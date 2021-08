Así quedaron los precios de visas para emprendedores e inversionistas

Con los cambios que hizo el gobierno del presidente Biden y dada la compleja coyuntura actual que atraviesa el país, muchos colombianos buscan invertir su dinero en mercados estables, que le brinden las garantías y la seguridad de rentabilizar su capital en el mediano y largo plazo.



Una de las opciones para lograrlo, es el programa de visa EB-5, que ha permitido a inversionistas extranjeros y sus familias obtener la residencia permanente, antes con una inversión de 900.000 dólares y ahora gracias a la sentencia de un juez de distrito, en la cual dijo que el ejecutivo que cambió el programa fue instalado ilegalmente por la última administración y, por ende, bajó a 500.000 dólares (unos $1.925.750.000 colombianos) nuevamente con una nueva oportunidad para los inversionistas.



Para obtener este tipo de residencia es importante asesorarse con un especialista en programas de inmigración de inversión EB-5, por eso para Edgar Pulido director internacional de las oficinas en Colombia de la firma Latam en USA, es transcendental saber las diferencias de las dos modalidades para acceder al programa EB5; como EB-5 Direct y EB-5 Regional Center.



EB5 Direct: en esta los participantes deben invertir en un proyecto y además deben comprobar que la entidad comercial creó diez empleos de tiempo completo para trabajadores estadounidenses. Además, este:



· La ley de inversión directa es permanente.

· Todos los trabajos son directos y analizados por W-2.

· Los inversionistas pueden usar a desarrolladores para "agrupar" la inversión con inversores directos y hacer que los desarrolladores produzcan toda la documentación del proyecto.

· La estructura de la negociación se fundamenta en ser accionista y no un prestamista.



¿QUÉ SIGUE PARA INVERSIONISTAS CON EL PROGRAMA EB-5 CENTRO REGIONAL?



Según Edgar pulido la caducidad temporal del programa provocará retrasos en los procesos de aprobación de visas EB-5; sin embargo, no se vislumbra que el Congreso decida cancelarlo. Por otra parte, frente a este hecho, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) emitió una serie de lineamientos sobre cómo manejarán las solicitudes de aquellos inversionistas que comenzaron el trámite EB-5 y que están en espera de ser aprobadas.



Para la EB-5 Regional center es importante tener en cuenta:



· Que se requiere la reautorización por parte del Congreso

· Los empleos que generen pueden ser directos, indirectos o inducidos.

· El centro regional ya ha completado y reunido absolutamente toda la documentación requerida para el proyecto.

· Los inversionistas no intervienen directamente en operaciones o gestiones diarias, y dependen totalmente de la experiencia del centro regional.

· La estructura de las transacciones se fundamenta en préstamos.



Por otro lado, es fundamental tener en cuenta que para calificar la residencia permanente bajo el programa de EB-5 a través de proyecto de inversión, el inversionista debe (por si o por medio del Desarrollador del proyecto):



· Generar o Preservar 10 Empleos: La inversión tiene que crear o preservar un mínimo de 10 empleos.



· El capital tiene que venir de una fuente legal: Los inversionistas que inviertan en un proyecto de EB-5 tendrán que probar que los fondos de inversión vienen de una fuente licita.



· Su capital estará a riesgo: Es requerido que la inversión esté a riesgo, esto significa que de ninguna forma legal puede ser garantizado, es decir es una inversión directa en un proyecto comercial de un privado, por esto es importante seleccionar en dónde se invierte el dinero. Si la postulación es aprobada por el Departamento de Inmigración (USCIS), el inversionista y su familia inmediata obtendrán la residencia condicional por dos años, teniendo en cuenta que debe presentar al final de dicho periodo una nueva petición al Departamento de Inmigración de los Estados Unidos (USCIS), para eliminar la cláusula, demostrando que los fondos están siendo invertidos y está generando activamente empleo. El monto, en su totalidad, debe ser invertido en el proyecto, antes de que el iinversionista eextranjero comience el proceso de solicitud para la residencia.



· Retorno de la Inversión: concluido el trámite completo, con la remoción de la condición de “provisional” de la Green Card o residencia, el desarrollador del proyecto de inversión directa, debe empezar el mecanismo para devolver la inversión inicial, según el plan de negocios propuesto.



BENEFICIOS PARA QUIENES TENGAN VISA EB-5



1. Residencia “Green Card”, para el inversionista, cónyuge e hijos menores de 21 años, solteros.

2. Libertad para vivir, viajar, trabajar y jubilarse en cualquier lugar de Estados Unidos.

3. Después de cinco 5 años, de haber obtenido la residencia, el inversionista y su familia pueden obtener la ciudadanía, siempre que se cumplan todos los requisitos de inmigración, tal como exige la ley y tiene la capacidad de entrar y salir de Estados Unidos como residente permanente.

4. Beneficios educativos para los hijos de inversionistas, en donde pueden estudiar en el sistema de escuelas públicas.

5. Tiene la capacidad para iniciar un negocio sin restricciones de inmigración.

6. Finalmente, dependiendo del país de nacimiento del inmigrante, la EB-5, es la opción más rápida de obtener la Green Card, comparada con otros caminos como la EB-1, 2,3.



Hasta el presente año, el gobierno estadounidense ha emitido 10.000 visas (incluyendo beneficiarios) EB-5 cada año. Es uno de los instrumentos más seguros y eficientes para emigrar como inversor o emprendedor a Estados Unidos. Teniendo en cuenta solicitar un asesoramiento legal de profesionales y recalcar que los USD 500.000 dólares es por tiempo limitado, ya que antes de finalizar el año podría variar.



