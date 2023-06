Bogotaeats: de recomendar sitios a crear un ‘emporio’ gastronómico

Archivo particular

Muy probablemente lo ha visto en sus redes sociales y hasta sea seguidor. O se habrá cruzado con alguno de sus videos y su recomendación le habrá llamado la atención. Quizás uno o varios de los restaurantes en los que ha comido los conoció por él.



(Vea: Las 4 comidas colombianas que están entre los 50 mejores de América).

Se llama Alejandro Escallón. Es bogotano, tiene 30 años y lleva un buen tiempo revolucionando la industria gastronómica en la ciudad con su contenido y sus recomendaciones de restaurantes y platos. Si su nombre no le dice nada, muy posiblemente su usuario en el mundo digital sí: Bogotaeats.

Sus ‘mordidas’

Siendo un estudiante universitario de Administración de empresas (carrera de la que se graduó), Alejandro empezó con Bogotaeats como una opción para hablar y recomendar sitios de comida en la capital.

“Nunca lo planeé. Un día del 2014 estaba con una novia y le dije que sería chévere que una cuenta en redes sociales recomendara restaurantes y platos. Ella me miró y me respondió: ‘Pues hágala’”, contó.

Lo dudó apenas un segundo: se fue a la casa de su novia, pensó algunos nombres, se decidió por Bogotaeats y creó el perfil en Instagram. En menos de una semana tenía más seguidores en esta cuenta que en la personal.

"Mis primeras publicaciones eran fotos borrosas de celular y el primer plato del que hablé fue una hamburguesa. ¡Deliciosa!”, recordó.

Alejandro Escallón, fundador y gerente general de Bogotaeats. Archivo particular

Su ‘hobby’ en redes siendo ‘foodie’ (como se les conoce a los creadores de contenido gastronómico) lo alternaba trabajando en su empresa de publicidad. Hasta que llegó el 2020 y todo cambió.

En plena pandemia del covid-19, con las personas encerradas en las casas, con restaurantes cerrados, Alejandro quedó en ‘jaque’ en el ámbito publicitario, por lo que pudo dedicarle más tiempo a Bogotaeats.

“Para no dejar morir la cuenta empecé a hacer receticas, otro tipo de contenido. Tenía más tiempo para ensayar. Mi ‘roomie’, quien es consultora, vio más de cerca lo que hacía y empezamos a echar cabeza: vimos potencial en el sector y nos lanzamos. Se convirtió en mi proyecto de vida”.

Lleva tres años totalmente enfocado en el sector gastronómico y ha crecido a ‘mordidas’ agigantadas: empresas, locales de comida y entretenimiento, y festivales.

Una de sus empresas maneja los locales La Pinta, Ideal, Tercer Piso y, próximamente, Verano. La otra gestiona los restaurantes Dilip (de sándwich filadelfia) y Louis (de pollo frito).

(Vea: ¿De Italia o EE. UU.?: la disputa por el origen de la pasta carbonara).

En cuanto a los festivales tiene tres: Burgerville (hamburguesas), Bogotaeats a cielo abierto (para dar a conocer la oferta que hay en la ciudad) y El Papá de los Asados, el cual tendrá su primera edición entre el 17 y el 19 de junio de 2023.

No aceptamos invitaciones. Es una decisión que se tomó para que la experiencia sea lo más cercano a lo que viviría un comensal cualquiera COMPARTIR EN TWITTER

De Burgerville ya hizo dos ediciones y de Bogotaeats, una. La próxima de este último será en septiembre de 2023.

Estos eventos se han realizado de la mano de su colectivo, The Gula Group, en el que está asociado con otras tres personas.

“Hace dos años nos preguntamos sobre el propósito de Bogotaeats: qué vamos a hacer. Y definimos que lo que queríamos era posicionar a Bogotá como una capital gastronómica, un lugar en el que la gente piense y lo primero que sienta es que se come increíble, y para esto necesitamos crear cultura gastronómica, por eso nacen los festivales”.

Conocer un restaurante

Lo primero que reconoce es que cuando comenzó el proyecto de Bogotaeats se cuestionó mucho por el hecho de no ser cocinero. “De qué me las voy a dar”, pensó hace 9 años. Pero su amor por la comida y el respeto por la cocina lo impulsaron a seguir adelante, convirtiéndose en un referente gastronómico.

