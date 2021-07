Becas para que emprendedores aprendan marketing digital

Tras la llegada de la pandemia, el e-commerce y las redes sociales se convirtieron en las herramientas más poderosas de las empresas, pymes y emprendimientos para salir adelante con sus negocios y combatir los desafíos que trajo el boom de la virtualidad y el confinamiento social.



(400 becas a emprendedores para impulsar reactivación económica).

De hecho, un estudio de la firma Research and Markets reveló que en el último año el mercado mundial de ventas por redes sociales o social commerce generó ventas por cerca de 89.400 millones de dólares y se prevé que para el 2027 llegará a los 604.500 millones de dólares, razón por la que para muchas personas aprender sobre marketing digital se ha vuelto una prioridad.



En esa dirección y teniendo en cuenta este panorama, la plataforma colombiana de educación en línea The Biz Nation ha decidido otorgar 1000 becas para que emprendedores adquieran habilidades y aprendan sobre cómo desarrollar campañas exitosas en Instagram y Facebook, cómo crear páginas web sin saber programación, entre otros temas clave del mundo del marketing digital.



(¿Cómo posicionar las marcas en el 2021?).



De acuerdo con Daniela Carvajalino, cofundadora y CEO de la plataforma, esta es una iniciativa que va dirigida para jóvenes desde los 15 años que se encuentren localizados en cualquier territorio de Colombia y que dispongan de servicio de Internet para acceder de forma online y gratuita a los programas de marketing digital con los que cuenta The Biz Nation.



“En Colombia existe una alta demanda en todo lo que tiene que ver con marketing digital y no hay suficientes personas preparadas para tomarlas. Así que con esta iniciativa buscamos que más jóvenes y emprendedores adquieran habilidades sobre este tema, y de esta forma, transformar negocios y reducir la brecha que existe en el país en esta materia”, expresa Carvajalino.



Para participar, los interesados deberán inscribirse en la página info.thebiznation.com/becas-jovenes-empresarios/, elegir el programa de su interés y finalizar su registro.



Cabe resaltar que estos cursos dirigidos y certificados por esta plataforma podrán ser realizados por los becarios durante 2 meses.



“En nuestra plataforma, creemos que los emprendimientos son la clave para reactivar la economía colombiana. Por eso, queremos a través de este tipo de iniciativas aportar nuestro granito de arena en esa dirección y entrenar emprendedores competitivos que puedan de manera gratuita fortalecer las competencias de sus negocios y atender los grandes retos que ha traído el auge de la virtualidad”, añade Carvajalino.



(Así funciona Bécate: conectando a estudiantes con becas universitarias).



The Biz Nation es una plataforma educativa que a la fecha ha formado a más 10 mil personas en toda Latinoamérica en temas de marketing digital y que gracias a la fuerte acogida que han tenido sus programas, en el último año aumentó su oferta de cursos virtuales en un 30 %.



PORTAFOLIO