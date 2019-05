Buscan a los mejores emprendedores para el Mundial de Emprendimiento

iNNpulsa Colombia y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, traen por primera vez al país el Entrepreneurship World Cup (EWC), una de las competencias de emprendimiento más importantes del mundo, en la que participan más de 100.000 emprendedores de 100 países.



Las inscripciones estarán abiertas hasta el 30 de mayo a través del sitio oficial de la competencia www.entrepreneurshipworldcup.com; los mejores 10 emprendimientos del mundo viajarán en noviembre a Arabia Saudita para participar por el primer premio que asciende a 5 millones de dólares entre recursos en efectivo, oportunidades de inversión y mucho más.



La Entrepreneurship World Cup (EWC), organizada por Global Entrepreneurship Network (GEN) junto a Misk Global Forum, es una competencia en la que participan emprendedores de todas las etapas de desarrollo, partiendo desde la fase de ideación, hasta la de crecimiento.



A partir de mayo y en una primera fase, aquellos postulados recibirán acceso a formación virtual para el fortalecimiento de sus proyectos en ejes estratégicos. Posteriormente la EWC seleccionará junto a iNNpulsa Colombia los mejores emprendedores del país a partir del primero de junio; aquel emprendedor seleccionado recibirá premios nacionales orientados al desarrollo y consolidación de sus proyectos.



El ganador nacional también transitará por un proceso de aceleración adicional en el que recibirá formación y mentoría personalizada y, de ser seleccionados por la EWC como uno de los 10 mejores emprendimientos del mundo, viajará con todos los gastos pagos a la final mundial que se llevará a cabo en noviembre de 2019 en Riyadh, Arabia Saudita.



“Nos propusimos traer la copa mundial de emprendimiento a nuestro país porque estamos convencidos del potencial de nuestros emprendedores, no me queda duda alguna de su talento y que podemos competir hombro a hombro con cualquier país del mundo. Esperamos que la convocatoria sea bien recibida y podamos tener una representación de altura en Arabia Saudita”, explicó Ignacio Gaitán Villegas, presidente de iNNpulsa Colombia.



PREMIOS NACIONALES



Los emprendedores finalistas en Colombia optarán por más de $40 millones de pesos en premios nacionales enfocados en el fortalecimiento y desarrollo de sus emprendimientos:



• Proceso de pre-aceleración y acompañamiento a cargo de INNpulsa Colombia en el que ganador de la copa podrá fortalecer su plan de negocio a través de una metodología validada.



Beneficiario: Ganador Colombia



• Asesoría especializada y a la medida para la estructuración de vehículos financieros de alto impacto para 20 emprendedores, incluyendo el ganador.



Beneficiario: 20 personas (ganador Colombia y top 19 emprendedores)



• Asesorías y talleres especializados ofrecidos por la firma Gabriel Mauricio Bonilla.



Beneficiario: (Ganador Colombia y top 10 emprendedores)



• Taller enfocado en el uso estratégico de la propiedad intelectual para emprendimientos de base tecnológica (vigilancia tecnológica, patentes, marcas y diseños industriales). Presencial o virtual con una duración de 6 horas, impartido en dos jornadas de 3 horas.



Beneficiario: 10 personas (ganador Colombia y top 9 emprendedores)



• Taller/charla enfocado en desarrollo de productos alimenticios (análisis sensorial, estimación de vida útil, etc.). Presencial o virtual con duración de 6 horas, impartido en dos jornadas de 3 horas.



Beneficiario: 10 personas (ganador Colombia y 9 emprendedores más)



• Asesorías especializadas y entrenamiento virtual certificado brindado por WIPAD.CO.



Beneficiarios: Ganador Colombia y top 40 emprendedores



• Asesoría especializada en propiedad intelectual. Virtual o presencial, 6 horas para 3 personas.



Beneficiario: 3 personas (ganador Colombia y top 2 emprendedores)



• Entrenamiento virtual certificado en “Marcas, patentes y derechos de autor para emprendedores”: El entrenamiento se configura como un entrenamiento en propiedad intelectual para no abogados.



Beneficiario: 40 personas (ganador Colombia y 39 emprendedores más)



• TM Tamayo aportará asesoría especializada para el fortalecimiento de capacidades en materia de solicitudes de patentes de innovaciones con potencial de patentamiento en Colombia. Incluye solicitud de patente:



• Preparación y presentación de la solicitud



• Búsqueda de antecedentes a nivel mundial



• Gestión de requerimientos



• Gastos Administrativos por acompañamiento



• Gastos Legales por solicitud (tasa SIC)



• Honorarios por solicitud (No incluye tasas de examen de patentabilidad)



• Duración: 16 horas



Premios adicionales por definir*



iNNpulsa logró la representación de la Entrepreneurship World Cup (EWC) durante el Global Entrepreneurship Congress (GEC) llevado a cabo el pasado mes de abril en Bahréin, espacio en el que esta entidad firmó el acuerdo para llevar esta oportunidad a los emprendedores de Colombia.