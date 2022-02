Azul Azteca: nuevo restaurante con sabores mexicanos a otro nivel

Tres hermanos colombianos se unieron para llevar la comida mexicana a otro nivel con un nuevo restaurante en Bogotá: Azul Azteca. Con la herencia de su papá crearon la cadena de restaurantes Entre Cuates, que actualmente tiene 6 puntos en la ciudad.

Siendo la comida mexicana una de sus pasiones, decidieron aventurarse por un restaurante que elevara los sabores mexicanos y ofreciera una alternativa distinta sobre este tipo de comida en la capital.



El lugar, ubicado en el Parque de la 93, tiene platos que se salen de lo tradicional mexicano pero llevan todos sus ingredientes típicos. A su vez, el 70% de los ingredientes utilizados son nacionales y el resto provienen de México.



Álvaro Castaño, uno de sus fundadores, habló con Portafolio sobre este nuevo emprendimiento que llegó a Bogotá hace menos de dos meses.



¿Cómo surgió Azul Azteca?



Somos tres hermanos Alejandra, Álvaro y Margarita Castaño, amantes de la cultura mexicana desde hace 7 años. En uno de los viajes que hicimos a México vimos un concepto de restaurantes que no habían en Bogotá, los cuales muestran que la cultura mexicana es mucho más allá que tacos, quesadillas o enchiladas.

Alejandra, Alvaro y Margarita Castaño, fundadores de Azul Azteca Cortesía

Especialmente, en el estado Sonora, donde los asados son una delicia y los restaurantes no tienen piñatas o colores vistosos que es lo que suele suceder. La vez que estuvimos allí, nos surgió la idea de crear Azul Azteca.



¿Cuáles son los mayores retos de emprender en Colombia?

Emprender en Colombia no es fácil, el acceso al dinero es complicado. Los bancos tienen bastantes exigencias frente a una idea que está por comenzar. Si no tienes una buena historia crediticia o si no vendes más de cierta cantidad, es difícil que te abran la puerta.



Lo segundo es que, aunque hay iniciativas 'chéveres' del Gobierno, como bajar los impuestos a los emprendimientos, no son suficientes porque cuando un negocio arranca necesitas un capital grande, los primeros meses serán pérdidas y se debe ser constante para sacar el negocio adelante. La pandemia atenuó esta situación y todas las entidades encima del emprendedor, nadie te da soluciones, sino por el contrario estas solo y sin ningún tipo de respaldo.



¿Cómo ha hecho Azul Azteca para sobreponerse a estos desafíos de emprender?



La constancia es muy importante, la mayoría de personas emprende y si a los tres o cuatro meses no les funciona, cierran. Entonces, se trata de ser constantes, de perseverar a pesar de las dificultades. No se puede parar, sino tratar de mejorar la propuesta inicial.



Restaurante Azul Azteca Mariana Guerrero

¿Cuál cree que es el aspecto diferencial o innovador de Azul Azteca?



Acá vienes a comer diferentes platos con ingredientes mexicanos, por ejemplo puedes pedir la entrada de langostinos tempura y vas a encontrar, además de la tortilla crocante, una salsa de tres tipos de chiles que no pican. Igualmente pasa con las orejas de puerco, que tienen una miel de Valentino, típica de México. Son platos inventados por el chef con ingredientes mexicanos.



Otro aspecto que nos diferencia es la banda que canta en vivo canciones del pop y el rock, y ahora tenemos al mariachi contemporáneo que también viene a amenizar las tardes.



¿Qué consejo le daría a los emprendedores en el país?



Voy a ser reiterativo, pero la constancia es lo más importante. A los emprendedores les diría que no paren y sigan creyendo en su proyecto. Más del 80% de las personas que conozco se rinden y cierran, pero lo mejor es perseverar y, con dedicación y amor, salir adelante.



Restaurante Azul Azteca Mariana Guerrero

¿Qué aportes tiene el emprendimiento a nivel social y económico?



Eso es muy importante, nosotros empleamos a cerca de 40 personas. Son 40 familias que dependen de Azul Azteca, entonces no se trata de los propietarios y ya, sino también es gracias a esas familias que podemos sacar adelante este restaurante y, al mismo tiempo, contribuir al desarrollo socioeconómico del país. Además de esto, ayudar a reactivar la zona del Parque de la 93 en Bogotá y ser parte de ese proceso es muy bonito.



Restaurante Azul Azteca Mariana Guerrero

¿Cómo ve el futuro de los emprendedores en Colombia?



El colombiano es un berraco, en verdad, y los jóvenes emprendedores son cada vez mejores. El nivel está alto y eso es importante porque significa que hay cosas buenas. La pasión es lo que te hace a ti como emprendedor ser alguien o algo.



Y los recomendados de Álvaro...



Como entrada sugiero los buñuelos de langostino y las orejas de puerco. También el gucamoles de chicarón y el crudo de salmón. De plato fuerte las carnes que algunas son importadas y otras nacionales. De la carta de cócteles el New York y de postre recomiendo la oblea con helado.



Restaurante Azul Azteca Mariana Guerrero

SILVIA GÓMEZ Y MARIANA GUERRERO