Cappti, la app que certifica personal idóneo para las empresas

Seleccionar talento para el sector de 'hospitality' como restaurantes, hoteles y cruceros a través de tecnología blockchain, y además hacer seguimiento a los trabajadores reclutados, son las propuestas de valor de Cappti, la aplicación de colombianos que compite en La Florida, Estados Unidos.



Andrés García, CEO de la firma habló con Portafolio sobre el negocio y las oportunidades en ese país.

¿Cómo nace Cappti?



Yo estoy radicado en Miami hace cinco años y nos dimos cuenta que en la industria hospitality (hotelería, cruceros, club house), es un sector que en la Florida concentra el 60% de empleabilidad, y la población laboral es muy fluctuante y muchas veces los rendimientos son malos o hay alteración de documentación.



Por eso creamos Cappti el año pasado, una plataforma digital que valida la hoja de vida de todo el personal en estos sectores. Además del currículo, nosotros pedimos toda la documentación que soporte su experiencia, y si no se cuenta con ella se abre un espacio, a través de un acuerdo firmado con el solicitante, para que nosotros hagamos la indagación directamente con las entidades mencionadas.



Verificar es nuestro primer valor agregado, y esto lo hacemos con una tecnología que es científicamente imposible de alterar que es el bclockchain. Y lo segundo, durante todo el ciclo que el empleado esté en la compañía lo evaluamos con Inteligencia Artificial para asegurar su rendimiento.



¿Por qué Estados Unidos? ¿Piensan llegar a América Latina?



Estados Unidos es un país muy exigente, acá estás compitiendo con lo mejor del mundo, pero también da ventajas como los fondos de inversiones y el ecosistema, además su economía está en una recuperación muy importante.



Nuestro foco es La Florida, hoy no tenemos clientes en Latinoamérica, no es una visión a corto plazo, pero sí estamos abriendo la posibilidad a que personas que están allá puedan integrarse a nuestra plataforma para encontrar oportunidad laboral en Estados Unidos, aprovechando que la gente desconoce muchos temas como los elementos del work for season, es decir, trabajos de temporada donde muchas personas podrían aplicar, son las denominadas visas H.



Hemos visto que las personas de América Latina cuando conocen nuestra ‘app’ están informados del tipo de trabajos que pueden hacer en las temporadas.



¿En qué se diferencian de otras aplicaciones para buscar trabajo?



En aplicaciones como LinkedIn muchas veces se buscan trabajos para candidatos a través de su experiencia y educación, lo mismo pasa con CompuTrabajo o El Empleo, pero la Inteligencia Artificial trabaja de una forma distinta.



Nosotros lo primero que entendemos es que cada compañía tiene un ADN, que además conocemos porque somos la única plataforma que evalúa el rendimiento, entonces la diferencia es que mientras ellos trabajan con lo que se conoce como una carga en el algoritmo, donde muestran ofertas que coincidan con la experiencia que ya ha tenido el candidato, aquí se evalúan también aspiraciones personales. Creemos que es pasar de la era de procesos de selección a procesos de integración donde hay culturas organizacionales y personas que se acoplan a ellas.



Presentamos a las compañías una lista de candidatos que tienen muchas características de los que ya son buenos allí.



¿Cómo les ha ido y cuáles son las proyecciones para este año?



Nosotros actualmente tenemos 417.000 usuarios de los cuales ya hemos certificado 173.000, y la meta para este año es tener no menos de 2 millones de usuarios registrados.



Este año tenemos pensado cerrar una ronda de US$2,5 millones a corto plazo. Creemos que vamos por buen camino, ya que hemos cerrado una ronda inicial por US$600.000, junto a algunos recursos propios.

¿Por qué elegir esta industria que ha sido tan golpeada por la pandemia?



Churchill decía nunca hay que dejar pasar una crisis, porque las crisis tienen una gran oportunidad. Entendíamos que la pandemia iba a ser un momento difícil, pero que seguramente iba a pasar.



Además, antes de que empezara teníamos muy claro que íbamos a trabajar en una plataforma que fuera de nicho y la crisis nos hizo un favor y es que en ese momento todo el mundo estaba buscando trabajo porque ahora es muy difícil conseguir empleados en Estados Unidos

Esto es porque aquí le pagan a las personas unos seguros si se quedan sin trabajo. Entonces una persona que en su casa está ganando US$2.500, no va a querer salir a conseguir trabajo.



El año pasado pudimos crecer con la propuesta de valor de “certifica tu hoja de vida para que cuando se abra la economía estés listo”, y en esa promesa tuvimos un crecimiento muy amplio. Y sumado a esto Miami ha estado muy abierto. Y van a empezar a pagar para que la gente se vacune, entonces hay una gran oportunidad para el turismo.



Mucha gente dice que la Inteligencia Artificial va a desplazar puestos de trabajo, ¿cómo ve esto?



Es una realidad ya que se van a sustituir muchos puestos de trabajo, y en EE. UU. esto va aser inevitable. Los trabajos operativos, como una persona que trabaja en McDonalds o atiende una caja en Walmart ya están siendo sustituidos. Y creo que también es bueno porque en nuestros países la creencia es que el trabajo sea como sea es bueno, pero la Inteligencia Artificial va a llegar a sustituir esos trabajos que se podían conocer, guardando las proporciones, como la esclavitud del siglo XXI.



