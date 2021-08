Cinco recomendaciones para aumentar sus ventas por internet

Archivo particular

La pandemia del covid-19 generó uno de los mayores crecimientos en ventas digitales. Sin embargo, tras la apertura de los comercios en medio de la reactivación económica, surgió una oleada de nuevos e-commerce que empiezan a competir entre sí para ver quien se posiciona mejor en el mercado.



Es así, como han aparecido nuevos retos para todos los microempresarios que quieren dar a conocer sus negocios en el mundo de la internet y que suelen tener grandes dificultades por los altos costos de desarrollo de un e-commerce, la falta de equipos en tecnología, el tiempo que puede llegar a tardar y, el desconocimiento de buenas prácticas que les permitan posicionarse en un mercado tan competitivo.



Sindy Granada, directora comercial de ePayco, una de las más reconocidas pasarelas de pagos electrónicos en Colombia, aseguró que la pandemia del covid-19 convirtió al comercio electrónico en una necesidad a la que cualquier negocio se debe adaptar para poder crecer a futuro.



Así también lo demuestran las cifras más recientes de la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico (CCCE), que revelaron un incremento del 44,3% de las ventas en línea entre enero y marzo de 2021 a comparación del mismo periodo del año anterior.



Teniendo en cuenta las cifras de crecimiento y como una solución a las dificultades que sufrían los pequeños y medianos empresarios, ePayco lanzó al mercado una herramienta que le permite a cualquier negocio crear su propio e-commerce y que se puede encontrar dentro de su plataforma como: “Vende”.



“Buscábamos reducir ese impacto de los costos que estaban teniendo los emprendedores y las pequeñas empresas para crear una página web en la que puedan vender sus productos de manera fácil y gratuita. Además queríamos desarrollar una opción diferente a las que ya existen en el mercado”, señaló Granada.



Esta solución de e-commerce que no tienen la necesidad de un desarrollador web, el comprar un hosting o tener conocimientos técnicos, ya ha sumado a más de 575 empresas quienes han tenido la posibilidad de conectarse con nuevos clientes y dar a conocer mejor su oferta en diferentes regiones del país.



Así mismo, la directora comercial de ePayco, decidió dar a conocer las cinco recomendaciones que todo negocio en línea debería llegar a tener en cuenta para vender más a través de internet:



1. Fotografía de productos: la calidad de las imágenes es muy importante para poder vender a través de internet. Por eso, es recomendable hacerse con un buen banco de imágenes de sus productos para así atraer a más clientes que se dejen llevar por lo que ven.



2. Información completa: la ficha técnica de todo producto debe estar debidamente diligenciada y con todas las características claras, es decir: medidas, contraindicaciones, uso de los objetos y su valor, entre otras cosas.



3. Buen servicio de atención al cliente: el servicio es importante en estas plataformas, ya que les permiten a los usuarios hacer preguntas o comentarios sobre los productos, calificarlos y, hasta abrir reclamaciones por fallas en los mismos. De esta manera, es fundamental poder responder de la mejor manera ante la solicitud de cada cliente.



4. Generar contenido de valor: cualquier comercio electrónico necesita atender las necesidades de su público objetivo. No sólo debe enfocarse en la venta, tiene que generar información que sea de interés y le aporte algo a los usuarios.



5. Pauta en redes: la publicidad a través de las redes sociales se ha convertido en un complemento necesario para que la marca o los productos lleguen a ser reconocidos por otros usuarios que no la tenían en cuenta.



Aunque el comercio electrónico creció un 66% en la región y generó más de US$66.765 millones en ventas en 2020, según Euromonitor International, aún son grandes los retos y las puertas que se abren para aquellos que quieran incursionar en el comercio electrónico y que se suman a la lista de los que esperan crecer en un mundo donde la internet se ha convertido en el rey de los negocios.