Cinco grandes temas que debe considerar antes de emprender

En tiempos de pandemia,lLas ‘start-ups’ se han consolidado como uno de los sectores más prometedores para la economía del país. Durante lo corrido del 2020 se ha reportado un crecimiento de este tipo de negocios del 26%.



Atendiendo a ello, la firma BDO en Colombia AMCHAM Colombia y AMCHAM regional Antioquia y Caldas, llevaron a cabo el seminario web ¿Cómo estructurar mi start-up de manera sostenible?, liderado por Paula Giraldo, socia líder de BDO Legal y Rodrigo Cifuentes, Socio líder de BDO Corporate Finance, quienes con el apoyo de Nicolás Franco, Socio de la Industria Financiera y Seguros de BDO en Argentina; además de importantes empresarios del sector, plantearon las principales consideraciones que deben tener en cuenta los emprendedores en cada una de las fases de su negocio para que este sea exitoso.



1. La idea. Es la primera etapa para la estructuración de la empresa. En esta se dan procesos como la revisión y definición del modelo de negocio, la legalización de los acuerdos entre fundadores, se trabajan los temas de propiedad intelectual, se confirman las proyecciones y el tamaño del mercado, se hace la selección del equipo de trabajo entre otras actividades que se llevan a cabo para lograr la materialización de la idea inicial.



De acuerdo con Juan Esteban Rincón director y socio fundador de LikeU, emprendimiento de servicios BPO con enfoque de género y de base tecnológica, la selección del personal es fundamental, pues determinará en gran medida el éxito de la idea inicial, así pues, el empresario recomienda que las compañías que se encuentren en esta fase tengan un modelo de contratación moderada enfocado en las capacidades, más allá de los conocimientos teóricos de las personas. Ya que esto permitirá obtener el máximo potencial de los colaboradores, permitiendo que se sientan motivados.



Por otra parte, para Felipe Tascón, fundador de mesfix.com, el primer crowdfactoring y mercado en línea de facturas por cobrar en Colombia, en esta etapa también es importante definir la estructura jurídica para la construcción del negocio, ya que las regulaciones pueden causar grandes dolores de cabeza para las start-ups que manejen temas disruptivos. Por ello, sugiere que las compañías deben buscar su regulación, en caso de que no la haya, y ser un actor para la construcción de esta y así tener la seguridad jurídica del negocio.



2. Financiación. Es aquí cuando se evalúan las opciones de financiación y se genera una estrategia para la entrada de inversionistas. “Este es un proceso complicado, en Mesfix.com tardamos más de 2 años y medio en la búsqueda de nuestra primera ronda de inversión” añade Tascón, sin embargo, recalca que una vez se logran esos aliados estratégicos es mucho más fácil crecer. En el tiempo cercano, modelos como el crowdfunding han resultado sumamente efectivos para las compañías que están en esta fase.



3. Crecimiento. En esta fase, se tiene una start-up mucho más desarrollada que empieza a generar una estrategia de salida y segmentación de clientes, con un plan estratégico de inversión en tecnología y que atrae talento humano de alto nivel.



Para Fernando José Castilla, consultor experto en gestión de cobranzas y recuperación y co-desarrollador de Product Owner de Loan Collection (Software de gestión de cobranzas Líder en Latinoamérica), la retención del talento resulta fundamental en esta etapa, “es necesario aprender a soltar el control absoluto, a los emprendedores nos cuesta mucho desprendernos de la empresa y es necesario soltarla para que pueda crecer, porque cuando se empieza, se tiene la creencia de que una persona puede con todo, y no es así, lo importante acá es encontrar a las personas que pueden hacer el trabajo mejor que uno mismo”.



Por otra parte, en esta etapa, la compañía debe preocuparse por una campaña de marketing y escenarios de precios, ya que “no solo hay que ser bueno sino también parecerlo”, comenta Juan Esteban Rincón de LikeU, el empresario menciona que es necesario enfocarse en lo que el usuario espera y quiere ver del producto y/o servicio, y es necesario ser flexible para corresponder a esa demanda.



4. Expansión. Durante esta fase, la compañía busca la internacionalización y las alianzas con grandes empresas del mercado en otros países. De acuerdo con Felipe Tascón, antes de esto “es importante tener en cuenta el modelo de negocio que se maneja, cuando se tiene una venta de tickets grandes (modelos de empresas B2B) no se requiere de muchos clientes para ser sostenible. Mientras que al tener un modelo hiper escalable con tickets pequeños, se requiere un mayor volumen y para ello, es necesario tener una infraestructura sólida que soporte el proceso de expansión”.



5. Salida. En este momento, existe una ‘start-up’ sólida y sostenible que se prepara para una eventual venta de la compañía o de una participación accionaria representativa.



Los expertos coinciden en que Colombia es el escenario ideal para la creación de compañías con un alto componente tecnológico, ya que cada vez más inversores y grandes jugadores del sistema financiero ponen sus ojos sobre este sector, en lo corrido del 2020 133 start-ups recibieron financiación de Fondos de Inversión, lo que demuestra que es un entorno que está en crecimiento y por el que se debe apostar.