Actualmente, está presente en Instagram (más de 497.000 seguidores), TikTok (más de 499.000 seguidores), Facebook (más de 433.000 seguidores) y YouTube (más de 28.100 seguidores). Y tiene una página web que actualiza constantemente.

Alejandro Escallón, fundador y gerente general de Bogotaeats. Archivo particular

“Tenemos unas cuentas muy fuertes y hemos construido una comunidad muy poderosa, muy fiel”, aseguró.

En el momento, la base de la marca Bogotaeats, contándolo a él, son 8 personas, aunque trabaja con cientos más, teniendo en cuenta sus restaurantes, sus locales y sus festivales.

“Bogotaeats es un proyecto al que le he dedicado todo el tiempo y todo el corazón, y ha generado hijitos, a los que también les doy todo de mí”, manifestó.

- Alejandro, ¿cómo es el tema para conocer los restaurantes? ¿Los buscan, los llaman, los invitan?, se le preguntó.

- “No está escrito. Lo que sí está escrito es que no aceptamos invitaciones. Es una decisión que se tomó hace un buen tiempo y lo hicimos así para que la experiencia sea lo más cercano a lo que viviría un comensal cualquiera. Y para no negociar la independencia”, respondió, enfáticamente.

(Vea: Pandebono, entre los 5 mejores panes del mundo para consumir en 2023).

- ¿A qué se refiere con que no está escrito?, se le insistió.

- “Conocer los lugares depende de que vayamos caminando, nos gusten y lo queramos conocer. O que nos den alguna recomendación y vayamos a conocerlo. O que hagamos investigación en una zona de la ciudad y vayamos a ver cómo son 4-5 restaurantes”, contestó, al tiempo que aclaró que si la propuesta que conocen no los ‘mata’, simplemente no publican nada sobre el lugar.

Alejandro Escallón y el equipo de trabajo de Bogotaeats. Archivo particular

En cuanto a alianzas con otras marcas, está relacionado con Mini (carros), Club Colombia (cerveza), Coca-Cola (gaseosas) y Pernod Ricard (bebidas alcohólicas).

“Nos aliamos con marcas que son afines a la nuestra y trabajamos muy personalizado: hacemos estrategias de mercadeo, presentamos propuestas creativas, diferentes, que tengan un valor agregado y que no comprometan nuestro contenido”, dijo.

Para Alejandro, lo importante de estos acuerdos y de mantener las relaciones es ser efectivos, buena onda y creativos.

- ¿Qué es lo mejor y lo no tan satisfactorio de su trabajo?, se le cuestionó.

- “Nosotros hemos transformado negocios. Sitios que tenían un buen producto, pero necesitaban mayor visibilidad, mostrarse más. Eso es algo que me llena. Eso sí, a veces, por la exposición que damos, las cosas se pueden salir de control en los lugares y la experiencia de quienes nos siguen no llega a ser la misma nuestra”, valoró.

Bogotá y su comida

Tiene mucha fe en la propuesta gastronómica de Bogotá. Considera que es una ciudad que ofrece todo tipo de comida y eso, para él, la hace atractiva.

Sobre qué comer en la capital, recomienda la oferta de hamburguesas, un ajiaco en la plaza de la Perseverancia, una empanada por las calles bogotanas, las opciones de tacos que se pueden encontrar en cada esquina (“creo que lo los restaurantes están trabajando muy bien”) y la propuesta de comida colombiana en zonas como Chapinero.

(Vea: La evolución del whisky a través de la cocina).

“Los chefs están usando muchos productos locales y le están cambiando la cara a la comida típica, se están saliendo del molde y las propuestas son muy buenas y deliciosas”, consideró.

Nuestra proyección es salir de Colombia, que la gente de otros países pruebe y conozca lo que aquí hacemos COMPARTIR EN TWITTER

Alejandro busca que su ‘emporio’ gastronómico siga creciendo y planea su siguiente ‘mordida’ en el extranjero: “Nuestra proyección, nuestra prioridad, es salir de Colombia, que la gente de otros países pruebe y conozca lo que aquí hacemos".

CAMILO HERNÁNDEZ M.

Editor Portafolio.co

En Twitter: @CamHerM