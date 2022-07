Auco: así es como permite firmar y validar documentos desde WhatsApp

En 46 segundos, la empresa de ‘software como servicio’ Auco, logra la automatización de documentos completos a través de WhatsApp, desde firmar el documento, hasta validar la identidad del firmante en Registraduría, en listas, obtener su dirección IP, su ubicación, sacar el certificado del documento, almacenarlo y enviarlo al cliente.



Auco es la primera empresa en Colombia que permite crear y firmar de forma masiva documentos con toda la validez de un proceso físico, pero sin el acompañamiento de un abogado, así como hacer envios de hasta 100 mil documentos en 1 minuto; todo desde la aplicación de mensajería en su celular o su plataforma: Auco.ai.



“Nos damos cuenta de que hay proveedores que venden cada uno de los servicios que nosotros tenemos independientes, es decir, hay empresas que son expertas en validación de listas restrictivas, nosotros hoy consultamos más de 280 listas internacionales; otras expertas en firma digital y electrónica, nosotros hoy firmamos documentos”, explica Santiago Montoya, CEO de Auco.



Y agrega “hay empresas expertas en la construcción de documentos, nosotros hoy los construimos, los enviamos para que sean firmados, antes de la firma solicitamos anexos, enviamos recordatorios, es decir que si tu no firmas o no anexas la información, te empieza a llamar un robot y te dice, por favor, carga los documentos si no quieres que te vuelva a llamar”.



Esta empresa paisa, que nació hace menos de dos años, en noviembre de 2020, ya presta servicios en seis países: Colombia, Chile, Estados Unidos, México, Ecuador y Perú; cuenta con 80 empresas afiliadas y al rededor de 2.800 usuarios usando la plataforma al día.



Sin embargo, Montoya explica que “nació muy diferente a lo que es hoy, porque nosotros éramos una compañía de desarrollo de software, y las empresas nos llamaban para innovar”. Pero, “dijimos: nosotros somos muy buenos creando cosas, ¿Por qué no hacer una propia?”.



Así que, “desarrollamos un producto enfocado en que las personas naturales, principalmente, pudieran hacer documentos jurídicos sin la ayuda de un abogado, pero que tuvieran todo el poder”, agrega.



Sin embargo, explica que “lo que hacemos en Auco hoy es automatizar procesos con esa tecnología que creamos al inicio”, cuando los contratos fueron desarrollados por un abogado experto en cada tema, teniendo en cuenta todas las variables posibles.



“Esto es lo que nos permite decirle al cliente yo le puedo automatizar todo un proceso porque yo ya sé crear el documento, pido la información, lo conozco, tengo toda la data, se lo mando al correo, a usted le llega y todo el contrato se va llenando solito”, señala Montoya.



Y agrega, “te permitimos que firmes sin salirte de WhatsApp. Allí te llega el documento firmado y a la empresa le queda el documento en nuestra plataforma”.

El reto de una empresa joven en Colombia

Aunque la empresa ha crecido rápidamente pasando de la gestión de 410 documentos en junio de 2021 a 6.479 en mayo de 2022 desde la alianza con la aceleradora digital Vertical Labs, Santiago señala que posicionar una empresa joven no es fácil en Colombia, no solo por el poco tiempo que llevan en el mercado, sino porque es un equipo joven, en el que él, con 26 años, es el mayor.



“Las empresas lo ven a uno y se quieren reunir con una persona mayor, entonces, primero es generar credibilidad (…) Nosotros trabajamos con la data de las empresas, o sea, no es fácil generar credibilidad. Para mí ese ha sido el reto más difícil, que las empresas confíen en nosotros, y, que nos paguen”, dice.



Porque “las compañías no compran fácil, todas piden descuento en Colombia; no hay tanto dinero para fondearlas; las regulaciones; nadie utiliza tarjeta de crédito, nosotros somos un software como servicio, entonces todos los pagos son con tarjeta de crédito y que se haga el cobro mensual”, indica Montoya.



Y añade, “la idea es que las empresas se pasen del papel. Pero si un papel les vale $200, yo tengo que ofrecerle el suficiente valor para decirle pásese a digital”.

Auco sigue innovando

Para Montoya, “el reto que tenemos hoy es no seguir buscando compañías uno a uno, sino ingresar a compañías, por ejemplo, un ERP que trabaja con 2.000 empresas” (sistemas de información gerenciales que manejan varios negocios asociados).



Añade “que ese ERP utilice nuestra tecnología y que le ofrezca nuestros servicios a esas 20.000 o 2.000 empresas, pero que lo ofrezca desde su plataforma como si fuera él, no nosotros, pero nosotros somos los proveedores de la tecnología que hay detrás”. Por eso, ahora “estamos modularizando la plataforma. (...) Si me dicen ‘Santi, no quiero utilizar tu plataforma, pero quiero utilizar tu producto en mí plataforma’, yo le voy a decir, ‘esta línea de código póngala en su sitio y ponga un botón que diga gestión de documentos y tiene nuestra plataforma dentro de la suya’”.

LEYDI PERDOMO

Para Portafolio

Escuela EL TIEMPO