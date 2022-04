Dos 'startups' colombianas son finalistas del South Summit Brasil

Archivo particular

El South Summit, uno de los mayores encuentros mundiales del ecosistema del emprendimiento y la innovación, llegará a Porto Alegre (Brasil) y se llevará a cabo del 4 al 6 de mayo del 2022.



En el evento participarán más de 50 startups, las cuales fueron elegidas entre los más de 1.000 proyectos presentados a la Startup Competition de South Summit Brasil.

Proceden de 17 nacionalidades diferentes, principalmente de Brasil (45 %), Estados Unidos, España, Rusia, India, Nigeria y Turquía. Y hay ocho emprendimientos hispanoamericanos, entre ellos dos colombianos, dos mexicanos, dos ecuatorianos y uno peruano y otro chileno.



Las dos colombianas son Carryt y Talento.



Carryt está enfocada en la logística de última milla optimizada mediante algoritmos de geocodificación, algoritmos de optimización de rutas e integración con el servicio de compensación de carbono.



Talentu, por su parte, es una plataforma de RH freemium todo en uno que sirve como canal de adquisición barato y de recopilación de datos profundos para distribuir servicios financieros a los trabajadores desatendidos



El evento permitirá a las dos startups nacionales generar una importante visibilidad de su proyecto y conectar con inversores y corporaciones en búsqueda de innovación, entre los que están 80 fondos de inversión (18 internacionales) con una cartera de más de 65.000 millones de dólares.

Hasta el momento, más de 400 speakers de reconocido prestigio ya han confirmado su asistencia al encuentro. Entre ellos se encuentran André Esteves, de BTG Pactual; Christopher Gavigan, de The Honest Company; Javier Villamizar, de Softbank; Andre Street, de Stone; Oskar Metsavaht, de Osklen; Carolina Strobel, de Redpoint eventures; Sergio Furio, de Creditas; Daniel Izzo, de VOX Capital, y Gunter Pauli, autor 'The Blue Economy', además de 13 unicornios, en los que destacan los brasileños Madeira Madeira, Mercado Bitcoin, Stone y Creditas.



El evento es posible gracias al apoyo de IE University, el Gobierno del Estado de Río Grande do Sul, el Ayuntamiento de Porto Alegre y casi una treintena de partners, entre los que se encuentran AWS, Dell, Gerdau, Sebrae, Equatorial, Renner, Randon, Meta y Sicredi.



