigidos al sector empresarial, comunidad venezolana en nuestro país y colombianos entre 18 y 60 años. Estas entidades son: Cuso International, el Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal IDPAC, la Cámara de Comercio de Bogotá, la Corporación Minuto de Dios, Sharecollab con el apoyo de la Fundación ANDI y la Asociación Colombiana de Chefs.



MI Pana Emprende contará con tres transmisiones en vivo bajo los siguientes horarios:



● 16 de abril de 2021: 5:00 p.m. a 6:00 p.m. “Conoce a los Panas emprendedores”

● 17 de abril de 2021: 9:00 a.m. a 10:00 a.m. “Sabías que… hazlo fácil en casa”.

● 18 de abril de 2021: 10:00 a.m. a 11:00 a.m. “Mi Pana favorito”.



Adicionalmente, el evento contará con la presencia de Gustavo Palacios, fundador de la Red Mundial de Economía Colaborativa y cofundador de Sharecollab, quien dará una charla a los asistentes sobre este modelo de servicio que se impone en el mundo.



UNA FERIA QUE INTEGRA



Con el objetivo de generar sinergia, integración y sana competencia, la feria invitó a emprendimientos de migrantes venezolanos que hacen parte de programas similares de nuestros aliados institucionales y reunió una interesante nómina de participantes, conformada así: 29 emprendimientos propios del Programa; 10 emprendimientos invitados por CUSO International; y 18 emprendimientos de la Corporación Minuto de Dios.